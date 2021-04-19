Ӝуатскизы егит кизилиос!

Рок, рэп, кантри, поп — кыӵе гинэ крезьгур ӧз чузъяськы «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн «Выль куара» крезьгуро шоуаз. 2 толэзь ӵоже дышетскемзы бере элькунысьтымы 10 егит кырӟасьёс филармонилэн сцена вылаз потӥзы.

Та вакчи дыр ӵоже егит кырӟасьёсын ужазы «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь Наталья Ушакова, Галина Платонова, Иван Белослудцев, Руслан Серебренников, Анна Плотникова, Лилиана Корепанова но мукетъёсыз. Соос ик дунъясьёс (жюри) но вал.

— 2 толэзь ӵоже ми егитъ­ёсты дышетӥмы куаразэс пуктыны, асьсэзыз сцена вылын возьыны. Бордазы сокем дышимы, соос милемлы «Шулдыр ӝытысь» артистъёс кадь пото ни, — вераз проектлэн кичӧлтӥсез, «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн чеберлыкъя кивалтӥсез Наталья Ушакова.

Филармонилэн залэз калыкен тырмиз, ёросэн-ёросэн лыктэмын ас пал артистъёссы понна висьыны. Тани сцена вылэ потӥз нырысетӥез кырӟась — Светлана Тимершина. Со ваньзы пӧлысь бадӟымез, 28 арес, ужа Ижысь нылпи творчествоя юртын, нылпиосты кырӟаны дышетэ. Нылаш Ижысь ӟуч семьяын вордскемын, озьы ке но конкурсын со удмурт кырӟанэз быдэстӥз.

— Удмуртиын улӥсько бере, удмурт сямен но кырӟаме потэ, — пусйиз со. — Сцена сьӧрын ми ваньмы сюлмаськыса, дырекъяса сылӥськомы. Сӥзисько, эшъёсы асьсэзыз вормыны мед быгатозы шуыса.

Огзэсты огзы сцена вылын вошъязы Шаркан ёросысь Яна Широбокова, Ижысь Мария Ефремова, Данил Герасимов, Данил Бусыгин, Виталий Белков, Пичи Пургалась Светлана Зайцева, Светлана Зянкулова, Дэбес ёросысь Денис Shoozymade Максимов, Кез ёросысь Антон Белослудцев. Ваньзы пӧртэмесь! Кылсярысь, Данил Герасимов, гитараен шудыса, выль гожтэм кырӟанзэ кырӟаз. Яратон сярысь.

— Та кырӟан шоу дыръя гожтэмын вал. Сӥземын яратоно нылашелы, со пуке залын! — кизэ сюлэм бордаз поныса, шуиз егит кырӟась.

Солэн эшъёсыз ӝыны балкон тыр люкаськиллям, плакатъёс суредаллям, куаразэс жалятэк, «Данил! Данил!» кесяськизы.

— Татчы Данил Герасимов понна лыктӥськиз, ми соин ӵош культурая колледжын дышетскиськом, — вераз Дэбес ёросысь Удмурт Льӧм гуртысь Алексей Осотов. — Солы юрттӥськоно, куараосмес сётоно! Культурая колледжысь ваньзэсты чортӥ, кин ке лыктӥз, кин ке ӧз быгаты. Оскиськомы, Данил вормоз шуыса. Сыӵе адями со, котькытын но котьку вормись луэ. Концерт туж кельше, лулысь-сюлмысь лэсьтэмын.

Кужмо мылкыдзэс учкисьёс вылэ пазьгизы Ижысь Мария Ефремова но Пичи Пургалась Светлана Зянкулова. Мария юристлы дышетске, но улон кузя котьку но кырӟанэн ӵош вамышъя. Дышетӥсеныз Наталья Ушаковаен огкыл шедьтӥзы, шуэ. Ма, кырӟамезъя но шӧдӥське, куараоссы но, выросъёссы но огкадесь луэмын: эрико, ӟырдыт, кужмо нылкышноос. Нош Светлана Зянкулова Пичи Пурга гимназиын дышетске. Дартэз, кужмо куараез учкисьёсты бордаз кыскиз.

«Улӥськод одӥг пол, лэсьты, мар мылыд потэ…» — залэз зуркатӥз Кез ёросысь Антон Белослудцев, та кырӟанзэ со Ваня агаезлэсь кутӥз. Кызьы вера Россиысь дано артистка Галина Платонова, чебер кырӟам сяна, артист быдэсак кырӟан пушказ выйыны кулэ. Антон, шӧдске, тае вала: рок кырӟанзэ панк сямен ик кырӟаз — тэтчаса, шузияськыса, дартсэ калык пӧлы пальккыса.

Концертлэн нырысетӥ люкетэз йылпумъяськиз. Антракт. Холлын юр-яр вазе: кин понна куара сётоно?

— Кырӟасьёс ваньзы пӧртэмесь, уд вала, кинлы куараез но сётыны. Но монэ туж зол паймытӥз Пичи Пургалась Светлана Зянкулова. Солы 16 арес гинэ ай, нош куараез сыӵе зол ини! — вера Ижысь Юрий Николаев.

Концертлэн кыкетӥ люкетаз конкурсантъёс асьсэ дышетӥсьёсынызы парен кырӟазы. Вань кырӟасьёс туж пӧртэмесь но золэсь вал. Кин вормоз?

1-тӥ интые потӥз Мария Ефремова, 2-тӥ луиз Антон Белослудцев, 3-тӥ интые кылиз Светлана Зянкулова. Со сяна, Света понна тужгес трос куаразэс сётӥзы учкисьёс.

— Конкурс бӧрсьы мылкыды туж ӝутскемын, бурдъяськи кадь, — вера Мария Ефремова. — Татын тодматски тунсыко адямиосын, трос выльзэ тодӥ.

8-тӥез «Выль куара» йылпумъяськиз, егит кырӟасьёс­ты кыре-буре поттӥз. Оскиськомы, та проектын ӝуатскем кизилиос азьланяз но удмурт сцена вылын пиштозы!

Мария Векшина