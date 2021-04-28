Тузон пурӟе — кизьыны дыртытэ

Гуртоослэн пӧсь вакытсы кутскиз. Шутэтскон нуналъёсы Вавож ёросысь «Жуе-Можга», Шаркан ёросысь «Кипун» но Вотка ёросысь «Мир» хозяйствоос ки­зьыны ӧдъязы. 21-тӥ апрелёзь 320 предприятиос пӧлысь бордазы итӥськизы эшшо 128-эз.

Кизнер ёросын кизьыны шӧтазы ни «Новый путь» но «Алькор-Агро» хозяйствоос.

138 гектаре тысь согемын ни. Ёросын оглом 7 сюрс 989 гектар кизьыны чаклало.

Туспуктэм басьтэмын Александр Плотниковлэн «ВКонтакте» бамысьтыз



Котьку сямен, нырысь ик сеялкаоссэс гаражысьтызы пот­­­­тӥзы Вавож ёросысь «Жуе-Можга» хозяйствоысь механизаторъёс.

— Сюрес усьтӥсьёс радын одно ик луыны ум турттӥське. Ӵошатсконэн йырин ӧвӧл — куазь ачиз бусые улля, — шуэ гурт предприятиен кивалтӥсь Вячеслав Колзин. — Музъем рос-прос ӧз на шуна, нош тузон пурӟе ни. Музъем ӝог шупамен, дыраз кизьыса ум вуттэ шуыса кышкаськомы. Кӧс 2010-тӥ аре тазьы ик, муосты зол куасьтыса, тулыс кутскиз. Соку шуге-леке вуим. Али ог 150 гектар йыды кизимы ни. Рапсэз но лыдъяса, 1 сюрс гектаре тысь согоно. Нуналаз 80-100 гектарез сяна кизьыны техника уг вормы.

Ӝуё-можгаос 6 часын ик бусые дырто ни. Сеялкаоссэс чакланы, кизёнлы норма пуктыны юрттӥське ёрос администрациысь валтӥсь агроном Владимир Скобелев. Асьсэос агрономтэк кылизы уго.

— Механизаторъёсмы юнэсь, уг вошъясько. Соосын каньыл. Котькудӥз аслэсьтыз ужзэ тодэ, музъемез но агроном кадь валало ни. Уж ачиз ваньмызлы дышетэ, — шуэ Вячеслав Колзин.

Кылем арын ӝуё-можгаос шаерамы тужгес трос урожай калтыны пӧрмытӥзы — гектарлы быдэ 42 центнер люкаськиз. Туэ эшшо тросгес ю тысь утялтыны мед пӧрмоз, шуо. Кидыссы тырмыт дасямын, чебер, жагез ӧвӧл. Мед гинэ ӝужалоз, пе. Гектарлы быдэ 120-140 килограмм удобрение басьтӥзы ни. Отӥяз эшшо минерал суретъёс вуттозы на. Хозяйствоын пудо лыдзэс ялан йылто бере, эшшо ог 500 гектар музъем кутэмзы потэ на, но котыр бусыос ваньмыз басьтэмын ни. Асьсэлэн али 1 сюрс 500 гектар котыр гыроно-кизёно бусыоссы. Татысь тросгес нянь но пудо сиён люканы тыршоно, шуэ кивалтӥсьсы.

Тузон пурӟе ни Шаркан ёросысь куд-ог бусыосын но. Татысь «Кипун» хозяйствоын чабей кизьыны ӧдъязы. Музъем интыен-интыен вуэмын ӧвӧл бере, рос-прос ужамзы уг луы. Эскерон вылысь ог 40 гектар кизизы. Матысь дыре гижысь-пиньысь басьтӥськомы, шуэ хозяйствоен кивалтӥсь Илья Собин. «Кипунын» ог 2 сюрс гектаре ю-нянь кизёно.

— Тулысэз возьмаса, чырты кузь луиз ни вал, табере сюлэм шуг. Туэ ойдо капчигес — коронавирус уг кышкаты. Вань механизаторъёс стройын. Техника но басьтыны быгатӥмы. Уж ӟеч мынэ, — шуэ Илья Николаевич.

Шаркан ёрос администрациысь гуртъёсты азинтонъя управлениысь ёзэн кивалтӥсь Зинаида Давлиева пусъемъя, тулыс ужъёслы дасяськон сямен ёросысь 7 хозяйствоос но фермеръёс техниказэс выльдыны быгатӥзы. Нош бусыоссэс паськытатыны малпасьёс пӧ­лын Николай Хохряков фермер гинэ. Кельдыш котырын аналмись лудъёс лачак. Татысь «Зарни шеп» предприятие берло дыре ялан лябӟе: ужасьёсыз но, специалистъёсыз но уг тырмо, пудозэс кулэстӥзы, йӧл кысконзэс уськытӥзы. Секыт югдуре вуэменызы, туэ удобрение но басьтыны ӧз пӧрмытэ. Бусыоссэс утён вылысь «Исток» хозяйство интыен-интыен участокъёссэс аслыз кутэ ни. Оглом ёросын 12 хозяйствоос но 58 фермеръёс 24 сюрс 800 гектарын ю-нянь будэтыны кулэ, нош трос аръем турынъёсты лыдэ басьтоно ке, 48 сюрс гектар люкаськоз. Берло дыре Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство грантъёс люкылэмен, фермере кутскисьёсмы чарак луизы, шуэ Зинаида Давлиева.

Гаражъёсазы уг пуко мукет хозяйствоосысь ужасьёс но. Кизьыны кутскемлэсь азьвыл усыяны, музъемысь мускытэз кутыны туртто 20 ёросъёсысь хозяйствоос. Соос 21-тӥ апрельлы 64 сюрс гектарез небӟытӥзы. Ог 400 гектар ю-нянь улэ висъям лудъёс пӧлысь кизьыны вуэмын ни ог 30 сюрс гектарез, тысь куштэмын ни 1 сюрс 23 гектаре. Кылем арын та вакытэ ог 32 сюрс гектар киземын ни вал.

— Кужмо тӧлаське. Уйин кезьыт. Нуназе ӟырдыт. Таин сэрен му ӝог шупа, — вера Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина. — Музъем ог 35 сантиметр шунамын ни. Хозяйствоос ӟеч куазез возьмаса пукизы ке, шуге-леке вуыны быгатозы. Куасьмем музъеме понэм ю тысьлэн толыкез уг луы ни. Куд-ог дыръя вазь кизисьёс тросгес урожай басьто ай. Зэм, уйпал ёросъёсын лымы пуке на. Со ог 2 арня возиськоз на. Но уйпалан но котькыӵе бусыос вань. Кылсярысь, Эгра ёросысь луоё интыосын усыяны потӥзы ни. Хозяйствоос шумпото: дэри ӧвӧл, бусыосы техника уг нӧды.

Елена Сараматова