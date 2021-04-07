Удмуртиысь тулыс призыв дыръя аремие кошкозы 1 сюрс 300 пала пияшъёс

1-тӥ апрельысен Россиын пиосты армие басьтыны кутскизы. 15-тӥ июлёзь шаерысьтымы 1 сюрс 300 пала пиосъёс сурон сапег кутчалозы.

Фото: «Удмурт дуннелэн» архивез

Удмуртиысь валтӥсь военной комиссарлэсь огдырлы ужзэ быдэсъясь, полковник Рустам Маликов верамъя, вань призывникъёс пӧлысь 33,6 процентэз сюрозы Шор военной округе. Бадӟым люкетэз — 48 процентлэсь ятырез — шедёзы музъемвыл войскоосы, асьме пияшъёс службазэс нуозы Нацгвардилэн, воздушно-космической, ракетной, военно-морской, воздушно-десантной войскоосын. Научной ротае мыныны мылкыд кариз Ижын техникая кун университетэз йылпумъям 2 мурт.

Котькуд ёросын армие мынӥсь пияшъёслэсь тазалыксэс эскеронъя военно-врачебной комиссиос кылдытэмын. Удмуртияя валтӥсь комиссиен кивалтӥсь Николай Артемьев пусъемъя, кылем арын пиос пӧлысь 60 процентэз гинэ армие мыныны тупазы. Россиын та лыдпус 78 процент котырын. Тросэзлэн егитъёслэн сюлэм, сэр висёнъёссы шараясько. 15-17 аресъемъёс бадӟым вирзӥбетэн курадӟо. Озьы ик пиосмылэн ляб ӝуш-сюлзы, лулсэръёссы. Туэ сборной пунктэ вуэм пияшъёсты врачъёс эскерозы, коронавируслы тест лэсьтыса. Со понна матысь дыре сборной пунктэ мобильной лаборатория вуттэмын луоз, дасямын ни 3 сюрс 500 пала тестъёс. Озьы ик ваемын 100 сюрс маскаос, басьтэмын 400 литр антисептикъёс, пуктылэмын бактериосты быдтӥсь аппаратъёс. Черлам муртэ нимаз возёзы. Н. Артемьев пусъе, коронавирусэн секыт висем муртлы отсрочка сётыны быгатозы. Со сяна, пияшъёсты асьсэ войсковой частьёсазы, мукет пассажиръёсын медаз пумиськылэ шуыса, нимаз вагонъёсын келялозы. Часте вуэмзы бере но соосты 14 нунал карантинын пукытозы.

Арлы быдэ луыло армилэсь пегасьёс, кылем арын сыӵеос 5 мурт вал, шуиз Удмуртиысь гражданъёсты военной службалы дасянъя но призывъя ёзэтлэн кивалтӥсез, подполковник Александр Саппаров. Армилэсь пеган уголовной ужен лыдъяське, со понна 200 сюрс манет штраф лякыны яке 2 арлы пытсэт сьӧры келяны луэ. М. Маликов пусйиз: али шаерамы лушкем ужало армилэсь пеганы юрттӥсь огазеяськонъёс. Кылсярысь, одӥгез пияш, пеган амал утчаса, юридической визь-кенеш басьтэмез понна 100 сюрс манетлэсь ятыр коньдонзэ сётӥз. Озьы ке но военкоматэ лыктоно луиз, врачъёс дорын эскериськыса, тодмо луиз: тазалыкезъя армие мыныны уг тупа.

Озьы ик Удмуртиысь военкоматын ужасьёс тодэ вайыто: 2019-тӥ арысен пияш воинской учётэ султыны быгатэ улон, ужан интыезъя, азьвыл одно ик пропиская пусйиськоно вал.

Призыв ласянь юанъёсын вазиськыны луэ военкоматлэн «пӧсь телефоназ» — 8 (3412) 78-19-24, 68-54-11 номеръёсъя. Озьы ик сюлмаськытӥсь юанъёслы валэктон сётозы военной прокуратуралэн Ижысь гарнизоназ 8 (3412) 43-17-01 номеръя.

Ангелина Снигирёва