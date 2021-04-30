Эштос понна ваньзы сюлмасько

Кез ёросысь «Свобода» колхозлэн кивалтӥсез Е. Игнатьева Туспуктӥз М. Егоров

Кез ёросысь Удмурт Зязьгор гуртысь «Свобода» колхозэн 15 ар ӵоже кивалтэ ни Елена Афанасьевна Игнатьева. Та дыр ӵоже со воштӥз ужан амалъёсты, хозяйствоез пыдес вылысьтыз султытӥз. Алигес эштос 75 ар тырмонзэ пусйиз.

Оске мыным!

2006-тӥ арын вал со. «Свобода» хозяйстволэн пунэмъёсыз люкаськемын, вытъёсыз тырымтэ. Кез ёрос администрацилэн но осконэз ӧвӧл ни, колхоз ӝутскоз шуыса, соин ик палэнысь инвесторъёсты утчаны кутскиз. Со вакытэ хозяйствоен кивалтыны калык оске Елена Игнатьевалы. Со мурт адями ӧвӧл, Асангуртысь совхоз-техникумез йылпумъяса, татчы распределениея ужаны шедемын, тырше зоотехник луыса.

— Мужикъёсты люкай но шуисько: инвесторъёс лыктозы, колхозэз басьтыны медо. Тӥ соосын ужаны соглаш луиды ке, мон кошко, — вера Елена Афанасьевна. — Инвестор калык шоры уз учкы, гурт сярысь но уз сюлмаськы, сюрес но уз лэсьты. Али, оло, хозяйствомы но ӧй луысал ни. Мужикъёс шуизы: ма, ми ас поннамы ужаны ум быгатэ-а, мар-а. Ӧм сётске. Соку, конечно, секыт вал. Гусеничной трактор лизингын, азьвылэз кузё со понна тырымтэ, трактормес берен басьтыны лыктӥзы. Юрттэт дуре вазиськи Кезысь сырзаводлэн кузёезлы Анатолий Юрьевич Максимовлы, со мыным ӟеч визь-кенеш сётӥз, кызьы-мар ужано шуыса вераз, коньдонэн юрттӥз. Тон вера, пе: оске мыным, мон али гинэ ужаны кутски ай, токма кыл уг сётӥськы! Нош азьвылэзлы кузёлы адямиослэн осконзы ӧй вал ни.

Кез ёросысь «Свобода» колхозлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез, механик М. Игнатьева

Туспуктӥз М. Егоров

Каллен турским: кредит сётӥзы, трактор, комбайн басьтӥмы. Хозяйство, кӧс турын сяна, мукет пудо сиён ачиз уг дасялля вал, палэнысь предприятиос силос вайылӥзы, нош соослэн дунъёссы зӧкесь (бадӟымесь), трос тыроно луылӥз. Нош ик мужикъёслы вазиськи: асьмеос олокин вылэ ужаськомы, уждунмес сётӥськомы, асьмелы ваньзэ ужано-лэсьтоно. Озьы ми вань пудо сиёнмес асьмеос дасяны кутскимы.

Хозяйствоез мукет но шуг-секытъёс возьмазы на: 2010-тӥ аръёсы огвакытэ 5 скал кыскись пенсие потӥз, соос интые лыктӥсь ӧй вал. Соин сэрен ужан амалъёсты воштоно луиз, 2011-тӥ арын вуж гидзэс выльдӥзы, азьвыл 1 доярка 25 скалэз кыске ке вал, табере — 50-зэ. Та понна но 16 миллион манет тыр пунэмаськоно луиз, со хозяйстволэн табышезлэсь 3 поллы тросгес вал, шуэ кивалтӥсь. Та вакытэ но ёрос администрация ялан учкылӥз, «Свобода» бырон калэ вуэ ни шуыса. Но эштос каллен тыриськиз, ӝутскиз.

Быдэс гуртлы уж сётэ

Та нуналъёсы хозяйствоын кизён ужъёс мыно. Туэ куазь паймытӥз, шуо механизаторъёс: ёросын котькинлэсь бергес лудэ потӥськомы вал — музъеммы песок, вусинъёсмы матын, трактор вые.

— Азьланяз, ӟеч сиён дасяса, тросгес йӧл поттоно, — маде Елена Афанасьевна. — Скалъёслэсь лыдзэс будэтыны милям интымы но ӧвӧл ни. Пудомы пастуке пота, талы но лудъёс кулэ. Выль сямен, скалъёсты гидысь поттылытэк, ужаны сиёнмы но уз окмы. Со сяна, ми вашкала сямез гажаса улӥськомы ай. Толбыт сылыты ай животэз гидын! Пудо мед ветлоз кадь потэ. Кыӵе соос ворттыло, кыре лэзиськод ке. Кылем арын пӧсь куазен 2 арнязэ гидын возимы но, пыдъёссы лябӟизы, дышемын, вылды, эркын улыны.

Али хозяйствоын 1 сюрс 916 гектар музъемзы, 650 йыр котырын пудозы, 285 кысконо скалъёссы. Скаллы быдэ 6 но ӝыны килограмм йӧл кыско. Фермаоссы 3 гуртъёсын интыяськемын: Сурӟиын, Удмурт но Ӟуч Зязьгоръёсын. Эштосын ваньмыз сямен гуртоос ужало — 44 мурт. Толалтэзэ та тырмыт. Но тулыс-гужем юрттӥсьёс кулэ на вылэм. Уг окмо агроном, зоотехник, осеменатор.

— Ужасьёсмы егитэсь на, шоро-куспо арлыдзы — 43 арес, соослы уж сётоно, — пусъе Елена Афанасьевна. — Хозяйствомы туж ик бадӟым ӧвӧл бере, одӥг кыткетын кадь тыршиськомы. Мон кузё но, зоотехник но. Валтӥсь экономистмы Валентина Мосова пудоя учёт нуэ на. Галина Игнатьева осеменатор ёрос ӵошатсконъёсын 1-тӥ интыос басьялля, эшшо дояркаын ужа на, угось школа ӧвӧлэн мукетыз скал кыскисьмы кошкиз. Василий Игнатьев — слесарь, скал кысконэз но радъя, кунянъёсты но пусйылэ. Елена Михайловна Игнатьева ужасьёсын но выре, кассир но.

Ижысь гурт удысъя академиын инженерлы дышетскыса, анаезлы, Елена Афанасьевналы, юрттӥськыны бертӥз Максим Игнатьев. Хозяйствоын со 10 ар ӵоже тырше ни.





— Вордӥськем палъёсам ик ужаса эскереме потӥз, музъем бордаз кыске, — вера механик Максим Петрович. — Та дыр ӵоже трос выльдӥськимы ни, Россиысь гинэ ӧвӧл, кунгож сьӧрысь но техника басьямы. Зӧк амбар, гараж пуктӥмы — дуно техника зор улын сылэ ке, жаль потэ ук. Механизаторъёслы шутэтскон корка ӝутӥмы, азьланяз выль ферма пуктыны малпаськомы.

Удмурт Зязьгорын хозяйство ӝужа бере, оскон вань, гурт уз быры шуыса. «Свобода» колхоз калыклы уж сётэ, сюресъёсты утялтыса возе, пӧртэм проектъёслы коньдон висъялля. Кылем арын, кылсярысь, «Инициативное бюджетирование» проектъя татын пуктӥськиз нылпиослы шудон инты. Озьыен, «Свобода» колхоз, азьлань!

Мария Векшина