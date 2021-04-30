Удмуртиын «Вормон диктантэз» 271 интыын гожтӥзы
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29-тӥ апреле «Огъя Россия» партия 3-тӥзэ ортчытӥз «Вормон диктант» акцизэ. Отчы мыло-кыдо пыриськиз Удмуртия но: шаерамы сое 271 интыын гожтӥзы.
45 минут ӵоже 25 юанлы валэктон сётоно вал, пӧлысьтызы кӧняез ке герӟаськизы шаермылэн война вакытэ улонэныз.
Диктантэз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но гожтӥз.
— Историез яратӥсько бере, мыным тунсыко вал асме эскерыны, — вераз со. — Юанъёс секытэсь ӧз потэ. Умой луысал, вуоно арын татчы элькунмы сярысь тросгес юанъёс пырысалзы ке.
Диктантэз гожтыны мылкыд карисьёсты пумитаз Кузебай Герд нимо Йӧскалык музей но.
— Война вакытэ татын интыяськиз Ижысь ожтӥрлык поттӥсь заводлэн арсеналэз, — вераз музейлэн кивалтӥсез Александр Волков. — Нош али утиське асьме историмы, тодэ ваёнъёсмы. Оскисько: таӵе акция музеямы ӟеч сямлы пӧрмоз.
Али музейын кӧняез ке адӟытон ӵапак Быдӟым ожлы сӥземын. Огаз сыӵе залын, мугорез юзыр-кезьыр карись экспонатъёс пӧлын, диктант гожтӥзы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиосыз.
— Кунмес утён понна трос тыршиз удмурт калык, — вераз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн вице-президентэз, Удмурт кун университетысь профессор Наталья Кондратьева. — Ожмаськизы трос удмурт писательёс, кылбурчиос, жаляса верано, тросэз ож бусыысь бертыны ӧз быгатэ. Малпасько: таӵе диктантэз анай кылъёсын но радъяны умой луысал, соку ми бырем ожгарчиосмес буре вайыса, соослы анай кылынымы «тау» шуыны быгатысалмы.
Нырысьсэ «Вормон диктантэз» гожтӥз Сарапулысь «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Раиса Трофимова.
— Диктантэз гожтыса, пушкы тыриз, — вераз Раиса Фадеевна, — Кельшизы юанъёс, соос туж ӟеч пуктэмын вал: лыдӟиськод но эшшо трос выльзэ тодӥськод. Соос пӧртэмесь, котыр ласянь тонэ эскеро: тодоно кыӵе аръёсы, кыӵе город котырын ожмаськон мынӥз, кыӵе геройёсты асьме музъеммы вордӥз.
«Огъя Россия» партилы диктантэз ортчытыны юртто Россиысь историяя общество, «Волонтёры победы» огазеяськон. Удмуртиын акциез радъянэ мыло-кыдо пыриське Йӧскалык политика министерство.
— Толон вуылӥ Можга ёросысь Малая Сюга гуртэ, — мытӥз веранзэ Йӧскалык политикая министр Лариса Буранова. — Отын 8 Сидоров агай-вынъёслы сӥзем синпелет сылэ, ваньзы ожын быризы. Малпай, макем секыт вал соослэн анай-атайзылы, макем секыт вал быдэс шаермылы, кунмылы. Умой, таӵе акция пыр ми ожгарчиосты тодэ вайыны, Вормонэз данъяны быгатӥськомы шуыса.
Соос, кинлэн ӧй вал луонлыкез радъям площадкаосы лыктыны, «Вормон диктантэз» онлайн амалэн диктантпобеды.рф сайтын гожтӥзы. Отын ик, толэзь ортчыса, йылпумъянъёс интыяськозы.
Мария Емельянова
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