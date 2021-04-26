Чорыг кутӥз шыракуз

Матӥлэн нылыз вуз каре. Одӥг пол со анаезлы жингыртыса вераз: «Анай, милям магазинамы коӵыш 2 пи пиям, синъёссы но усьтӥськылэмын ини. Пумит ӧд лу ке, мон соосты тыныд вайысал». Матӥ сыӵе иворлы туж шумпотӥз: та вие коӵышез олокытчы ышемын-быремын вал.

Ваем коӵышпиослы ним Даша но Паша сётӥзы. Соос туж чырткемесь будӥзы, кыксы ик огтусоесь, пурысесь. Нош сямъёссы копак пӧртэмесь. Паша туж яратыса шыра, нош Даша магазин сиён кытысь ке вайылэ. Одӥг нунал Матӥ сиськон ӝӧк дорысь киселен пакет шедьтӥз, мукет нуналаз пукон улысь яблок адӟиз. Нылызлэн сумкаысьтыз усьыны шедьтӥллям кожаса, кышномурт киселез но, яблокез но ческыт потыса сииз.

Куиньметӥ нуналаз Матӥ ӝӧк улысь сылалтэм селёдка шедьтӥз. Соку ини кышномурт валатскиз: сыӵе сиён коӵышез вайылэ. Матӥ бускелезлэсь юано кариськиз:

— Нина, тынад гулбечад киселед, яблокед но сылалтэм чорыгед ӧй вал-а? Даша коӵыше сыӵе синъёсты кытысь ке нуллэ дорам.

— О-о, мон вордӥськем нуналэлы басьяськи, сиёнэз гулбечысь ӝажые тырылӥ вал. Эскероно али, — вераз Нина.

Зэм но, коӵыш Матӥлы, шыр интые, бускельёссылэсь сиёнзэс вайылэм. Кышномуртлэн со коӵышез кема улыса ӧз вутты: олокытчы пыриз. Оло, лушкаськыса ветлэмез понна кин ке тышен сюдӥз… Нош Паша коӵышез 20 ар пала улӥз, шыраз, туж визьмо вал.

Татьяна АКИЛОВА. Ижкар