«Удмурт тол» конкурслы йылпумъян
Related Articles
Шунды пиштыны кутскемен, йылпумъяськиз «Удмурт тол» конкурсмы. Отын вормисьёсты номинациосъя ӧм быръе — лыдэ басьтӥм туспуктӥсьлэсь быгатонлыкъёссэ.
Ижысь Катя Главатских быгатэм тулыспал толэзьлэсь чеберзэ сокем зол возьматыны, шундылэсь баме пиштэмзэ, омырлэсь зынзэ ик шӧдӥськод кадь. Катялы творчествоен вырыны дарт сётэм песянаез доры — Дэбес ёросысь Ӟиллёгуртэ — вуылэмез.
Шарканысь Ксения Широбокова (туспуктэмъёсыз потӥзы 25-тӥ тулыспалэ) пусъемын валаса, малпаськыса фотографиос лэсьтэмез понна. Ворттӥсь валэз, бызись адямиез туспуктыны секыт ук. Шӧдӥське, фотоаппаратэз ӟеч, композицилэн куронъёсыз чакламын.
Алнаш ёросысь Кузёбай гуртысь Валентина Курбатова но Елена Лаврентьева (туспуктэмъёссэс учкыны луэ 4-тӥ южтолэзе печатласькем номерын) «Берекет» ансамбльысь калыкез инкуазе юри поттӥллям, конкурсамы фото лэсьтон понна. Таӵе малпан Ольга Михайловалэн йыраз лыктэм.
Та адямиосты пичияк кузьым вите редакциын. Жингыртоно 8-951-195-37-65 телефон номеръя.
Бадӟым тау ваньмызлы, кин пыриськиз конкурсэ. Эшъяське фотографиен. Шаермылэсь туссэ дауръёслы кельтом ӵошен!
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment