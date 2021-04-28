Шаерамы нырысьсэ вуиз коронавируслэсь «КовиВак» вакцина

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 апреля, 2021 14:19
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Фото: 1tv.ru

«Спутник V» но «ЭпиВакКорона» вакцинаос республикаямы вазенгес вуттэмын вал. Туннэ нуналлы соосты ог 83 сюрс адями пуктӥз ини. Вылез вакцина вужъёсызлэсь номырин уг висъяськы. Сое басьтыны луэ 18-ысен 60 аресозь. Нырысь одӥг укол пуктӥське, 2 арня ортчыса — кыкетӥез. 780 комплект «КовиВак» люкылэмын Удмуртиысь больницаосы.

Ольга Корепанова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 апреля, 2021 14:19
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