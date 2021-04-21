Сюресъёсты эскерон

Шоркарысь 190 сюресъёс берло 3 ар ӵоже лэсьтэмын но гарантизы бырымтэ на. Та вакытэ эскеронъёс мыно, кызьы соос толэз чидазы шуыса.

Сюресъёсты эскеронъя комиссия ужа

Туспуктэм басьтэмын izh.ru

Комиссия ужаны кутскиз 5-тӥ апрельысен. Котькуд сюресэз со 3 пол тыро-пыдо учкыса потоз. Туннэ нуналлы вань объектъёсты 1 пол котыртӥз ни, тужгес бадӟымъёсыз пӧлын — Шаберды тракт, Кузебай Герд нимо, Клубной но куд-ог мукет урамъёс. Выль сюресъёс выль амалэн лэсьтэмын — шобыртэмын векчи изэн но мастикаен суралтэм асфальтобетонэн. Зор-котъёсты, кезьытэз со умой чидам — сюресъёс вылын интыен-интыен гинэ пильылӥськемъёсыз вань. Котькудӥзъя актъёс гожтэмын. Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев верамъя, ваньмыз соос гарантия чотын 25-тӥ маёзь волятэмын луозы.

Элина Кумачёва