Юрттэ но бурдъя яратон

Шаркан ёросысь Зар-Вишур гуртысь нылпи садын ужась Татьяна Воронцова яратонлэн кужымезлы оске: со ваньзэ вормыны юрттэ, соин сэрен вордско чебер, быгатӥсь, творческой адямиос, шуэ. Нылыз Ксения Широбокова «Чеберай» вожвылъяськонэз радъяз. Нылзэ бурдъян понна Татьяна Семёновна ачиз кышкатэк потӥз сцена вылэ но «Визьмокай» ним басьтӥз.

Шаркан ёросысь Зар-Вишурысь

«Визьмокай» Т. Воронцова.

Туспуктӥз Григорий Степанов

Кытысь мылкыдыд?

Зар-вишуръёс нылкышнолы паймо: кытысь мылкыдды потэ?

— «Чебераез» дасякуз, нылы шуиз: пыриськод-а? Мамаез нылзэ кызьы уз бурдъя, солы уз юртты? — вера Татьяна Семёновна. — Вожвылъяськонлэн ёросысьтымы люкетэз Быгыын ортчиз, бӧрысь вотэсын куара сётъязы, отӥяз финалэ шеди. Мынам кышканэ воксё ӧй вал. Ксюша шуиз: нырысетӥ инты уд басьты, тон конкурсысь эшъёсыд кадь зол ӧвӧл. Зэм но, «Чеберайлы» дасям видеоосты учкыса, адӟи, макем мукет нылкышноос золэсь, йӧноесь, макем соос удмуртлыкен герӟаськемын. Воксё уг жаляськы, пыриськи шуыса. Асме туж шудо лыдъясько, сыӵе дано нылкышноос пӧлы шеди бере. Тау шуэме потэ эшъёсылы, Зар-Вишурысь нылпи садысь, клубысь ужасьёслы, нылъёсылы конкурсэ дасяськыны юрттэмзы понна. Туж данъяськисько Ксюша нылыным, со быдӟа ужрад ортчытыны быгатӥз, ваньзэ 100 процентлы пӧрмытӥз!

«Чеберайлэн» финалаз Татьяна Воронцова картэзлы сӥзем кылбурзэ лыдӟиз, нылкышнолэн чуръёсызъя гожтэм кырӟан чузъяськиз на.— Мон мужикелы 7-тӥ классысен синмаськемын вал, — маде Татьяна Семёновна. — Со бен одӥг арлы бадӟымгес вал но, ӧз но учкылы шорам. Но мон тодӥсько вал, солы бызё шуыса. Можга педучилищеез йылпумъяме бере Глазовысь пединститутэ пырыны медӥсько вал. Генкоез яратэменым, мукетъёсыз воралозы шуыса, бертӥ.

Егитъёс кузпалъяськемзы бере интыяськизы вордскем Зар-Вишур гуртазы. 1989-тӥ-1990-тӥ аръёсы корка пуктӥзы. Татьяналэн Генко мужикез, колхозысь кошкыса, фермер луиз. 3 нылъёсты будэтоно, сюдоно-вордоно, дышетоно вал. Куд-ог воргоронъёс кышнозылэсь пи вордэмзэс витьыса уло, нош му­жикелэн кӧтыз ӝож ноку ӧз луылы, солэн нылъёсыз гинэ вань шуыса, вера Татьяна Семёновна. Школаын дышетскыкузы ик, нылъёссы ялан пӧртэм ужрадъёсы пыриськылӥзы, котькытын нырысетӥ интыос басьязы. Ужрадъёсы быдэс семьяен но пыриськыло вал.— Куд-ог дыръя мужикелэн йырыз но кур луылӥз: адямиос таӵе дыръя урисько, турын дасяло, нош тӥледлы одӥг тэтчан, танцы-манцы гинэ кулэ. Но озьы ке но ачиз но юрттылэ вал. Генко туж чупырес, визьмо вал, коркаез, юртъерез зэмос воргорон кадь возиз.

Буйгатӥсь кылбуръёс

«Чеберай» вожвылъяськонэ Татьяна Семёновна пыриськиз, сюлмаз кайгузэ ватыса: финал азьын мужикез улонысь кошкиз. Кышномурт сое кема дыр ӵоже утялтыса возиз — 8 но ӝыны ар талэсь азьло картсэ пери шуккиз.

— Генко котьку умоезлы оскиз, висемез сярысь кыл но уг поттылы вал, — вера Татьяна Семёновна. — Мон ачим но оптимистка. Ӧй но валалля, кызьы мужикме пери шуккем бӧрсьы 2 ар ортчиз. Весь котыраз бергай, массаж лэсьтылӥ, ужаны но ветлӥсько вал, гуртын но уж лачак: гур эстоно, сиён пӧрано. Мон сое сылыны но, ветлыны но дышетӥ. 8 ар ӵоже огпол но ӧй бӧрды кадь. Уг быгатӥськы сюлэм пушкысьтым­ секытэз синкылиен поттыны. Секыт вакытэ юрттӥзы ужысь эшъёсы, нылпи садамы туж умой коллективмы.

«Чеберае» пыриськыкум но, вань вожвылъяськисьёс мылкыдме ӝутыны выризы. Зар-Вишурысь ми финалэ 2 кузя пыриськимы. Алёна Залогинова мужикеныз, пиосыныз ӵош номер возьматӥз. Репетировать карыкузы, пушкы тыриз, вераськыны ӧй ни быгаты. Бордӥ, бӧрысь сюлмы буйгаз. Жалясько, конкурслы гожтэм кырӟанме Генялы возьматыны ӧй вутты шуыса… Кылбураны, кырӟанъёс гожъяны нылкышно кутскиз картсэ пери шуккем бӧрсьы — озьы буйгатылэ сюлэм висёнзэ.

— Секыт луэ но, йыре кылбур лыктэ, — вера Татьяна Воронцова. — Чуръёсы золэсь ӧвӧл ке но, ваньмыз улонысь басьтэмын. Куд-ог дыръя ӝыт куспын 5-6 кылбур но гожтӥсько. Бӧрысь крезьгур но йырам лыктыны кутскиз. Выльысен суредаськыны кутски, клубысь ужрадъёсы весь ветлӥсько. Нылпи садын азьло бадӟым группаен ужасько вал, берло дыре яслие ужаны выжи. Ас югдам медам усьы шуыса, маке выльзэ утчасько. Котькинлэн секыт дыръёсыз луыло. Егит дыръям мон аслым котьку оскисько вал, кышканэ но ӧй вал, мынам маке уз пӧрмы шуыса. Одӥг учыр вал: монэ ултӥязы, туж урод вал мыным. Ваньмыз вылысьтыз вылаз луиз на: папае, сестрае кулӥзы. Та секыт вакытысь потыны быгатӥ. Соку гуртамы анай-атайёс понна клуб усьтӥ, туж зол со ужаз. Бӧрысь монэ районысьтымы воспитательёслэн методической огазеяськонэнызы кивалтыны пуктӥзы. Озьы кризисысь потӥ, вань сюлэмме поныса ужаса. Ваньмыз, мар пыӵамын яратонэн, юрттэ. Бурдъя карттэ, пиналъёстэ, внукъёстэ, уждэ яратон…

Азьланезлы Татьяна Воронцовалэн бадӟым малпанъёсыз вань — кылбуръёсыныз бичет поттыны но творческой пумиськон ортчытыны медэ. Анай тодэ: нылъёсыз котьку но солы но, ог-огзылы но юрттозы.

— Быгатӥсьтэм адямиос ӧвӧлы, тае котьку верасько. Соин пиналъёслы быгатонлыксэс усьтыны юрттоно, котьку ушъяно. Пинал маке шонертэм ке но вера, аслаз малпанэз вань ке, со умой. Кер медаз поты малпанзэ вераны, янгыш лэсьтыны, — шуэ кышномурт.Нылкышно ассэ «профессиональной песянай» нима — кема аръёс ӵоже уго нылпиосын ужа ини.

— Вань улытозям, сюлэмме поныса ужай. Огласянь, жадёно, тазалык быре, — шуэ Татьяна Семёновна. — Мукет ласянь, кызьы шуиз Фёдор Достоевский, пиналъёс бордын куректон ортче. Али бадӟымез Маша нылы бордам улэ, солэн 2 пиналыз. 6 часын ӵукна внуке ньыльпыдъяськыса дорам лыктэ ини. Серекъя. Ой, пӧй, шундымы сайказ! Ксюшалэн нылъёсыз вань, соос Ижын уло но, сюлэм висе, внучкаосме ӵем уг адӟылӥськы шуыса. Даша нылылэн туэ январь толэзе нылыз вордскиз. Мон малпасько вал, бабушка луыса, пересьмиськод, но соку мукет улон усьтӥське вылэм Шуизы вал: Таня, аслад внукъёсыд вордскизы ке, садикысь пиналъёсты уд ни яраты. Но мон уг быгатӥськы соосты яратытэк. Школаын 2 арзэ ужай но кошки, пиналъёслы оценкаос пуктылоно шуыса. Нош садикын нырысетӥ интыын — яратон. Мынам сыӵе сямы вань — котькуд пиналлэсь быгатонлыксэ усьтыны быгатӥсько. Методикаез, психологъёслэсь ӵектэмъёссэс тодыны кулэ, но улонын нокыӵе дась рецептъёс ӧвӧл. Нуналлы быдэ выль сямен ужано луэ.

Анастасия Шумилова

Татьяна Воронцовалэн кылбуръёсыз Уйвӧт Туннэ мон вӧтай: Котькытысь тонэ утчай. Шедьтӥ… Мукетсэ яратэмед... Улляд, луи мон кулэтэм. Уйвӧтын ке но, вӧсь. Курыт ву бамез ӵушка. Ӧвӧл ке но пересь, Быдэс мугор куалекъя. Вазь ӵукна сайкай, Бордам шуыса малпай. Ӧвӧл… Буш… Кезьыт... Гадез пачкатэ секыт. Не озьы, не тазьы Уг поты пушкысь. Вунэтыны шуг, кызьы... Кошкид тон улонысь. Нунал бӧрсьы нунал Ортчоз. Нош уйвӧтъёс Трос адӟод улонад. Валантэм, малы кулэ соос… Улэм потэ Ӵукна! Вазь тулыс. Кильтыръяськыса шунды азьын, Гӧртэм вылын чиляса, Азвесь шапыкъёс вожмасько. Зэм но, макем чебер! Пасьтана, бусы кузя, Шунды тылсиослэсь куэм Азвесь шобрет вӧлдэмын. Нюлэсэз шунтоз бӧрысь, Сайкано ни кӧлэмысь. Бурдоос вуозы ӝоген, Шулдыртозы уллёен. Ваньзы, ваньзы султозы, Выль улон пыӵатозы. Вож турын шобыртоз, Выль кырӟан чузъяськоз!