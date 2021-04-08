Шаерамы мытэмын «Вунонтэм полк» ужрадлы дасяськон
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Пандемиен йырин миым со ортчиз онлайн амалэн, кызьы радъяськоз туэ — тодмо луоз бӧрысьгес. Та ужрадлы трос волонтёръёс кулэ: соос калыклэсь вуэм туспуктэмъёсты ӟечгес каро, адямилэсь даннойёссэ дасяло онлайн амалэн ортчоно «Вунонтэм полке» пыртон понна. Волонтёр луыны мылкыд карисьёс вазиськыны быгато 15-тӥ апрелёзь «Волонтёры Победы» огазеяськонэ volunteers70udmurtia@gmail.com электрон адресъя.
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