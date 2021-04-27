Удмуртиын 26-тӥ оштолэзе вуоно арын тупатъяно интыос пумысен куара сётон кутскиз
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2022-тӥ арын 7 муниципал кылдытэтъёсын трос калыко интыос выльдӥськозы «Формирование комфортной городской среды» программа улсын. Кельшымон инты понна дурбасьтыны луэ 18.gorodsreda.ru сайтын. Куара сётыны луэ Госуслуги портал пыр яке телефон номеръя. Дурбасьтон ужрад кыстӥськоз 30-тӥ куартолэзёзь.
Куара сётонэ пырисько таӵе интыос:
- Ижкарын – Шор площадь, Кызьпу арама, «Тишино» парк;
- Глазовын – К. Марк ульчаысь бульвар (куара сётон мынэ проектлэн дизайнэз понна);
- Воткинскын – Казанской вокзал дорысь сквер (куара сётон мынэ проектлэн дизайнэз понна);
- Сарапулын – А. Пушкин нимо сад, Вокзальная ульчаысь сквер, нылпи парк;
- Уваын – пу скульптураосын парк, бырем геройёслэн парксы;
- Эграын – Иоанн Богословлэн храмез но налоговой вискысь инты, В. Ленинлы сӥзем памятник котыр, «Рябинушка» кафе азьысь инты.
Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов:
— Проектэз улонэ пыӵатэм дырысен выльдэмын ни 300 трос калыко люкаськон интыос но 700 пала азбаръёс. Туэ эшшо 100 скверъёс, паркъёс но 84 азбаръёс чеберскозы. Городъёсмы, черкогуртъёсмы воштӥсько калыклы луыса. Кыӵе инты нырысь ик тупатэмез кулэ каре, потэ тӥ бордысь. Соин ик 14 ареслэсь вань бадӟымъёсты ӧтиськом куара сётонэ пыриськыны
Таӵе куара сётон ортче быдэс кунын. Россиысь лэсьтӥськонъя министерство тупатъяно интыос пумысен 19-тӥ оштолэзьысен пӧсь линия усьтӥз. 8 (800) 600-20-13 телефон номер ужалоз уен-нуналэн 30-тӥ куартолэзёзь.
УД
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