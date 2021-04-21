Эриклэсь дуноез номыр ӧвӧл

Кылем арын шузимытӥсь суретъёсты вӧлмытонэн герӟаськем 1 сюрс 790 йыружъёс пусъемын

Наркотикъёсты ӵемысь вӧлмыто «закладчикъёс» — шузимытӥсь суретъёсты ваткасьёс. Со секыт йыружен лыдъяське: Уголовной кодексысь 228-тӥ статьяя та понна кемалы пытсэт сьӧры шедьыны, эшшо ке штраф тырыны кулэ луоз.

И. Глухов колониысь столовойын ужа

Туспуктӥз Максим Егоров

Монастырь ӧвӧл — колония

Сарапулысь 5 номеро воспитательной колониын пытсэт сьӧрын пуко 750-лэсь ятыр воргоронъёс. Отчы шедемын секыт йыруж лэсьтэмъёс — 300-лэсь ятырез пуке адямиез быдтэм понна, кылемъёсыз — шузимытӥсь сурет вӧлмытӥсьёс, алдаськисьёс, адями сантэмасьёс.

…Олокӧня корт ӧсъёс пыр ортчыса, колонилэн азбараз шедиськод. Солэн корпусъёсыз купеч юртъёс выллемесь, вашкала вакытэ та интыын вылэм пиосмурт монастырь. Нош табере татын пуко йыртэмасьёс. Котькуд корпус ӝужыт кечат-вамат кенерен котыртэмын, со сьӧрын солань-талань ветло сьӧд дӥськутэн, йыразы сьӧд кепкаен воргоронъёс. Мӧляязы пус бырттэмын: нимыз-тулыз, кыӵе статьяя пуктэмын. Таос — шутэтскыны потэмъёс. Нош кылемъёсыз ужало. Кин ке вуриське, мукетыз пулэсь арбериос лэсьтэ, куинетӥез кортэн выре.

— Колониенымы огкыл юнматыны мылкыд каро бадӟым предприятиос но, нимаз ужбергатӥсьёс но: гурт удысын кутӥськись техникалы воштос ёзъёс лэсьтӥськом, пулэсь — ӝӧкъёс, партаос, вуриськом спасательной жилетъёс, куд-ог ведомствоослы дӥськут. Йыруж лэсьтэмъёс ужало но, профессия но басьто. Диплом сётӥськом, сыӵе-сыӵе специалист луиз шуыса, — валэктэ Сарапулысь 5 номеро воспитательной колонилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Игорь Беляев. — Ужамзы понна соос пичизэ тупатэм уждун (МРОТ) басьто. Но со пӧлысь киязы кыле 25 процентэз гинэ: соос уго асьсэос уксё тыро ЖКХ услугаос, озьы ик колониын сиськемзы понна. Уноез толэзьлы быдэ пичиен пытса судэн пуктэм тыриськонъёссэ. Ужаны луонлык вань шуыса, колониын пукисьёс шумпото. Шуо, шузи, пе, кылёд, 4 сэрег вискын номыр карытэк пукид ке. Осуждённойлэн срокез йылпумъяськытозь 6 толэзь кыле ке, ми сое эрике потыны дасяны кутскиськом. Соин пумиськыло психологъёс, эмъясьёс, юристъёс — кырыж сюрес вылэ медаз султы ни.

Кортӵог

Ува ёросын вордскем 33 аресъем Иван Глухов (нимыз воштэмын) колониын пуке 4-тӥ арзэ. Кыл кутэ Уголовной кодексысь 228-тӥ статьяя — наркотикъёсты, шузимытӥсь суретъёсты дасян, возён, вӧлмытон. Кечат-вамат корт сьӧры келямын 12 арлы, пукоз на 2029-тӥ арозь. Суд тыриськон юнматӥз на — 100 сюрс манет. Уждунысьтыз оглюкетэз сое пытсаны кошке. Колониын нырысь тыршиз корт арбериосты лэсьтонъя производствоын, та вакытэ сиён люкылэ, тусьты-пуньы миське.

— Вордски мон ӟеч семьяын: анае быдэс улонзэ нылпи садын воспитательын тыршемын, атае — автомеханик, — вера Иван. — Семьяямы мон шумес пыдэс — 2 апайёсы пӧлысь одӥгез экономика удысъя 2 вылӥ образование басьтэмын, мукетыз но калык радъя улэ-вылэ, кондитер луыса тырше. Мон гинэ умойтэм сюресъя кошки…

Нырысь Иван Глухов номырин но ӧз висъяськылы гуртысь мукет пиослэсь: соос сямен ик, гольык пыд бызьылӥз, шудӥз, анай-атаезлы бакча возьыны, пудо вордыны юрттӥськиз. Будэмъяз техника борды кыстӥськыны кутскиз. Атаез талы шумпотӥз. Со вакытэ угось солэн вал ни ужбергатонэз: юртъер котыраз гараж, мастерской усьтӥз, отын ­машинаосты тупатъянэн выриз. Со доры техниказэс выльдыны вуылӥзы быдэс ёросысь адямиос. Пиезлэсь техникаен вырон мылкыдзэ уката но бурдъян вылысь мотоцикл басьтыса кузьмаз. Иван эшъёсыныз со котырын уен-нуналэн бергалляз. Бакча беразы пичиен ворттылӥзы но. Быгатэмезъя атаезлы юрттӥськиз машина тупатъяны.

9-тӥ класс бере Иван малпаз автомеханик луыны. Пыриз Ижысь автотранспортной техникуме. Та техникумлэн ёзэз вал Ува каргуртын, отчы дышетскыны ветлӥз.

— Кылдӥзы выль эшъёс, — шуэ Иван. — Соос ­мыным нырысь турын кыскыны ӵектӥзы. Мон пумит ӧй луы. Выль эшъёсыя кариськеме потӥз. Озьы огпол, кык пол, собере лыдъямысь ик дугдӥ. Бӧрысь паськыт вӧлмыны кутскизы спайсъёс. Мон но эшъёсыным соос вылэ «пукси». Турынэн йыры сокем ик уг бусаськы вал кадь, нош таиныз воксё ыши-быри. Малпаськыны уд быгатӥськы, синъёс бус пыр адӟо. Йырын кортӵог шуккем кадь одӥг малпан берга: кытысь шузимытӥсьсэ шедьтоно?

Сайкиськон

Одӥг пол атаез синйылтӥз пиезлэсь усыкмем синъёсын бертэмзэ. Малпаз, эшъёсыныз ӵош пичияк сур ӟузизы. Но бордысьтыз юэм зын уг лыкты, нош вераськемзэ кытӥ-отӥ валаны ик уг луы. Атаез ваньзэ валаз. Мукет нуналаз пиеныз вераськоно кариськиз.

— Мыным туж возьыт вал со азьын, — шуэ Иван. — Малпай, кыӵе мон умойтэм адями, ваньзылы урод лэсьтӥсько. Всё, малпасько, наркотикъёслы пум пононо, сое ӵектӥсь эшъёсын кушласьконо ӧвӧл! Кытын, пе! Кӧня соослэсь пеганы выри, ӧз пӧрмы. Лемтэйёс кадь бордам мертчиськизы. Котькытысь монэ шедьтылӥзы, дорам нуналлы быдэ вуылӥзы: я отчы, я татчы чорто. Эшшо ке соку мынам аслам машинае вал ни. Соослы умой вал, ворттылытӥсь эшсы вань шуыса. Одӥг кылын вераса, мынам соослэсь мозмытскеме ӧз луы. Озьы мургес но мургес выйи шузимытӥсь дуннее. Усыкмыса но курытсэ веръяса ворттылонъям ик югдурез утисьёс кие шеди, правоосме талазы.

Иванлы огпол та эшъёсыз ик ӵектӥзы: уг поты-а, пе, уксё поттэмед? Ужез капчи: пичи пакетъёсты интыяно Ува каргуртысь куд-ог интыосы. Кинлы кулэ, соос, пе, бӧрысь асьсэос отысь кутозы. Иван кема ӧз малпаськы, соглаш кариськиз.

— Та понна кыл кутон чакламын шуыса, тодӥсько вал. Но ӧй малпалля, сомында арлы пытсэт сьӧры шедьыны луэ шуыса, — шуэ Иван. — Малпай, мон одӥг пол гинэ ук, номыр уз луы, нокин уз синйылты. Ваткаськонэ ми одӥг эшеным ӵош мынӥм. Одӥгез машинаын пуке, мукетыз пакетъёсты ватэ. Мукет интыын мукетыз пуке, кыкетӥез сётэм ужез быдэстэ. Тазьы котырским ог дасо интыостӥ. Но берпуметӥ «точкаын» ӧз удалты: пакетъёсты ватыны кошкем эшме полицейскойёс кутӥзы. Мон ӧй пегӟы, ачим соос пумитэ потӥ. Вань закладкаосмес возьматӥ. Следствилы юрттэме но ваньзэ шара вераме понна малпай вал, ӧжытгес срок сётозы шуыса. Но суд пуктӥз — 12 ар пукон но тыриськон. Колониямы ортчылӥсь ужрадъёсы, кружокъёсы пыриськисько, чакласьёсмылэсь косэм ужъёссэс быдэс-тыны тыршисько. Оло, озьы эрике дырызлэсь вазьгес потыны лэзёзы…

Куд-ог дыръя малпаськисько, быгатысал-а меда наркотикъёслэсь куштӥсь­кыны, пытсэт сьӧры ӧй шедьысал ке? Ӧй, дыр. Татын гинэ бусаськем йыры зэмзэ но сайкиськиз, вань малпанъёсы интыяз пуксизы. Но макем дуно сётскиз мыным сазьтӥськон. Эриклэсь дуноез номыр вылымтэ, — шуэ со.

Вуоно улонэз сярысь веракуз, Иван Глуховлэн синъёсыз муромо. Сомында уже кылиз, шуэ со. Нырысь ик, пе, правоосме берыктоно. Бӧрысь фермер кариськоно, бакча сиён будэтоно, кышнояськоно.

Елена Никитина