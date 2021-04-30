Шаерысьтымы ёрос центръёс пӧрмозы опорной пунктъёслы

22-тӥ оштолэзе Удмуртие вуылӥз Россиысь гурт удысъя министрлэн воштӥсез Оксана Лут, со учкиз, кызьы шаерамы быдэсъяське гуртъёсты котыр ласянь азинтон программа.

О. Лут тодмастке Кез каргуртысь Юбилейной паркен

Туспуктӥз: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-службаез

Россиын 2019-тӥ арын гуртъёсты котыр ласянь азинтон программа ужаны кутскиз. Кылем арын соя мытэмын вал 147 проект. Кытын ке стадионъёс ӝутӥськизы, кытын ке гуртъёсы газ пыриз, кытын ке культурая центръёс ӝужазы. Оглом 92 проектъёс быдэсмизы ни.

Шаерамы та программалы луыса миым зол воштӥськизы Сьӧлта, Шаркан но Кез райцентръёс. Кылсярысь, тодмантэм чеберскиз Кез каргурт шорысь Юбилейной парк. Жаг турын пӧлы выемын, алям писпуос пӧлы ышемын ни вал. Табере со гуртоослэн яратоно шутэтскон парксы луиз. Татын семьяен поръян, дэмен пукон, нылпиослы шудон интыосыз вӧлак. Со благоустройствоя Россиысь огез устоез проект пӧлы пыремын. Нош Шаркан черкогуртын кылем арын усьтӥськем культурая многофункциональной центр вань ёросъёслы гочамон луиз.

— Шаркан калык туж шумпотэмын, — вера культурая центрен кивалтӥсь Надежда Волкова. — Вужаз клубамы 200 мурт гинэ тэре вал, нош вылез 400 адямилы чакламын. Экранъёс кылдэмен, концертъёсмы выль сямен ортчо. Учкыны куриськисез лачак. Нылпиос но, егитъёс но, арлыдоос но пӧртэм занятиосы ветло. Гужем каникулъёс бере 1-тӥ сентябрьысен 48 кружок выльысь усьтӥськоз. Отчы сюрслэсь ятыр адямиос ветлозы. Милям табере крезьгур гожтонъя студимы но вань. Азьвыл Иже ветлӥськомы вал, нош али мукет ёросъёсысь ми доры курисько. Центрмы бордаз кыскись луиз.

Яркыт тылъёсын ворекъясь, вӧл-вӧл культурая центре пырыса, Оксана Лут паймеменыз чабкиськиз.

— Гуртъёсты котыр ласянь азинтон программая пӧртэм улосъёсын трос объектъёс ӝутэмын ни, но такем умой, рос-прос малпаса лэсьтэмзэ шер пумиталод. Та центре выльысь но выльысь берытскем, татын ужам но дышетскем потэ, — шуиз Оксана Николаевна.

Шарканысь центр сярысь со умоен вераз, татын ик видеоконференцсвязь пыр Россиысь 80 улосъёсысь гурт удысъя министерствоосын герӟаськыкуз но. Кенешон дыръя уго культурая юртъёс пумысен но ужпум ӝутэмын вал.

— Клубъёс вашкала вакытэ кылемын ни, — кенеше потэмъёслы вазиськиз Оксана Лут. — Отын ужаны, азинскыны луонлыкъёс но сокем бадӟымесь ӧвӧл. Кыӵе ке объект пуктон азьын одно чаклано: кыӵе пайдаез солэн луоз. Соин ик, огшоры культурая юртъёс ӝутэм интые, многофункциональной центръёс пуктоно. Россиын 4 сыӵе центръёслы проект вань. Огез Шарканын. Али чаклаломы, эскеромы, кудӥз умойгес. Ӵапак сыӵе проектъёсты отӥяз выжтомы мукет улосъёсы.

Гуртъёсты котыр ласянь азинтон программая 82 улосъёсысь оглом 1 сюрс 112 куриськон вуэмын ни, со 180 миллиард манет тыр. Шаерысьтымы 10 ёросысь 10 проект келямын. Оксана Лут пусъемъя, Удмуртиысь проектъёс рос-прос лэсьтэмын, татын одӥг гинэ объект ӝутон сярысь уг сюлмасько — гуртэз котыр ласянь азинтон понна ужало, ваньмызлы улыны каньылгес медло шуыса. Али тужгес устооссэ быръёзы но соосты 2022-тӥ арын улонэ пыӵатон вылысь коньдон висъялозы.

— Кылем арын Курган, Липецк, Оренбург, Ставрополь Волгоград улосъёс проектъёссэс азинтыны ӧз быгатэ. Мытэм объектъёс дыраз но ӟеч быдэстэмын луыны кулэ. Со бордысь потэ гуртъёсты азинтон вылысь программалы федерал бюджетысь коньдон висъян, — йыг-йыг вераз Оксана Николаевна.

Россиысь гурт удысъя министрлэн воштӥсез Оксана Лут: — Матысь 3 ар ӵоже гуртъёсысь культурая юртъёсты но музейёсты выльдыны висъяськоз 24 миллиард манет. Объектъёсты Культурая министерствоен дэмен лэсьтомы. Валтӥсь курон: улосъёс, проектъёссэс ыстыкузы, одно ик мед чаклалозы, макем зол азинске гурт.

Россиысь Гурт удысъя министерство гуртъёс борды рос-прос басьтӥськыны медэ. Кылсярысь, али котькуд улосын быръёзы сыӵе гуртъёсты, кудъёссэ мукетъёсыз понна но опорной пункт карыны луоз. Сыӵе пунктъёс кылдытыны, соосты котыр ласянь ӝутыны но инфраструктуразэс юнматыны 2024-тӥ арозь висъяны чакламын ог 500 миллиард манет. Таин валче бадӟым саклык луоз муниципал кылдытэтъёсты но гуртъёсты герӟась сюресъёслы, газ кысконлы. Зэм, опорной пункт кылдытон пумысен куд-ог улосъёсын юанъёссы кылдэмын. Кылсярысь, Алтайын опорной пунктъёс кылдытоно ке, пичи гуртъёссы дорозь ог 140 иськем но люкаське, нош проектъя опорной пунктлэсь 50 иськемысь гинэ гуртъёсты санэ басьтозы. Озьыен, пыдлось гуртъёс воксё ворсаськыны быгатозы шуыса, сюлэмзы шуг. Сыӵе юанэн ик Россиысь министрлэн воштӥсезлы вазиськизы Якутия но Калуга улосъёс. Уно гуртъёсмы дорозь сюрес но ӧвӧл бере, райцентръёсты гинэ ӝутыса, умой уз луы, шуизы. Оксана Лут буйгатыны выриз: котькуд улос ачиз чакланы быгатоз, кытын но кӧня опорной пункт луоз. Сыӵе интыосты выльдыны бюджетысь коньдон висъяськоз.

Удмуртиысь гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, шаерамы 25 ёрос центръёсты но Камбарка городэз опорной пункт карыны ӵектэмын. Вань гуртъёслы саклык ноку уз тырмы. Одӥг гуртэз ӝутыны умойгес луоз шуыса лыдъяськомы, пе. Валтӥсез — со гуртэн мукет гуртъёсын улӥсьёс котьку герӟаськыны мед быгатозы, мылпотэмзыя отчы вуыны мед быгатозы, шуэ министр.

Елена Сараматова