Таза улонэн ваче ки

Дэри черкогуртысь Елена Агафонова ялан калык пӧлын, сьӧраз арлыдоосты валтэ, спортэн эшъяське.

Е. Агафонова

Елена Агафонова вордӥськемын Алнаш ёросын. Школа дырысеныз таза улонэ эшъяськиз — тужгес кельшытӥз куасэн бызьылонэз. Школазэ йылпумъяса, тодон-валан люказ Асанысь техникумын. Спортэн эшъяськемзэ татын но пӧртэм вожвылъяськонъёсы пыриськыса возьматъяз.

Елена Агафонова распределениея Дэри ёросысь «Россия» хозяйствое сюриз, кышкытлыклэсь утиськонъя инженер, комсомол огазеяськонлэн секретарез вал, пӧртэм вакытъёсы кладовщикын но, бухгалтерын но тыршиз. Сюлмыз котьку кыстӥськылӥз спортэ, но ужан вакытаз солы дырыз ӧз тырмылы. Елена Захаровна ӧз ӝожомылы, малпалляз: пенсие потыса, тросгес дырме спортлы сӥзьыны быгато.

Елена Захаровна пыдын, куасэн бызьылэ, спортивной ходьбаен выре. Со сяна, таза улонэн эшъяськон мылкыдыз мукет адямиослы но адӟем карымон луэ, котыраз бичаз ни ачиз кадь ик мыло-кыдо пенсионеръёсты.

— Ми черкогуртысьтымы 6-7 кузя кышноосын люкаськиськом но пичи путешествие потӥськом. Ветлӥмы ни Красный Кустарь гуртысь ошмесъёс дуре, Люлли микрорайонысь парке, Пыӵанкае, ортчимы, дыр, ини быдэс Дэри ёросэз. Мукет азьёсын тазалыко сюресъёс усьтыло. Милям но Пугачёв нюкын асьмелэн пыдын ветлон но куасэн бызьылон сюресмы мед кылдоз вылэм, — вера Елена Захаровна.

Та адӟем карымон кышномурт йогаен выре на. Нырысь-валысь кӧня ке ар юромо Ижкаре ветлӥз. Бӧрысь черкогуртазы мугорзэс посыны мылкыд карисьёс понна группа усьтӥз. Али арняяз кӧня ке пол Дэриысь спортъя школаын люкаськыло, Елена Захаровна вань мылкыд карисьёсты шонер шоканы, кызьы мугорез выретыны дышетэ.

Со сяна, Е. Агафонова азвесь волонтёр луэ. Калыкен ужаса, сомында ӟеч мылкыд басьтӥськод, лыдъя кышномурт.

— Пенсиын дыры трос луиз но, малпай адямиос понна мар ке ӟечсэ лэсьтыны. Соин ик волонтёр шуыса пусйиськи, книжка басьтӥ. Нырысь ик Пыӵанкаын пересьёслэн юртазы скандинав амалэн ветлонъя мастер-класс возьматӥ. Табере нимысьтыз сайтысь вуоно ужрадъёс сярысь тодӥсько, быгатэмея пыриськисько. Мон понна волонтёр луон — со тунсыко адямиосын тодматскон, мар ке выльзэ тодон. Кӧня ке ар талэсь азьло «Калашников Спорт» огазеяськон любительёс пӧлын биатлонъя ӵошатскон ортчытӥз. Отчы сомында нимо-дано спортсменъёс вуизы. Антон Шипулинэз но адӟи, вераськи но, — мылкыдзэ усьтэ Е. Агафонова.

Озьы ик Елена Захаровна Дэри ёросысь ветеран огазеяськонлэн ёзчиез луэ, спорт понна кыл кутэ. Элькунысьтымы ветеранъёс пӧлын ортчылӥсь дартсъя ӵошатсконъёсы трос пол пыриськылӥз. Ёросын ветеранъёс куспын радъяськылӥсь вожвылъяськонъёсты но уг кельтылы — я пыдын, я куасэн бызьылэ.

Калык пӧлын ужаса, та адӟем карымон кышномурт хозяйствозэ возьыны вуттӥське на, кузпалыныз ошпиос, чипы-курег вордо, бадӟым бакча возё. Внуксылы ӟеч песянай-песятай луо.

Мария БЕГИШЕВА