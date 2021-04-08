Ужась, кырӟась, вашкалазэ утись калык

Глазов ёросын Коротай гурт зӧк (бадӟым) ӧвӧл, но калыкез ужась, кырӟаны быгатӥсь.

Глазов ёросысь Коротайысь «Гербер» ансамбле ветлӥсь арганчиос но кырӟасьёс

Туспуктӥз Алевтина Никитина

Коротайын 4 ульча: Вылӥ пал, Улӥ пал, Вамен ульча но Бӧня ульча. Нош документъёсъя 3 ульча: Кузебай Герд нимо, Труд но Варыж ульчаос. Отын улӥсьёс ульча нимъёссылы тупало: Кузебай Гердлэсь нуллӥсяз уло удмуртлыкез гажась адямиос, кыкетӥяз ужез гажасьёс трос. Нош Варыж нимояз Бигер Бӧня гуртысь лыктэмъёс интыяськемын.

Коротаймы пичи ке но, вань маин данъяськыны. Гуртмылэн кылдэмез сярысь трос материал люказ аспал эшмы, история наукаосъя кандидат Люция Волкова (со Кузебай Герд нимо ульчаын улӥз). Озьы ик вераны кулэ СССР-лэн Верховной Советлэн депутатэз Фаина Иосифовна Наговицына сярысь, со, огшоры скал кыскисьын тыршем кышномурт, собыдӟа адями луиз. Гуртмылэн данъяськонэз — Быдӟым оже ветлэмъёслы сӥзем синпелет но. Калыкмы юн чакласа возе памятник котырез, малы ке шуоно котькуд семьяысь 2-3 муртэн войнае кошкылӥзы, тросэз ӧз ни берытске. Озьы ик гуртамы магазинмы, клубмы, выль медпунктмы вань.

Инты нимъёсмы милям тунсыкоесь. Гурт вӧзтӥмы бызе Мучоазь шурмы, со бордысь кутскиз Коротай гуртмы. Пичи бусымы вань, сое озьы ик шуиськом, бордаз ик тымет. Вань Якобыронни гурезьмы. Куке но та гурезетӥ Яко нимо воргорон Коротай вукое мынэ вылэм, валэз кышкатскем но ӝог ворттыны кутскем — Яко усем но бырем. Озьы та инты борды та ним бурмиз. Эшшо милям гинэ гуртамы вань сусыпу инты — сое Баба кесэг шуиськом. Вылӥысен учкид ке, зэм но, интыез кышет кесэглы укша. Баба кесэгын ваньмызлэсь вазь узы вуэ!

Коротай гуртысь калыкмы туж утьыса возе вашкалазэ — кырӟанъёсты но, сямъёсты но. Али но «Гербер» ансамбле ветлӥсь кышномуртъёс вашкала гуръёсты быдэсто. Нош арганчиосын кыӵе узыр гуртмы! Гулю выжыысь потэмъёс, оло, ваньзы кырӟась, арганэн шудӥсьёс вал!

Ми малпамъя, Коротай гуртмы тужгес чеберез! Татын улэ ужась, кырӟась, вашкалазэ тодӥсь но утись калык.

Маргарита Чибышева