Шаерамы нырысьсэ вуиз коронавируслэсь «КовиВак» вакцина
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«Спутник V» но «ЭпиВакКорона» вакцинаос республикаямы вазенгес вуттэмын вал. Туннэ нуналлы соосты ог 83 сюрс адями пуктӥз ини. Вылез вакцина вужъёсызлэсь номырин уг висъяськы. Сое басьтыны луэ 18-ысен 60 аресозь. Нырысь одӥг укол пуктӥське, 2 арня ортчыса — кыкетӥез. 780 комплект «КовиВак» люкылэмын Удмуртиысь больницаосы.
Ольга Корепанова
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