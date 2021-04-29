Шумпотон кузьмась май

«Удмуртия. Вормон доры сюрес» — таӵе ӧтён улсын ортчозы туэ шаерамы 9-тӥ Майлы сӥзем ужрадъёс.

Туспуктӥз Максим Егоров

7-тӥ мае 11 часын Ижысь Северной шайвылын ватозы Быдӟым ожын бырем Николай Григорьевич Пасынковлэсь лысьӧмъёссэ. Соосты шедьтӥзы Тверь улосысь Бельск ёросын.

30-тӥ апрельысен 9-тӥ маёзь — азбаръёсын ветеранъёсты ӟечкылан концертъёс.

8-тӥ мае 11 часын Ӟуч драмая театрын возьматозы благотворительной спектакль-концерт. Отчы ӧтемын луозы ветеранъёс, ож мышкын тыршем муртъёс, кадетъёс. Чузъяськозы ож вакытысь кырӟанъёс, актёръёс мадёзы фронтысь учыръёсты.

9-тӥ мае Ижысь Шор площадьын парад ортчоз. Колоннаен вамышъялоз 1 сюрс 800 адями: школаосын дышетскисьёс, студентъёс, кадетъёс, югдурез утён, кыл кутытон удысъёсын ужасьёс, ветеран огазеяськонъёсысь адямиос. Парадын возьматозы вашкала машинаосты но Ижысь заводъёсын поттэм техникаез: зенитно-ракетной «Оса», «Тор» комплексъёсты, зенитно-самоходной «Шилка» установкаез но мукетъёссэ. Со сяна, Шор площадьын военной техникаен адӟытон ужалоз.

Парадэз йылпумъялоз шулдыр концерт.

Нунал ӵоже шоркарысь пӧртэм интыосын площадкаос радъямын луозы.

11 часысен 14 часозь — Наговицын ульчаын ож вакытэ гуртын тыршемъёслы сӥзем «Вормон понна» программа.

Та дыре ик Йӧскалык музейлэн азбараз «Ижын ортчем пичи дыр» ужрад мыноз.

Партизанъёслы сӥзем программа луоз Кун Кенешлэн юртэз азьын.

Шор площадьысь крезьгуро фонтан дорын война вакытэ госпитальёсын ужамъёслы сӥзем ужрад луоз.

«Россия» киноцентр но «Металлург» культурая юрт вискын Иж — Балезино чугун сюрес лэсьтэмъёслы сӥзем площадка усьтӥськоз.

Калыкез витё К. Герд нимо Йӧскалык музейын. Татын «Арсенал Победы» но «Ушла война. Осталась память» ужрадъёс чакламын, валэктозы, кызьы «Удмуртилэн Буре ваён книгаысьтыз» ӵыжы-выжыосты утчано.

Ужрадъёс чакламын Суредан искусствоосъя музейын, М. Калашников нимо комплексын но.

12 час 30 минутысен 15 часозь — капчи атлетикая «Эстафета мира» ӵошатскон.

16 часысен 17 час 30 минутозь Шор площадьын «Равняемся на героев» элькун смотр-конкурслы йылпумъян лэсьтозы.

18 час 30 минутысен 22 часозь — праздниклы сӥзем бадӟым концерт.

22 часын — салют.