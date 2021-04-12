Таба радиоысь ивор

Юрий Гагарин космосэ лобӟыку, мыным 6 арес гинэ вал ай. Но со нуналэз тодам ваисько.

Ю. Гагарин быдэс дуннелэн героез луиз.

1960-тӥ аръёсы Вуж Салья гуртамы одӥг телевизор но ӧй вал на. Электротылмы уйшорозь бергалляз ик. 24 час бере — тём-тём. Нош кинлэн ке сюан, сэбед ортче ке, гуртоос бызё-дырто Паняпай доры: тылдэ час ке но эн на кысы. Ӟуч кышномурт мотористын ужаз. Дизелен будка соку Кутырын, Беляй Пантилэн бакчаез вӧзын вал.

Гуртмы бай вылэм, лэся, котькуд гуртын — котырес радио, ӵукнаысен ӝытозь вераське. Радио бадӟым, сьӧд таба кадь.

Огпол радио куаныса ик вера но вера: 12-тӥ апреле лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин космосэ лобиз. Милемлы, 6 аресъем салья пиослы, со верамзы валантэмгес. Ма со космос, скафандр, ракета? Юа вал анай-атайлэсь — соос ужын, ӝытлань гинэ бертозы. Агай-апаймы школаын. Бускеленым — Кимка Сеняен — школае сӥзьыл гинэ мыном ай, ӟуч сямен шенгыль-пенгыль валаськом я ум. Нош Гагаринэз, однако, тодэм потэ. Кинлэсь юано?

— Ойдо роддоме, нэнэ доры ветлом, со коть тодэ, дыр. Пичи экемес но адӟом, — чортэ эше.

Сальялан соку роддом ужаз. Гурт бадӟым, унояз семьяосын 6-7 нылпи — со норма. Нош Кожись Тоняпай но Быкова Тоняпайлэн быдэн 10 нылпизы! Роддом юртын бӧрысь лавка вал, али со интыын дотово чебер нылпи сад.

Валамон, милемыз, зырымесьёсты, сыч-сач дэриесь сапегъёсын шиш лэзизы роддомме. Одоть апай укно пыр Сенялы адӟытӥз пичи пизэ, тани, пе, Геня выныд. Эх-ма, Одоть апайлэсь укно пыр уд ёрты ук Гагарин сярысь, солы пичи экезэ учконо-сюдоно. Ма, скал выдымон роддом шуонын радиозы но ӧй вал, дыр.

Дэри коласа, нош ик Ӟуч урамамы ӵуш-паш гинэ бертӥм. Школае ветлӥсь Чишка Галялэсь юаськом: ма со космос? Со ӟуч семьяысь, ма но со валэктӥз. Ми ваньзэ ӧм ке но ятвылэ, валам-валам шуим. Тросгес, пе, кеньыро ӝук сиёно, соку ваньзэ тододы. Быдэс нунал, чырты жадьымон, инбаме учкылӥм, оло, ракета Салья вадьсытӥ лоба, оло, «Гагарин, первой космонавт Земли» таба радио шуэмъя, милемыз, шузи-мазиосты, вылӥысен адӟе?

Со 1961-тӥ арын апрель нуналозь гуртамы Юра нимо агайёс-воргоронъёс кабзэ ӧй вал, Бузан Юрка сяна. Нош гужем вордскем экеослы чисто Гагаринлэсь нимзэ сётӥзы, ява.

Кытын меда али таба радиос? Кытын меда зарни пичи дырмы? Трос ми кеньыро ӝук сиим — визьмо луим. Ю. Гагаринлэсь но лобемзэ тодӥськом, эсьма, туала дыды-экеослы но валэктыны быгатом. Юась ӧвӧл. Асьсэос визьмоесь будо.

Геннадий Парфёнов, Кияса черкогурт