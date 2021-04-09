Шуг-секытъёс вормонтэмесь ӧвӧл
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2020-тӥ арлы йылпумъянъёс
6-тӥ апреле ужзэ азинтӥз Кун Кенешлэн 31-тӥ сессиез. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов йылпумъянъёс лэсьтӥз Правительстволэн кылем арын ужамезлы.
Интыямы ӧм лёгаське
2020-тӥ ар огшоры ӧй вал: вань маин данъяськыны, вань янгышъёс но. Тӧро соос сярысь тупен-тупен вераз, одӥг удысэз но вунэтыса ӧз кельты. Веранэзлэн кутсконаз ик тау кариз Правительстволэн командаезлы, депутатъёслы, ужбергатӥсьёслы, калыклы — ар ӵоже одӥг кыткетын, огъя мылкыдын ужаны быгатэммы понна.
Докладын чузъяськизы уно лыдпусъёс. Котькудӥз сьӧрын — элькунмылэн, калыкмылэн улон-вылонэз. Кылсярысь, ужбергатӥсьёслы юрттон вылысь Россилэн но Удмуртилэн бюджетъёсысьтызы оглом 17 миллиард манетлэсь ятыр висъямын вал. Талы луыса пичи ужбергатонэн вырись 24 сюрс предприятиос 80 сюрс муртэ ужтэк кылёнлэсь утизы. Россиысь Экономикая министерство пусйиз ни: «Мой бизнес» центрлэн ужамезъя, ужбергатӥсьёслы ужаны луонлыкъёс кылдытэмезъя Удмуртия азьмынӥсь улосъёс пӧлын луэ.
— Номыр шоры учкытэк, предприятиос экспортэз 9 процентлы йылэтыны быгатӥзы, ог 205 миллион доллар тыр вузаськизы, — пусйиз А. Бречалов. — Таос пӧлы пыртэмын ӧвӧл на обороналы ужась предприятиос.
Республикамылэн мукетыз данъяськонэз — гуртоослэн ужаны быгатэмзы: 2020-тӥ арын ог 72 миллиард манет тыр вузаськизы, валля арынлэсь 4 миллиард манетлы ятыргес. Ужаны быгато бере, юрттэт но сётӥське — удыслы висъямын 2 миллиард 400 миллион манет.
Нимысьтыз саклык — тазалыкез утёнлы. Ар куспын та удыслы 36 миллиард 700 миллион манет пала висъямын. Коронавирусэн нюръяськонэн ӵош ӧз вунэ мукет ужъёс но, кылсярысь, С. Примушко нимо лек пыктосъёсын нюръяськонъя элькун диспансерын, Сюлэм но сэр висёнъёсъя элькун диспансерын выльдэмын эмъян тӥрлык, басьтэмын ӝог юрттэт сётонъя 110 машинаос, «Бадӟым ремонт» программая 73 больницаосын тупатъян ужъёс ортчытэмын но мукет.
Коньдонэн капчи ӧй вал ке но, азинтӥськиз школаос, нылпи садъёс, спортзалъёс, культурая юртъёс пуктон. Азинсконъёс басьтӥзы лэсьтӥськисьёс. Кылсярысь, улон инты 5,3 процентлы ятыргес ӝутэмын — 800 сюрс квадрат метр. Куашкан калэ вуэм юртъёсын улӥсь 871 муртлы выль инты висъямын.
— «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» проект улсын 138 иськем сюрес волятэмын, — ватсаз Тӧро. — Со сяна, ортчыны луонтэм сюресъёсты тупатъянлы сӥзем элькун программая 130 иськем тупатэмын. Та программаез 2024-тӥ арозь азинтыны чакламын.
Янгышъёс вылын дышетскон
Кыӵе янгышъёс лэсьтэмын? Одӥгез соос пӧлысь: «Тазалыкез утён» нацпроект чотын кылем арын 87 фельдшер-акушер пунктъёс усьтыны малпамын вал — ӧз пӧрмы.
— 2018-тӥ арын нацпроект улонэ пыӵаны кутскыку, республикаямы куашкан калэ вуэм 48 ФАП лыдъяськиз. Соосты выльдыны Россилэн бюджетысьтыз 430 миллион манет чакламын вал. Но 2019-тӥ арын выль лыдпусъёс кылдӥзы: выльдэмез возьма 87 ФАП. Таосызлы Россиысь коньдон ӧз вуы ни. Соин ик 400 миллион манет асьме «кисыысь» утчано луиз, — шуиз
А. Бречалов.
Но ас азяз пуктэм ужпумез республика одно быдэстоз: выльдэм фельдшер-акушер пунктъёс туэ октябрёзь усьтӥськыны кулэ.
Дышетон удыс сярысь веракуз, Тӧро пусйиз: Кезын школа ӝутыку, шугъяськонъёс кылдӥзы. Подрядчик азяз пуктэм ужпумез дыраз ӧз быдэсты, ужъёс ӝегазы. Но туэ 1-тӥ сентябре школа ӧсъёссэ усьтоз ни!
— Янгышъёс вал сюресъёсты лэсьтонын но, — шуиз А. Бречалов. — 2019-тӥ арын Балезино — Сергино сюрес умойтэм шобыртэмын, со ӧз чида кезьытъёсты, зор-котэз. Ыштонъёс пичиесь ӧй вал. Валамы: уйпал ёросъёсысь сюресъёсты выльдыку, чылкак мукет технологиосты кутоно. Кыӵеоссэ — тае али эскериськом Москваысь автомобильно-дорожной институтысь специалистъёсын ӵош.
Янгышъёс вань, но соосты тупатыны амалъёс утчасько. Соин ик депутатъёс Правительстволэн ужамезлы ӟеч дунъет сётӥзы.
Дунтэк эмъюм
Чузъяськизы тау каронъёс но. Кылсярысь, Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев нимысьтыз пусйиз висьыны усемъёслы дунтэк эмъюмъёс сётонэз:
— Льгота чотын эмъюмъёс сётонлы элькун бюджетысь 1 миллиард 290 миллион манет висъямын. Ӵошатон вылысь: 2018-тӥ арын талы 250 миллион манет гинэ шедиз. Та сяна, табере дунтэк эмъюмъёс висъясько доразы коронавируслэсь йӧнатӥськисьёслы. Адямиослэсь тазалыксэс, улонзэс утён понна туж трос лэсьтэмын — та понна тау каро бырйисьёс но.
Вал ӵектонъёс но. Соос пӧлысь одӥгез: выльысь ужпумез ӝутоно, Удмуртия Москвае ӧжытгес вытъёс мед келялоз шуыса. А. Бречалов оскемзэ вераз: Россия тае ачиз но валалоз. Угось куд-ог бадӟым улосъёсын ӵошатыса, туэ 2 толэзь ӵоже республикамы огъя казнае шӧдскымон тросгес выт келяз ни. Та ужпумез сэрттыны-пертчыны, радъяны юрттыны кулэ Удмуртиез 2030-тӥ арозь азинтонлы сӥзем программа — со кемалась ӧвӧл юнматэмын.
Тазалыкез утён удыслы ог 37 миллиард манет висъямын вал, азьло аръёсы сярысь, 30 процентлы тросгес. Туж вакчи дыр куспын эмъян учреждениос выль сямен ужаны кутскизы, басьтэмын кулэ луись тӥрлык. Эмъясьёс ӟеч ужазы. Пусъёно на: кылем арын быдэсъяськыны кутскиз эмъясьёслы юрттэт сётонэн герӟаськем элькун закон. Солы луыса 40 мурт специалистъёслы тужгес ёрмись больницаосы ужаны интыяськиз но быдэн 500 сюрс манетэн басьтӥз.
Саклык — ужась адямилы
Удмуртилэн Тӧроез А. Бречалов туж гажа огшоры ужась адямиосты. Доклад лыдӟон висказ но со 3 муртэ сӥлы кариз.
«Удмурт Элькунысь тазалыкез утён удысысь дано ужась» ним сётэмын Можга ёросысь Тутайгуртысь Людмила Коноваловалы. Фельдшер луыса со 40 ар ужа ни. Трос аръёс ӵоже со ужано луиз вуж, гурен эстӥськись ФАП-ын. Но кылем арын Тутайгуртын выль фельдшер-акушер пункт усьтӥськиз!
Нош Вавож ёросысь Бадӟым Кион гуртысь Марина Агафонова ӵош ужась эшъёсыныз, нылпиосын ӵош туэ 1-тӥ сентябре выль школае пырозы!
— Оскисько, нылпиосмы уката но ӟечесь тодон-валанъёссэс, быгатонъёссэс возьматозы, — шуиз Марина Анатольевна.
М. Агафонова районлэн улоназ мыло-кыдо пыриське, 30 ар ӵоже ӟуч кылъя но литературая дышетэ, пиналъёсыз олимпиадаосын но ЕГЭ-ын ӟеч тодон-валанъёссэс возьмато. А. Бречалов сое «Удмурт Элькунысь дышетон удысысь дано ужась» нимын пусйиз.
Интыосысь кичӧлтонъёс пумысен веракуз, Тӧро эшшо одӥг муртэ пусйиз — Алнаш ёросысь Асан совхоз-техникум поселениен кивалтӥсез Валерий Первушинэз. Берло 2 ар куспын та поселениын хоккеен шудонъя, нылпиослы площадкаос лэсьтэмын, сюресъёсты сузяны трактор басьтэмын, туэ волейболэн шудыны инты усьтыны чакламын но мукет.
Элина Кумачёва
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