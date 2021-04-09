Юрттэ кылын но, ужен но

Котькуд гуртын, пичи-а со, бадӟым-а, вань асьсэлэн данъ­яськымон адямизы. Тани ми­лям но Можга ёросысь Валожикья черкогуртамы вань сыӵе адӟем карымон муртмы — Суслова Галина Петровна. Солэн нимыз тодмо быдэс Мож­га ёросын но, солэн сьӧраз но.

Г. Суслова

Та визьмо, йӧно, чебер, тыршись кышномурт гуртамы ортчылӥсь ужрадъёслэн кизилизы. Конкурс-а со, шутэтскон ӝыт-а, кыӵе ке адӟытон-а — Галина Петровна ноку но палэнэ уз кыльы. Котьмае ортчытон борды басьтӥське яке юрттӥськись луэ. Сыӵе солэн гань-гань улыны чидасьтэм сямыз.

24 арлэсь кема Галина Петровна нылпи садын воспитатель луыса тыршиз. Со пыр потэм нылпиос асьсэос анай-атайёс луэмын ини, нош туннэ но шуныт кылъёсын тодазы ваё яратоно визьнодасьсэс. Пичи пиналлы но, мӧйы кышномуртлы но, воргоронлы но шуныт, визьмо, кытӥяз визьнодась кыл шедьтыны быгатэ Галина Петровна.

Галина Сусловалэн трос грамотаосыз, таукаронъёсыз калык пӧлын бадӟым уж нуэмез понна. Трос аръёс ӵоже со Валожикья муниципал кылдытэтлэн но ёрос Кенешлэн депутатэз вал, гуртысь кышномуртъёслэн огазеяськоназы ужаз. Котькыӵе сюлэмшугъяськонэн Галина Петровна доры вазиськы, со одно ик юрттыны тыршоз, саесъёссэ пужалляса, ачиз уж борды кутскоз. Юрттэтлы вазиськем муртлэн палэнтӥз ноку уз ортчы. Вылӥ начальникъёслэн кабинетазы но пыроз, газетэ но гожтоз, огъя вераса, кылын но, ужен но юрттыны тыршоз.

Данъяськымон соиз но: ӟуч кышномурт удмурт адямиен лать-лать удмурт сямен вераське, ӟучъёсты но уг висъя, озьы ик гань-гань вазьылэ, ваньзэ валэктэ.

Галина Петровна — туж творческой адями. Солэсь юморескаоссэ, кылбуръёссэ лыдӟыны луоз «Можгинские вести» газетысь, «Кизили» журналысь. Элькунын ортчылӥсь конкурсъёсын но солэн очеркъёсыз, кылбуръёсыз вылӥ дунъямын.

Нош вань кагаз вылын гожтэм данъетъёслэсь Г. Сусловалы тужгес дуноез — гурт калыклэн шуныт кылъ­ёсыз. Галина Сусловалы но солэн эшезлы, Людмила Чайниковалы, бадӟым тау. Соослэн тыршемзылы луыса лыдӟись кие «Мы все отсюда родом» книга вуиз. Кыӵе яратыса но данъяськыса гожтӥллям соос гуртсы, солэн историез но калыкез сярысь.

Вордӥськиз но будӥз та синмаськымон кышномурт Валожикья черкогуртын. Кытын вордскиз, отын ик кулэ луиз — та визькылъя радъяське солэн улонэз.

Валожикья черкогуртысь калык