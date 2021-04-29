Шаермы чылкыта

Россиын ортчись бадӟым субботник борды Удмуртия но итӥськиз. Озьы 24-тӥ апреле ваньмаз сямен гуртъёсын бадӟым утялтӥськон ортчиз.

Алнашъёс утялско

Туспуктӥз Людмила Сурчакова

Ужрадэ пыриськизы шаерысьтымы кивалтӥсьёс, министръёс, депутатъёс, огшоры калык. Кылсярысь, Тӧролэн резиденцияз ужасьёс Ижысь «Зеречный» скверын утялтӥськиз, Правительствоын ужасьёс — Нылпи творчествоя юрт котырын, Кун Кенешысь депутатъёс — Кызьпу арамаын. Ёрос центръёсын, гуртъёсын улӥсьёс но юрт котыръёссэс шулдыргес каризы. «Город улонэз ӟечомытон» программа чотын шаерамы 4 ар куспын 740 азбаръёс но 300 пала калык люкаськон интыос тупатъямын-лэсьтэмын, туэ но 100 скверъёсты, паркъёсты но 84 азбаръёсты шулдыргес карыны чакламын. Соосты но утялтыса возёно.

Алнаш ёросын бадӟым утялтӥськон кутскиз 19-тӥ апрельысен. Субботникъёс дыръя нимаз коркаосын улӥсьёс асьсэлэн юртъеръёсы котырын чылкытатӥсько вал, кузётэк сылӥсь юртъёс котырын но кыр интыосын жаг кыльылӥз. Алнаш муниципал кылдытэтысь валтӥсь специалист Александр Корнев верамъя, табере вань огазеяськонъёс, предприятиос кыӵе ке участок понна кыл куто. Кылсярысь, ёрос больницаын ужасьёс эмъяськон юртъёс котырысь нюкъёсыз но А. Оки нимо ошмес котырез утялтӥзы, культура удысын ужасьёс — черкогуртысь Строительной урамез, «Оскон» огазеяськонысь арлыдоос — лесничество сьӧрысь ошмес котырез, администрациын ужасьёс — ёрос центрысь памятникъёс, Алнаш но Туймы шур котыръёсыз, ветеранъёслэн кенешазы пыриськисьёс — Вормонлы сӥзем аллеяез.

Пусйыны кулэ, предприятиос но огазеяськонъёс тулыс гинэ утялтӥськыны кулэ ӧвӧл, соослы висъям интыосты быдэс ар ӵоже чакласа-утялтыса возьыны кулэ. Шулдыргес луиз ке, сяська мерттозы, кенеръёсты буялозы-тупатъялозы. 30-тӥ апреле вань огазеяськонъёс утялтӥськозы Алнаш шайвылын, нош шулдыргес кариськиз ке, ёросысь вань муниципал кылдытэтъёсысь ыстэм муртъёс Кам шур котырын утялтӥськозы.

Субботнике пыриськисьёслы муниципал кылдытэтысь инструментъёс висъясько ке но, туж ӧжыт, ӵем дыръя адямиос дорысьтызы мажесъёсын лыкто. Мешокъёс но трактор муниципал кылдытэт висъя. Утялтӥськонэ адямиос дэмен пырисько ке, урамъёс кемагес чылкыт возисько, шуо алнашъёс.

Валентина Емельянова