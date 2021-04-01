Эктӥсь гимназия

Яркыт концерт возьматыса, 20 ар тырмонзэ пусйиз «Чебеляй» ансамбль. Эктон студия Кузебай Герд нимо йӧскалык гимназилэн липет улаз пыре. Татын 100-лэсь трос нылпиос удмурт эктонъёсты дышето. Ансамблен кивалтэ Удмуртиысь культура удысысь дано ужась Наталья Чиркова.

Ижысь «Металлург» дворецлэн сценаез вылын —

«Чебеляй» ансамбль

Туспуктӥз Наталья ЧИРКОВА



«Металлург» дворецлэн сцена вылаз кузёяськиз эктон. Пичи пыдъёс вамышъяло но тэтчало, бадӟымъёсыз — тапырто, капчи-капчи экто. Покчи артистъёслы 7-10 арес. 12-14 аресъем пиналъёс удмурт тапыртонэз быдэсто ни. Нош 15-17 аресъем эшъёссы — зэмос артистъёс. Соос быгато котькыӵе ужрадэз вунонтэм карыны. Пыдъёссы жадёнэз уг тодо, ымнырысьтызы пальпотонзы уг ышы. Удмурт тапыртон пыр нылпиос учкисьлы калык эктонлэсь задорзэ кузьмало. Та егитъёс — «Чебеляйлэн» концертъёсын ветлон составез. Вань пичиослэн соослэн радазы шедемзы потэ.

«Чебеляй» — со зэмос семья. Татын сокем пыӵа эктонэз яратон — егитъёс, гимназиысь кошкыса но, студие ветло. Соос ас удысазы зэмос специалистъёс, анайёс но атайёс луэмын ни, нош мылкыдзы али но «Чебеляе» ӧте.

Синэз кыско нылпиослэн чебересь костюмъёссы: куэм айшетъёс, выль саестэмъёс но дэремъёс, жингыртӥсь чыртывесьёс но такъяос. Соосты вурыны сюлмаськизы Пичи Пурга но Эгра ёросъёсысь киужъёсъя юртъёсысь кибашлыос. Нош эктӥсьёс дышетско удмурт дӥськутэз валаса дӥсяны, яратыса нуллыны

«Шулдыртэ» этно-шоу огазеяз удмурт, карел, пор эктонъёсты. Сцена вылэ потазы Карелиысь «Крууга» ансамбль, Сарапулысь «Келшымаш» пор коллектив. Ӵапак та вакытэ Удмуртиын мынэ «Мост» фестиваль. Солэн кичӧлтӥсьёсыз — Наталья Чиркова но Мария Якунькина. Пиналъёс тодматско фин-угор эктонъёсын. Солы луыса ортчозы выль пумиськонъёс, дышетсконъёс, мастер-классъёс. Нош фестивальлы яркыт кутскон сётӥз «Шулдыртэ» концерт.

«Чебеляйёсын» ӵош калыкез шулдыртӥзы кырӟась Богдан Анфиногенов, арганчи Александр Ашихмин, «Чипчирган» ансамбль но «Азвесям» группа. Котькуд номерлы дасямын тыл шоу, фотоен яке видеоен презентация. Сцена вылын мынӥсь концертлы соку ик видеосъёмка радъяло, та суредъёс бадӟым экран вылэ пото, адӟиське эктӥсьлэн мылкыдыз, пальпотонэз но шумпотонэз. Кин ӧз вутты концертэ лыктыны — соос понна меӵак трансляция мынӥз Интернет пыр.

Нылпиосын ӵош сцена вылын эктӥз Кузебай Герд нимо йӧскалык гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова но.

— Та дырозь асьмеос тодылӥм, кырӟась эскадрилья вал шуыса. Туннэ вераны луэ: дунне вылын вань эктӥсь гимназия, — шуиз та пумысен нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова. — Калыклэн вуоно нуналыз кытысь ке уг кылды. Сое лэсьто адямиос. Туннэ сцена вылын — асьме калыкмылэсь ӵуказе нуналзэ кылдытӥсьёс.

— Эктон пыр нылпиос удмурт выжызэс яратэмзэс возьмато. Соослы синмасько, пумтэм чабо, учкисьёслэн синъёссы котмо шумпотыса но данъяськыса. Мон но туж данъяськисько, та коллектив удмурт йӧскалык гимназилэн липет улаз ужа шуыса, — вераз Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн тӧроез, «Удмурт Кенеш» ассоциацилэн президентэз Татьяна Ишматова.

«Чебеляйёс» шулдыртӥзы куаш-куаш. Эктонлэн кужымез вань ярдуръёсты ваче вуттӥз: синвуаськизы песянайёс но анайёс, киоссы пульдымон, чабизы атайёс но песятайёс, «Браво!» кесяськизы егитъёс.

Елена Скворцова