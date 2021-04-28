Фермеръёс пудозэс йылто

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын гуртоослэн нырысетӥ кварталын ужамзылы йылпумъянъёс лэсь­­т­ӥ­зы. Мар шараяськиз?

Туспуктӥз М. Егоров

Хозяйствоосын ужасьёс но фермеръёс 3 толэзь куспын 214 сюрс тонна йӧл кыскизы, кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, со 9,7 процентлы ятыргес. Заводъёсы келямын ог 199 сюрс тонна йӧл, со 11,5 процентлы уногес. Нуналысь нуналэ йылэ йӧллэн ӟечлыкез но.

— Нырысетӥ кварталын ужаммес эскерыса, быдэс арлы азьпала учкыны луэ ни, — вера министрлэн воштӥсез Наталья Шавшукова. — Шуак номыр ӧз воштӥськы ке, ар пумозь оглом 870 сюрс тонна йӧл кыскомы, со 7,4 процентлы тросгес луоз, кылем арен ӵошатыса.

Котьку сямен, тужгес трос йӧл сётэ Вавож ёрос. Татысь предприятиосын али ик 21,7 сюрс тонна йӧл кыскизы ни. Ар пумозь 83 сюрс тонна сётоз шуыса возьмало. Шарканъёс 2-тӥ интыын — 17,7 сюрс тонна йӧл басьтӥзы ни. 15,4 сюрс тоннаен 3-тӥ луо можгаос. Оглом та 3 ёросъёс гинэ ар пумозь ог 200 сюрс тонна йӧл люканы быгатозы. Наталья Шавшукова пусъемъя, ляб ужало сюмсиос — ар пумозь 5 сюрс тонна йӧл кыскозы шуыса чаклало, якшур-бӧдьяослэсь 11 сюрс тонна йӧл возьмало, нош красногорскъёс 12 сюрс тонна вылэ потыны кулэ. Котьма ке но нуналлы быдэ котькуд скаллэсь шаерамы шорлыдын 21,4 литр кыскыны кутскимы ни, кылем арын сярысь, со 1,4 литрлы уногес.

— Туннэ шаерамы 117 сюрс скал лыдъяське, — вера Наталья Евгеньевна. — Кылем арен ӵошатыса, 192 йырлы уногес. Но трослы йылтӥзы уллёзэс фермеръёс гинэ. Хозяйствоос пудозэс кулэстӥзы. Тужгес уно скалъёссэс вандӥзы Можга, Юкаменск но Дэри ёросъёсын. 3 толэзь куспын 29 сюрс кунян басьтыны быгатӥмы. Озьы ыштонъёс адӟиськомы ик, пудоез ӟеч сюдыны но утялтыны пӧрмымтэысь. Кылсярысь, Камбарка ёросын котькуд 100 скаллэсь 11 кунян гинэ басьто. Со дыре ик Сюмси ёросын 29 кунян басьто. Шаерамы та тужгес бадӟымез лыдпус. Югдур тупатскыны быгатоз, тулыс-гужем тросгес кунянъёс вордскыны кутскемен.

Берло дыре шаерамы йыло пудоез сӥльлы будэтӥсь хозяйствоос но кеч вордӥсь фермеръёс. Кылсярысь, 1-тӥ квартал ӵоже 10 фермеръёс 1 сюрс йырлы кеч уллёзэс будэтӥзы. Али гидъёсазы оглом 3 сюрс 600 йыр вордо. Кечъёслэсь 144,5 тонна йӧл люкало. Кеч вордӥсьёслы берло дыре субсидия но трос сётӥське, соин но чырмытгес берганы тыршо.

Елена Сараматова