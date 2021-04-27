Эксперимент

Матрон яратыса учке телевизорысь маскарчиосты. Соослэсь огзэ веранзэс картэз вылын эскеремез потӥз. Уго Миколэз, шӧмаськыны шедьтэ ке, уйшор пал бертэ но тоӵ-тоӵ сиськыса пуке. Собере гинэ изьыны выдэ, корка тыр соргетэ.

Одӥг пол Микол дорзэ шедьтӥз уйшор бере гинэ. Дышем сямызъя плита вылысь сиён утчаны кутскиз. Миска шобретэз (ворсэтэз) усьтӥз но — буш! Миска пыдэсын бумага кылле, отын гожтэмын: «Мар-о, мусо Миколэ, сиемед-а потӥз?»

Микол миска шобретсэ жингыр-куангыр куштӥз но холодильникез усьтӥз. Татысь нылызлэн небыт шудонэз — домовёнок Кузя — усиз. Нош сиёнэз номыр но ӧвӧл.

Вожез потыса Микол канае пыриз. Отын ӟенеликын ӵуж вина сылэ, вылаз «Макмыръяськон эмъюм» гожтэмын. Воргорон бутылка дурысь гулькак кымалтӥз но сяласькыны шӧтаз: юонэзлэн шӧмыз — лабораториысь анализ нерге вылэм.

Миколлэн эшшо но золгес вожез потӥз. Эк, али ик кышноезлы визь тыроз. Валес доры матэктӥз — буш. Кровать вылын нош ик бумага: «Мусое, монэ эн ышты, мон кеносын». Микол ури-бери потӥз кеносэ. Нош татын нокин ӧвӧл, записка но ӧвӧл. Воргорон валес вылэ зучак уськытскиз, малпаськыса кыллёнъяз умме усиз.

Со дырысен Миколлы визь пыриз. Табере со, капчияса бертэ ке, сиён утчаса, кылтыр-колтыр уг ветлы — кеносэ пыре но изе.

Захар Гали