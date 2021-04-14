Удмурт кыллы дышетэ пӧраськыса
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Якшур-Бӧдья черкогуртысь библиотекарь Татьяна Колхир шаертодон удысъя одӥг ар гинэ выре ай, нош быдэстэм ужъёсыз сярысь быдэс шаерамы тодо ни.
Туала пиналъёс но егитъёс пӧлын удмурт сямен вераськисьёсты, сям-йылолъёсты тодӥсьёсты трос ик уд пумита. Таӵе югдур Т. Колхирез туж сюлмаськытэ, соин ик пиеныз ӵош пиналъёс понна «Бускельёс дорын куноын» проект гожтӥзы но грант утӥзы.
Колхиръёс кутскизы черкогуртысь школаосысь пиналъёсты удмурт сям-йылолъёсын тодматыны. Пиналъёс удмурт шулдыръяськонъёс сярысь тодо – удмурт сиёнъёсты пӧраса, шудыса, шудон-пӧраськон вискын удмурт кылын верасько. Нылпиосын пумиськонъёс кутскизы ни кылем арын сӥзьылысен. Та дыр куспын пичи куноос тодматскизы ни «Выль», «Сӥзьыл юон» праздникъёсын, тодӥзы, ма со вожодыр, ку но кызьы пумитало Масленчаез. Пиналъёс ас киынызы пӧразы перепеч, сяртчынянь, ӟег пызен пельнянь, зыретэн табань, ӝукомильым, кыстыбей… Трос удмурт кырӟанъёсты дышетӥзы, тыпыртонэз но гондыртонэз эктӥзы.
Проектъя берпуметӥ пумиськонъёс ортчо ни – удмурт калыклэн тулыс ортчись праздникъёсын тодматон. Бӧдья пиналъёс Таня апаез но Санко агаез туж умой тодо ини. Тросэз соос пӧлысь шумпотыса лыкто сиён пӧран ужрадэ, но ческыт пыжиськемъёс понна гинэ уг, соослэн удмурт йылолъёсын тодматскемзы, шулдыръяськемзы потэ. Куд-огез пумиськонэ ветлылэм нылпиос удмурт кылзэс пичиен поттылыны кутскизы ни. Нош мукетъёсыз, таосызлэсь адӟем карыса, кытын удмурт кылэз дышетыны луоз шуыса юаллясько.
Колхиръёслэн ужрадъёсазы 600-лэсь ятыр пиналъёс но 50 пала дышетӥсьёс пыриськизы ни. Таӵе пумиськонъёсты доразы ортчытъяны курыса, мукет гуртъёсысь адямиос но вазиськыны кутскизы ни. Колхиръёсты та туж шумпоттэ. Азьланяз соос быдэс элькунэтӥ та проектэнызы ортчыны чаклало, со понна выль проект гожтон сярысь малпасько ни.
Татьяна Колхир, удмурт семьяын будӥз, но школаын удмурт кылэз ӧз дышеты, соин, пумиськылонъёслы дасяськыкуз, ачиз но удмурт кылэн, культураен мургес тодматске.
Лидия Касаткина
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