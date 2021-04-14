Улэп энциклопедия

Шаркан ёросысь Порозысь Иван Григорьевич Кондратьев 50 арлэсь кема школаын ужаз. Сое гажало ӵош ужам эшъёсыз но, дышетскисьёсыз но, гурт калык но. Историен, шаертодонэн герӟаськем трос учыръёсты, интыосты тодэмез понна сое энциклопедиен ӵошато.

И. Кондратьев

Туспуктэм басьтэмын И. Кондраттьевлэн архивысьтыз

Иван Григорьевич Кондратьев вордӥськиз 1939-тӥ арын 8-тӥ мартэ Шаркан ёросысь Вуж Пашур гуртын. Семьяязы 8 нылпизы вылэм, Иван Григорьевич – кунетӥез. Пересь мамаез Евдокия Епифановна Кондратьева пыӵатэм солы вордскем музъемзэ яратон мылкыд. Трос тодон-валан сётэм гурт котырысьтызы инкуазь, будосъёс сярысь: кинлэн та музъемез, кызьы соиз яке таиз инты нимаське, кытын будэ сиыны яраноез турын-куар, кудӥз кыӵе черлэсь юрттэ.

Та тодон-валанъёс ик кутскон сётӥзы, вылды, шаертодонэн, инты нимъёсынтунсыкъяськонлы. Ляльшурысь 7-тӥ классэз йылпумъямез бере, И. Кондратьев пыриз Якшур-Бӧдьяысь педучилищее, отӥяз курссэ выжтӥзы Можга педучилищее. Берло тодон-валан люказ на Удмурт кун институтысь географияя ёзэтын. Ужан сюресэз покчи классъёсты дышетӥсь луыса кутскиз Шаркан ёросысь Сюрсовайын, собере географилы дышетӥз Суронын, Ляльшурын, Бильыбын. 31 арзэ тыршиз Порозын, школалэн директорез но вал.

Ужан висказ огназ нылпиосын ӵош люказ Шаркан ёросысь удмурт гуртъёс сярысь трос материалъёс. Нюк-гоп, гурезь бамал, бусы-луд, шур, сик, ульча нимъёс – ваньзэ эскерыса, гожтыса потӥз. Иван Григорьевич Шаркан ёросысь инты нимъёсъя эскеронъёссэ сётӥз Удмурт кун университетысь Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналисткая институтысь тодосчиослы.

Иван Григорьевич улон сюресэз, тунсыко адямиосын пумиськонъёсыз, сярысь гожтӥз «Дурга шурысен Ягги шурозь» книгаяз. Бичет ӝоген югыт дуннее потыны кулэ.

Кондратьев выжыосызлэсь писпузэ кылдытон сярысь но сюлмаське. Кондратьевъёс, пе, ӟамай выжыысь луо, пуссы — гондыр.

Шумпотоно, таӵе сюлмо, ужзэс яратӥсь, тодон-валанзэс калык пӧлы вӧлмытыны сюлмаськись адямиос вань шуыса. Соостэк егитъёс уз тодэ шаерзылэсь историзэ, выжыоссэс.

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Шаркан ёросысь ёзэз