Удмурт шӧммес ыштэм уг поты!

Ижын улыса, пиналдэ удмурт садике интыяны капчи ик ӧвӧл. Угось туннэ шоркарын сыӵе нылпи садъёс чиньыен лыдъямон. Куд-огез ялан син азьын но пель сьӧрын. Нош куд-огъёсыз сярысь кылоно но ӧвӧл кадь, но соос озьы ик ужало. Одӥгез соос пӧлысь — 184 номеро нылпи сад.

Ижысь 184 номеро нылпи садысь воспитатель, методист О. Аркашева пиналъёсты визьма удмурт сям-йылолъёсъя

Туспуктӥз Елена МИННИГАРАЕВА

Та нуналъёсы 184-тӥ нылпи садлэн уженыз тодматскыны быдэс делегация вуылӥз: «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова, Ижысь дышетонъя управленилэн кивалтӥсез Наталья Гвоздкова, тодосчи Наталья Кондратьева, йӧскалык дышетонъя научно-исследовательской институтлэн директорез Надежда Ураськина, «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Елена Миннигараева.

Куноосты пумитаз нылпи садлэн директорез — Наталья Залялетдинова. Нылпи садлэн юртэзлы ӝоген 50 ар луоз ни, но со йыг-йыг адӟиське, группаосыз вӧл-вӧлэсь. Наталья Анатольевналэн анаез быдэс улонзэ та нылпи садэн кивалтэм. Садлэн ӵуказе нуналыз сярысь сюлмаськон пыӵам Наталья Анатольевналы но. Ачиз со удмурт ӧвӧл ке но, туж сюлмаське садэз та ӧръя азинтон понна.

— 30 ар ӵоже, 1980-тӥ аръёсысен кутскыса, ми,

этнотематика вылэ пыкиськыса, ужаськом, — шуэ Наталья Анатольевна. — Та дыр ӵоже сомында лэсьтэмын! Методразработкаос, тунсыко удмурт адямиосын пумиськонъёс, удмурт калыклэн улон-вылонэзлы сӥзем музей но трос мукетыз. Ваньзэ тае ыштэм уг поты!

184-тӥ нылпи садын удмурт кылэз мыло-кыдо нуэ шаерысьтымы тодмо воспитатель, методист Ольга Аркашева. Ольга Михайловна нимысьтыз мадиз но возьматӥз, кызьы мынэ нылпиосын уж. Пусйыны кулэ, та садике ветло котыр коркаосысь пиналъёс, ӟучъёс, бигеръёс, ӟучомем удмуртъёс, мукет выжыос. Но туннэ нуналозь удмурт занятиослы нокин пумит ӧй вал. Анай-атайёслы асьсэлы но тунсыко, пе. Садикысь нылпиос мыло-кыдо пырисько «Чеберайёс но батыръёс», «Выжы-выжы выжыкыл» элькун фестивальёсы, удмурт кырӟан-веранъёсты, эктонъёсты дышето.

Ольга Михайловна верамъя, пиналъёсты пичи группаослы люкылыса, куд-ог занятиоссэс ортчытъяло удмурт музейын, нылпиос экспонатъёсты кутылыны, эскерыны быгато.

Садиклэн вань виртуальной музеез но. Зэм, тазэ удмурт шӧмогес карон бордын ужано, пе, луоз на.

Татын ваньмыз туж яратыса, удмурт шӧмо карыны тыршемын: штораос, ӝажы вылын сылӥсь мунёос… Нылпиосты киужъёслы дышето удмурт калык творчество пыр.

— Удмурт анай-атайёс­ты ми куриськом: дорады пиналэныды удмурт сямен вераськыны тырше, садикын гинэ кыллы уз дыше. Мукет ласянь, татчы нылпиос удмурт луэмзыя гинэ уг кутӥсько ук, улон интызыя. Ижын нылпи садъёсын интыос уг тырмо. Милям но котькуд группаын 30-лэсь трос пинал. 9 воспитательмы пӧлысь удмурт сямен вераське 3-ез. Озьы ке но ваньзы ужазы шаертодонэз куто. Нош мон пиналъёслы удмурт кыллэсь чеберзэ усьтыны тыршисько. Оскисько, вераськыны ке но ӧз кутске, сюлмазы кельтозы, — шуэ Ольга Аркашева.

Нылпи сад кемалась ини кусып возе Ижысь 56 номеро гимназиен. Татысь удмурт классын дышетскисьёс но покчиосын пумиськонъёс, занятиос ортчытъяло.

— Но милям эшшо но будэммы потэ, — куноослы шуиз садлэн директорез Наталья Залялетдинова, — удмурт кылэз тодӥсьтэм пиналъёсты удмурт кыллы, культуралы дышетонъя асьмелэсь нимысьтыз методпособимес, авторской программамес но поттысалмы. Шумпотысалмы, со люкам ужмы мукет садикъёслы но юрттысал ке.

Вераськон ӝутӥськиз 184-тӥ садлэн инъетэз вылын аспӧртэм этноцентр кылдытон сярысь но. Ваньзы сямен люкаськем куноос садиклы асьсэ юрттэтсэс дэмлазы. Кылсярысь, УдГУ-ын тодон-валанзэс будэтӥсь удмурт воспитательёс та садикын практиказэс ортчыны быгатозы, нимысьтыз специалистъёс методикая материалъёс дасяны но проектъёс гожъяны юрттозы.

Елена Васильева