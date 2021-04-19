«Уже — шумпотонэ»

Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ 30 ар ӵоже кивалтэ ни Шаркан ёросысь «Восход», 8 ар ӵоже — «Ошмес» хозяй­с­т­воосын. Та дыр ӵоже соос ёросын гинэ ӧвӧл, быдэс э­ль­­­кунын азьпал радъёсы потӥзы ни. Кивалтӥсь аслаз хо­зяйствоез понна гинэ уг — элькунысь гурт удыс понна сюлмаське, Кун Кенешысь депутат луэ. Шуэ: ужысь кужым басьтӥсько. Ужын вормонъёсыз понна пусъемын «За зас­­луги перед Отечеством» орденлэн 1-тӥ, 2-тӥ степенё медальёсыныз, Россиысь Гурт удысъя министерстволэн Таукаронэныз, Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась луэ.

А. Хохряков

Туспуктӥз М. Егоров

Егит председатель

— Улондэс егит дырысеныды ик гурт удысэн герӟады. Кызьы озьы пӧрмиз?

— Вордӥськи Шаркан ёросысь Быгы гуртын. Бубытэк будӥ, мама, войнаез адӟем адями, Ижевск — Балезино чугун сюресэз лэсьтэмын, 3 нылпиосты огназ пыд вылаз султытӥз, ялан колхозын ужаз. 8-тӥ классэз быдтыса, мынӥ Глазовысь совхоз-техникуме. Отысь дышетӥсь школаямы ветлӥз, техникум сярысь вераз вал. Ойдо мыно, малпай. Соку уг валаськы на вал, кудпала вамышто, малпанэ но ӧй вал, бертыса гуртэз ӝуто шуыса. Школаын но, техникумын но дышетӥсьёсын удалтӥз, соос кылэз зол юало вал. Шудо егит дыры Глазовын ортчиз, шуыны луоз. Али но со самой яратоно городэ луэ. Отын мон вакытэ туж зол спортивной улон вал: куасэн бызьылӥ, биатлонэн выри, монэ умой тренеръёс дышетӥзы. Валентин Алексеевич Лимоновлэсь визьнодамзэ али ке но тодам возисько на.

Служить кари Литовской Советской Социалистической Республикаын, ракетной войско­осын. Армия патриотизм пыӵатэ, кыдатэ, мугор ик юзыр-кезьыр луэ вал, боевой дежурствое султыку. Армие мыныкум, колхозлэн председателез Николай

Васильевич Ильин доры машина дуре лыктӥ: армие, пӧй, ӝогак ветлоно вал, Шарканозь келяны машина кулэ. Со шуиз: хозяйствое ужаны бертӥд ке, быдэс автобус сёто. Сётӥз. Верам кылме ӧй вунэты. Бертӥ, кема ик ӧз ортчы, уйвӧтам «Товарищ капитан!» шуыса кесяськисько вал ай, колхозэ механикын ужаны васькыны косӥзы. Механикмы, пе, висьыны усиз, нош уж сылэ, кизёно, тулыс. Нуизы Шегъянысь отделение. Ноку но ужаме ӧвӧл, номырзэ но уг валаськы, синтэм кучапи кадь. Слесарь-механик Геннадий Михайлович Пиляев доры лыктӥ, уг валаськы, пӧй, ма бордысен кутскыны ик. Эн кышка, пе, дышето. 2 толэзь ужаса, Быгые вайизы, мастерскойёсын кивалтыны пуктӥзы, собере — валтӥсь инженере. 1990-тӥ аръёсы председательмы сельсоветэ ужаны кошкиз, быръёнъёс ортчытӥзы. Лушкем куара сётыса, монэ бырйизы: 1990-тӥ арын 17-тӥ феврале — вордӥськем нуналам ик. Ачим пайми: олокызьы монэ бырйизы, мон егит вал на соку, 29 арес.

Пичи гидысен мегафермаозь

— 1990-тӥ аръёс — экономика понна туж секыт вакыт. Тросэз колхозъёс куашкан калэ вуизы.

Егит дыр

— Соку, конечно, ми азьын одӥг ужпум сылӥз: хозяйствоез утёно. Учке ай, кыӵе улон кутскиз! Дышетӥсьёс, врачъёс ӝыны аръёсын зарплата ӧз бичаллялэ, нош ми 1 толэзь но уждун сётытэк ӧм кельтэ. Одӥг пол гинэ 3 нуналлы ӝегамы, соку но Прокуратурае ӝожтӥськизы. Оломае но адӟимы. Африканской чума висён дорамы вуылӥз, ӝынызэ парсьёсмес нуизы, ярам, мумы парсьёсмес кельтыны быгатӥм. Туннэ но ӧз вералэ на, висёнзы шедьтэмын вал яке ӧй. Ужаны кутскыкум ик, 1991-тӥ арын, Шегъян гурт бордысьтымы люкиськиз: ӝыныез фермамы, одӥг куиньмос гыроно-кизёно музъемъёсмы, техникамы отчы кылизы. 2-3 ар ортчыса, соос нефтяникъёс борды кариськизы. Ушъяськымон улӥзы: бусыысь вазь берто ни вал. Озьы ке но, 10 ар ортчыса, берен куриськизы, но милемлы соосты ёрос администрацилэсь коньдонэн басьтоно луиз ни. 2010-тӥ арын озьы ик нефтяникъёслэсь Пороз гуртысь «Югдон» хозяйствозэс басьтӥмы на. 5 ар соосты пыдъяно луиз. Выль хозяйствоез бордэ кутӥськод ке, сое ӝутытозь, огъя хозяйство азьлань уз мыны.

«Ошмес» хозяйствоен кивалтыны бырйизы 2012-тӥ арын. Кема вераськон мынӥз та пумысен, олокӧня пол администрацие ӧтчазы: хозяйство лябӟе, азьлань но мынэмзы потэ, уг но быгато кадь, ойдо кутскы, пе. «Ошмес», 5 хозяйствоосты — «Пахарь», «Дружба», «Россия», «Идеал», «Мувырское» — огазе карыса, кылдытэмын вал. Таӵеез ёросын ӧй вал на. Кутско, пӧй, куронъёсме лыдэ басьтӥды ке. Олокызьы соглаш кариськизы, али но абдрасько.

Та дыр ӵоже зол выльдӥсь­кимы, пуктӥськимы. «Ошмесысь» тросаз гидъёсын огазьын улӥзы кыскиськись но кунян ваёно скалъёс, озьыен, гидъёс 50 процентлы гинэ пайдаё кутӥськизы. 5 ар куспын 15 кезьыт гидъёс пуктӥмы, отчы кунянъёсты, ветылъёсты, кунян ваёно скалъёсты поттӥмы. Озьы кысконо скалъёсмылэсь лыдзэс будэтыны быгатӥмы. «Ошмес» хозяйствоын 1 сюрс 200 скал лыдъяськиз, 13 тонна йӧл кыско вал. Али татын 1 сюрс 800 кысконо скалъёс, нуналлы быдэ 43 тонна йӧл келяськомы. «Восходын» но озьыгес ик: 1 сюрс 800 йыр скалъёсмы, поттӥськомы 46 тонна йӧл. Озьы нуналлы быдэ 2 хозяйствоосысь 90 тонна пала йӧл заводъёсы кошке. Трос кадь, отэ? Но коньдон озьы но уг ок­мы, выльдӥськон туж трос кыс­ке. Та дыр ӵоже 2-аз ик хозяйствоосын вань техникамес воштӥмы ни: гырон-кизён, октон-калтон, силос дасян оборудование, немец комбайнъёс, автомашинаос, тракторъёс басьтӥмы, выль гидъёс ӝутӥмы, 3 КЗС, туж трос кеносъёс пуктӥмы, туэ но огзэ ӝутомы на, соку складъёсмы тырмозы ни. Ялан озьы огыр-бугыр ужатэк уг луы.

2017-тӥ арын тулыс проектировать карыны кутскимы мегаферма. Сосновка черкогуртын али пуктӥське 600 йырлы гид, скал кыскон блокын огдыре 50 скал кыскиськоз. Бӧрысь та комплекс будоз, вӧзаз эшшо быдэн 600 йырлы 2 гидъёс пуксёзы на, озьы ик бордаз лэсьтомы ветылъёслы нимаз гид, силос гуос, КЗС, комбикорм изон цех. Документъёсын туж кема бызьылоно луэ. Мон чакламъя, ми та комплексэз 2 ар талэсь азьло лэсьтыны кулэ ни вал, нош бюрократиен йырин ваньмыз ӝега. Гурт удысын экономикаез 2 поллы ӝоггес нуыны луэ!

Удмуртилэн Тӧроез А. Бречалов А. Хохряковез ӟечкыла

ужын адӟем карымон луэмез, вормонъёс басьтэмез понна

Туспуктэм басьтэмын Удмуртиысь Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Али «Ошмес» хозяйстволэн фермаосыз Ляльшурын, Пашур-Вишурын, Петунькиын, Мувырын, Выль Пашурын интыяськемын. Азьланяз производствоез одӥг азегес кароно луоз, тазьы быдэс дуннеын ужало ни. Пока ужасьёс окмо, ми гуртъёсысь гидъ­ёсты, ужан интыосты ум быдтэ, отын калык, соослэн семьяоссы уло, пиналъёссы будо. Нош ужасьёс ӧз тырме ни ке, хозяйство дась луыны кулэ шуак одӥг азегес кариськыны.

Пудомес но каллен выльдыны выриськомы. Выль Пашурысь гидэ Даниысь голштин выжыысь 200 скал вайимы, 75-ез кыскиське ни. Та скалъёс кунян ваён азьын йӧлзэс уг кулэсто. Кӧня сюдӥд, сомында ик йӧлзэс сётозы. Пудомы трос бере, туж трос сиён бичаськомы, силосмы, ю тысьмы тырме, нош рапс кыд (жмых), кукуруза, премиксъёс басьтоно луэ. Комбикормъёс асьмеос лэсьтӥськом. Табере рапс тросгес кизьыны малпаськомы, басьтытэк мед окмоз ини. Озьы рапс вӧй но поттыны быгатомы. Музъемъёсмы милям трос, тани Якшур-Бӧдья ёросэ но пыримы ни, отысь 1 сюрс гектарзэс гыриськомы-кизиськомы, эшшо но кутомы на, кулэ луиз ке. Но мукет ласянь, макем тросгес музъемъёсмы, сокем тросгес техника но механизаторъёс кулэ.

Турын, ю-нянь будэтонэз но азьланяз ӟечгес карытэк ӧвӧл, со падӟа сямен кошкыны кулэ: май толэзе огез культура октыны дась мед луоз, июне, июле — мукетыз.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министрен Ольга Абрамоваен

Туспуктэм басьтэмын Удмуртиысь Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Малы егитъёс гуртэ уг кылё?

— Али «Восход» но «Ошмес» хозяйствоосты быдэс элькунын азьмынӥсьёс радын, йӧл кысконэз учконо ке, 4-тӥ но 5-тӥ интыын возиськиськоды. Кызьы котькытчы вутскиськоды?

— Ваньмаз вуыны уг луы, специалистъёслы бадӟым оскон ни. Соос ужзэс ярато, валало, тыршемзы понна тау шуэме потэ. Уждун гинэ ялан одӥг кадь тыреммы уг луы, но арлы быдэ ӝутыны выриськомы, «Ошмесын» ужасьёсмы шорлыдын 32 сюрс манет басьто, «Восходын» — 28 сюрс манет. «Восходын» али тырше 320 адями, «Ошмесын» — 270.

Уждун пичи ӧвӧл ке но, ужаны лыктӥсьёс ӧс азьын черодэн уг сыло, скал кыскисе мынэмзы уг поты. Выль ферма комплексъёс но со понна ик пуктӥсько, отын ӧжытгес калык ужаны мед быгатоз шуыса. Шуом, выль фермаын 600 йырлы быдэ 3-4 адями ужалоз, нош али одӥг Пашур-Вишурын ик 500 скалэз 11 мурт утялтэ. Котькызьы улон мед шудоз, экономической кризисъёс, урод куазьёс луозы, но шуг-секытъёс хозяйство вылын медаз шӧдӥське. Производство озьы пуктэмын луыны кулэ — валтӥсь зоотехник туннэ кошкиз ке, уж сотэк но мед мыноз.

Туэ ар пумын Сосновка черкогуртын мегафермалэн огез гидэз усьтӥськыны кулэ.

Туспуктӥз М. Егоров

Егитъёс гуртэ уг кылё, тросэз Шарканэ пуктӥсько. Малы бен? Ми егит дыръя шуо вал: клуб, садик ӧвӧл, школае мукет гуртэ ветлоно, спортэн вырыны нокытын, уж, ярам, ваньмызлэн вал. Табере туала Быгыез верасько: школа выль, колхоз ӵыж-выль спортзал пуктыса сётӥз, газ вуиз, уж вань. Сюрес, пе, ӧвӧл! Лэсьтӥзы ке, вольыт сюрес кузя эшшо но ӝоггес кошкозы, шуисько. Али гуртын ваньмыз вань, сюрес но лэсьтӥзы ни. Малы егитъёс уг кылё? Малпасько, егит муртэз гуртын уждун гинэ возьыны быгатэ на. Возьматом ай: уждун ми всё равно ваньзылэсь тросгес тырыны кутскомы! Тросэз нефтяникъёс доры ужаны мыно, отын коньдон тросгес тыро, ужасьёс сокем уг жадё. Но, мукет ласянь, дояркаосты ик басьтоно ке, азьвылэныз ӵошатыса, али соослэн ужзы секыт-а? Ӧвӧл. Но малы уг мыно? Зын потэ!

— Конечно, вашкала ужез туалаен уд ӵошаты ни.

— Веранэз ик ӧвӧл. Азьло скаллы быдэ 5-6 сюрс килограмм йӧл кыскысалмы ке, Социалистической Ужысь Герой луысалмы ни, нош али скаллы быдэ 9 сюрс килограмм пала кыскиськомы.

— Тӥ Кун Кенешысь депутат луиськоды. Мар муген парламентэ мынӥды?

Россиысь тодмо баскетболистэн А. Кириленкоен ӵош.

Туспуктэм басьтэмын Анатолий Хохряковлэн архивысьтыз



— Огъя гурт удыс понна сюлмаськыса. Азьлогес ай вераськимы вал Шаркан ёрослэн азьвыл йырыныз Александр Прохоровен. Со юа: малы Шаркан ёросамы гурт удыс сыӵе бере кыле? Экономикалэн

шорсюлмыз — со производство! Производствомы ляб, шуисько. Дасьсэ басьтыны капчи, нош мае ке поттыны? Гурт удысын ужасьёс асьсэос вуз потто, нош нефтяникъёс инкуазьысь дасьсэ бичало. Со бордын ик милям пӧртэмлыкмы.

Берло аръёссэ зол ужамы, ёросамы гурт удыс ӝутскиз, али Вавож бере мынӥськомы. Эшшо но тросгес йӧл поттоно. Тамында калыкен ик производствоез 2 поллы бадӟыматоно.

Али бадӟым хозяйствоослы но саклык висъяське ни, тау со понна элькун кивалтэтлы, Удмуртилэн Тӧроезлы Александр Бречаловлы. Туала фермаос ӝутӥсько, гуртын сюресъёс лэсьтӥсько, клубъёс, нылпи садъёс пуктӥсько. «Восход», «Ошмес» хозяйствоос но ялан гуртоослы юртто.

Но азьланяз уж трос на. Али дорам вуылӥзы комбикорм лэсьтӥсь цехъёсын вырисьёс, возьматӥзы туала КЗС-сэс, таӵеос, пе, Киров, Вологда, Ленинград улосвылъёсын пуктылэмын ни. Со тазьы ужа: тысь куасьтӥське, бункеръёсы кошке, собере татчы ик вуо кыд но мукет компонентъёс, лэсьтӥське 10 пумо комбикорм. Та аппаратэн ужа 1 адями! Кылзӥськисько но валасько: ми та улонэ 10 ар талэсь азьло вуыны кулэ вал ни!

Кытысь ваньзэ тодэ?

— Шутэтскыны ку вуиськоды?

— Ваньмон дыръям пӧй­шураны ветлӥсько. Толалтэзэ 2 нунал выходной возьыны выриськомы. Ужан нуналъ­ёсы хозяйствоосты котыръяны дыры уг тырмы, нош субботае талы нокин но уг люкеты. Понедельнике специалистъёс люкасько но, мон созэ-тазэ вераны кутскисько, соос абдрало: кытысь-о со ваньзэ тодэ?

Мынам вань шумпотонэ — уж, мон отысь кужым басьтӥсько, отын мылкыды ӝутске, котьку озьы вал. Егитъёслы но ялан верасько: пинал дыръяды ик, вазь ӵукна султыса, бер ӝытозь ужаны ӧд кутске ке, азьланяз воштӥськыны уд быгатэ ни. Ачим мон 5 часын султӥсько, 6 часын ужын луисько ни.

Хохряковъёслэн семьязы спортэн эшъяське.

Туспуктэм басьтэмын Анатолий Хохряковлэн архивысьтыз

— Али Григорий пиды но бордады ужаны кариськиз, «Восход» хозяйствоын вал­тӥсь бухгалтер луэ.

— Кышноеным, Антонина Михайловнаен, 5 пинал будэтӥм: 3 пиос, 2 нылъёс. Быдэс семьяенымы куасэн

бызьылӥськом, нылпиос пи­чи дыръя Гурт шудонъёсы пыриськылӥмы. Коля — спортъя калыккуспо мастер, дуннеысь юниоръёс пӧлын чемпион, Россилэн сборнояз вал, али Татарстан понна бызьылэ, МВД-ын ужа. Гриша — спортъя мастер, Россиысь сельхозвузъёс куспын радъяськылӥсь ӵошатсконъёсын вормылэмын, али бордам ужа. Илья — спортъя мастер, ужбергатон борды кутскиз, «Восход» но «Ошмес» хозяйствоосы пудо сиён ворттэ. Алёна нылъёслэсь гижыоссэс чеберъя, Катя бухгалтер луыса ужа. Шутэтскон нуналъёсы пиналъёс гуртэ бертыло, коркан юр-яр вазе.

Мария Векшина