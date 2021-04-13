Улон — берган

Роза Петрова тырше Ува ёросысь Жужгес гуртысь культурая юртын чеберлыкъя кивалтӥсь луыса. Гуртоос понна пӧртэм ужрадъёсты дасян висказ дыр шедьтэ киужен вырыны.

Ува ёросысь Жужгесысь Роза Петрова

Туспуктэм басьтэмын геройлэн архивысьтыз

Киуж борды Роза пичи дырысеныз ик кыстӥськиз. Анаезлэсь адӟем карыса, керттӥськыны, вуриськыны, пужъятскыны дышетскиз. Малпанэз вал, школаез йылпумъяса, кыӵе ке киужен герӟаськем удысэ мыныны. Но культурае кыстӥськонэз кужмогес вылэм: пыриз культурая колледжлэн хоровой ёзаз. Ма, та удысэз быръемезлы паймисьёс ӧй вал: Розалэн куараез жингрес, кырӟаны-вераны усто, сцена вылын ассэ йӧно возе. Дышетсконзэ йылпумъяса, егит специалист берытскиз вордскем гуртаз, ӝоген семьяез кылдӥз.

Собере пыриз Удмурт кун университетысь искусствоосъя но дизайнъя факультетлэн заочной люкетаз.

— Туж потэ вал быръеме декоративно-прикладной искусствоя но калык творчествоя специализациез. Но отчы пырыны дасяськись нылъёслэсь суредъёссэс адӟыса, абдрай: соос кадь мон уг быгаты. Озьы бырйи калык искусстволэн теориезъя но историезъя удысэз. Дышетскыкум аспӧртэмлыко удмурт мунё вури: солэн 4 палыз-ымнырыз. 90 градуслы берыктӥськод — пичи нылаш, эшшо бергатӥськод — быдэ вуэм нылаш, собере — егит анай но песянай. Со мынам али ке но вань, ваньзы паймыса бергато-учко, — вера Р. Петрова.

Нылпиеныз декретын пукон висказ со аслыз выль киуж усьтӥз — капрон чулкаослэсь мунёосты лэсьтыны кутскиз. Та киужлы дышетӥз кибашлы нылкышно Лилия Байкова: солэсь мастер-классэ адӟыса, мылкыды ӝутскиз, шуэ Роза.











Нырысетӥ мунёез вал дэра дэремен, пужъятэм айшетэн черсӥськыса пукись удмурт песянай. Бӧрысь киыз воляз, огез бӧрсьы мукетыз арбериосыз кылдӥзы. Быгатонлыкезлы, гуртоосыз гинэ ӧвӧл, быдэс Ува ёросын улӥсьёс но паймо.

— Мунё лэсьтыны луэ я басмалэсь, я капрон колготкиослэсь. Нырысетӥ учырын арберилэсь вань люкетъёссэ басмалэсь вуриськод ке, кыкетӥяз — синтепонлэсь шарик лэсьтӥськод но, сое колготки пушкы интыяськод, веньёсын юнматӥськод. Собере синтепонэз но, колготкиез но интыен-интыен венен-сӥньысэн кыскаса, дэмӟытъяса ныр, кымес, бамъёс но ымдуръёс поттӥськод. Ымнырыз кылдэ ке, мугорзэ, дӥсьсэ басмалэсь но вурыны луоз. Кыкетӥ мунёе но удмурт дэремен вал — дукесэн, йыраз кышетэн но мӧляяз чыртывесен нылкышно. Нош пыдаз калошиосын — соосты лэсьтӥ… педло потан бумагаез коттыса, няняса. Озьы кыӵе материал кутоно мунёлэсь созэ я тазэ люкетсэ лэсьтон понна — малпаськоно луэ. Но мыным та киужен вырыны туж кельше. Эшъёсылы, тодмоосылы но кузьмаськон пумысен йырез тӥяно уг луы, — шуэ кибашлы.

Елена Никитина