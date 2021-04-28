Удмуртиысь 1 сюрс 500 пала мурт пыриськиз 2022-тӥ арын выльдоно интыос пумысен юалляськонэ
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26-тӥ оштолэзе 2020-тӥ арын тупатъяно интыос пумысен куара сётон усьтӥськиз. Та нуналъёсы 1 сюрс 500 пала мурт выльдоно объектъёслы куаразэ сётӥз ни.
— Куара сётонлэн нырысетӥ нуналыз возьматӥз, адямиос улон интызэс воштон понна сюлмасько шуыса. 24 час куспын быдэс Россиын 500 сюрс мурт дурбасьтонэ пыриськиз, — вераз Россиысь лэсьтӥськонъя но жилищно-коммунальной хозяйствоя министрлэн воштӥсез Максим Егоров.
Выльдоно объектъёс пумысен куаразэс сётыны быгато 14 ареслэсь бадӟымъёс. Куара сётыны луэ паркъёс, скверъёс, спортэн вырон но мукет трос калыко люкаськон интыос понна.
Тужгес трос куара люкам интыосты тупатъян-выльдӥськон ужъёс 2022-тӥ арын кутскозы.
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