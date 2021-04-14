ФАП но синпелет

Гуртоослэн люкаськылон интыоссы

Шаркан муниципал кылдытэтэ 11 гурт пыре, со пӧлысь 6-ез пичи гуртъёс луо. Быльыбын (Малый Билиб) 32 корка сылэ, 25-яз 66 адями улэ, тросэз — арлыдоос. Пиналъёссы 2 кузя: одӥгез школае ветлэ, мукетыз 1-тӥ классэ мыныны дасяське.

Туспуктӥз Н. Максимова

Прививка пуктылӥзы

Ёрос центрысен Быльыб гуртозь 17 иськем пала, шонерак ке мыноно — 8 иськем. Азьвыл та гурт бадӟымгес вылэм, нылпиоссы гуртысьтызы ик начальной школаын дышетскиллям, колхоззы ужам. Аръёс ортчыса, колхоззы куашкам. Та вакытэ шоро-куспо арлыдъем муртъёссы гуртысьтызы фермер дорын тыршо, кин ке вахтаен сьӧрло ужаны ветлэ, кин ке гужемзэ сюрес лэсьтӥсьёс доры интыяськылэ. 9-тӥ классын дышетскись нылашсэс понедельнике школа автобусэн Шарканэ нуо. Арня ӵоже интернатын улэмез бере субботае дораз ваё. Нош 6 аресъем пиналэз анаез нуналлы быдэ Шарканысь нылпи садэ нуллэ.

Гуртэ чагыр эстӥськон вуэмын ӧвӧл на. Сотовой телефон но интыен-интыен гинэ кутэ, соин ик гуртоос стационарной телефон возё. Пичильтык магазинзы вань, но гуртлэн шорсюлмыз — фельдшер-акушер пункт. Ирина Хохрякова фельдшерлэн ужъя книжкаяз одӥг гинэ гожтэмез — Быльыбысь медпунктэ 1985-тӥ арын кутэмын.

— Ачим мон Ӟузяын вордскемын, татчы ужаны лэзизы но, та пала ик бызи, — шуэ Ирина Александровна. — Улӥсько артысь Комакгуртын (Большой Билиб), нуналлы быдэ 2 иськеме ужаны ветлӥсько. Азьло медпункт интыяськемын вал школалэн юртаз, со ӝуаны шедиз. Выль медпунктэз гурезь йылэ пуктӥзы, вӧзаз начальной школа ӝутыны чакламын вал. Но малпамъя ӧз пӧрмы. Табере гурезь йылын ФАП гинэ сылэ. Бен, интыез сокем ушъямон ӧвӧл, 200 метр кеме тубоно ке но, дышимы ни солы.

Фельдшер И. Хохрякова

Туспуктӥз Н. Максимова

Гуртын коронавирусэн ичи висиллям. Прививкаос мыло-кыдо пуктыло, ковидлэсь но пуктылӥллям ни. Медпункт сяна, гуртоослэн люкаськон интызы — ожын быремъёслы сӥзем памятник. Сое асьсэос утялтыса возё, сяська мертто, буяло, туэ кенерзэ тупатъяны малпало.

Сюлэм чигиське

Галина Хохрякова — гуртлэн старостаез, сюлмаськонъёсыз лачак. Ӝоген, пе, 70 арес тырмоз, эшъёсы егитэсьгес ай, но калык пересьме. Ас вакытаз колхозын ужамын, киномеханик вал. Воргоронэз, пе, старостае пуктоно ни вал, оло, сюресъёсты тупатысалзы соку.

Та гуртын вордскемын но ас вакытаз Кез ёрослэн йырыз но Шаркан ёрослэн йырызлэн воштӥсез луыса ужамын Пётр Князев. Пичи дыръям гурт трослы шулдыргес вал, шуэ со. Начальной школа, медпункт сяна, клуб вал. Егитъёс отчы бильярдэн шудыны потазы, ӵем дыръя отын кино возьматъязы. Пётр Евгеньевичлэн анай-атаез Ленин нимо (бӧрысь — «Выль сюрес») колхозын ужамын. Скал, кунян сяна, колхозын курег вордӥллям. Гуртысь пичиос, пе, коркась корка ветлыса, пень бичало вал. Начальной школаын соку дышетскисьёссы трос вылэм — одӥг классын ик ог 10 кузя. Дышетӥсьсы огдыре 2 классэз дышетэм. Чидатэк витьылӥллям толалтэез, гурт котырысь гурезь бамалъёсты волятыса возьылӥллям, салазкиен, дӧдьыен, куасэн нискыласа. Нош али, вордскем палъёсаз вуылыса, Пётр Евгеньевичлэн сюлмыз чигиське: тырттэм, куашкан калэ вуэм коркаос, пе, лачак сыло.

Гуртын пумитаны луэ койыкъёсты

Туспуктӥз Н. Максимова

Бергась коньы

Гурт пичи ке но, мылкыдоослы уж шеде. Кузпалъёс Екатерина но Анатолий Князевъёс но калыкен ӵош колхозын ужало вал. Колхоззы куашкам бере 3 скал вордыны кутскиллям. Трос пудо вордон сярысь нырысь ӧз но малпаськылэ. Йӧлзэс вузаса пичияк коньдон поттыны кутскыса гинэ, хозяйствозэс паськытатыны малпазы. Асьсэлэн музъем пайёссы борды ӵыжы-выжыоссылэсь кутӥзы, огъя 66 гектар люкаськиз, ужан программа гожтӥзы но вазиськизы уже интыянъя центре. Ужбергатонзэс мытӥсьёслы коньдон висъязы, соин Князевъёс дизельной трактор басьтӥзы. Нош кӧня ке дыр ортчыса, басьтӥзы на бусыын ужан мукет техника но йӧл нуллон машина.

— 7 скал вордыны кутскыса, йӧлмес Шарканысь йӧл басьтон пунктэ нуллыны ӧдъямы, — шуэ Екатерина Михайловна. — Озьы нуналаз 60-70 килограмм йӧл вузаллямы. Табере 40 йыр кысконо скалъёсмы. Тамында пудолы одӥг гидын ёркыт. Проект гожтыса, грант утӥмы, со коньдонэн выль гид пуктӥськомы. 70 йырлы чаклам гид липет улын ни, пушказ гинэ куд-ог лэсьтӥськон ужъёс кылемын на. Грант коньдонэн ик 20 йыр ветыл басьтӥмы, асьме пудомылэсь кунянъёссэ но будэтыны малпаськомы. Бордамы ужало на Игорь но Вячеслав пиосмы.

Фермер Е. Князева

Туспуктӥз Н. Максимова

Князев фермеръёс нунал куспын 590 килограмм пала йӧл люкало. Озьы котькуд скаллэсь шорлыдын 15-16 килограмм йӧл кыско. Ёросысь лыдпусъёсын ӵошатыса, урод ӧвӧл.

— Фермамы туж огшоры, — веранзэ азьланьтэ фермер, — молокопровод ӧвӧл, скал кыскон аппаратъёс но йӧл возён танк вужесь ни.

Екатерина Михайловна вордскемын Быльыб вӧзысь Бадярвыр гуртын. Асанысь совхоз-техникумын зоотехниклы дышетскемын. Отын басьтэм тодон-валанэз туннэ но юрттэ. Пудо котырын

бергаку, пе, котьмае тодоно. Ачид ик луиськод зоотехник но, осеменатор но, скал кыскись но, бухгалтер но.

Надежда Максимова