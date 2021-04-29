Сюлэм буйга кырӟаса

Р. Шкляева

Туспуктӥз Максим Егоров

Арлы быдэ шаерысьтымы пӧртэм удысъёсысь адӟем карымон нылкышноосты «Удмурт Кенеш» огазеяськон Ашальчи Оки нимо премиен пусъе. Туэ сое сётӥзы Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь Римма Шкляевалы. Римма Ивановна — ужысь ветеран, дышетон удысысь отличник, пусъемын «За трудовую доблесть» медален, кылдытӥз но кивалтэ «Палэзё сӥӟьыл» ансамблен.

Дышетскись

— Вордски 1939-тӥ арын март толэзе Эгра ёросысь Удмурт Лоза гуртын, — веранзэ мытӥз Римма Ивановна. — Мамаен тятямы 10 ар валче улыса вуттӥзы, 1941-тӥ арын тятямес оже басьтӥзы. Мон семьяын 4-тӥез пинал лыдъяськисько, 2 бадӟымъёсыз 1 арес дыръязы кулэмын. Пичиез вынмы вордскиз, атаймы оже кошкем бере 2 толэзь ортчыса. Тятямы, сюлмыз шӧдыса кадь, шуэм соку: таиз пиналмы пи луоз, дыр, нош адӟыны кылдоз меда? Атаймылэсь бертэмзэ ми нуналлы быдэ витимы — ӧз вуы. Со оже кошкыку, мыным 2 арес вал, тусбуйзэ син азям пуктыны уг быгатӥськы.

Гуртысьтымы начальной школаез йылпумъяса, 7-тӥ классозь тодон-валан люкай Мазьги гуртысь школаын. Нуналлы быдэ 6 иськеме солань-талань ветлӥмы. Пыдъёсысьтымы кутъёсмы сач-сач котмылӥзы. Пичи дырысеным ик гужемъёсы колхозэ ужаны потай. Ыжъёсты, кунянъёсты, пиё парсьёсты возь вылын возьмалляй. Бадӟымгес будыса, культоос керттылӥмы, етӥн будэтон котырын но трос тыршимы.

1953-тӥ арын 7-тӥ классэз похвальной грамотаен йылпумъяй, нош ачим кытчы мыныны, кин луыны уг валаськы. 28-тӥ августэ кырсимы монэ Якшур-Бӧдья черкогуртысь педучилищее нуыса кельтӥз. Гурт сьӧры ноку потамтэ муртлы мынон сюрес туж кыдёкын потӥз. Документъёсме беромыса нуи ке но, дышетскыны монэ экзаменъёстэк кутӥзы. 1 ар дышетски гинэ но, педучилищемес расформировать каризы. 1-тӥ курсэз йылпумъямъёсты Можгае ыстӥзы, нош 2-тӥ курсъёсты — Дэбесэ. Курсысьтымы тросэз эшъёсмы Можгае ӧз мынэ, кыдёкын шуыса. Гуртэ бертылӥмы ӝыны арлы одӥг пол. Выль ар котырын нырысьсэ гуртам бертыны малпай, но билетъёс ӧй вал. Группаысь пиосмы железнодорожной станциын грузчик луыса ужазы, соос вераськиллям товарной поездэн Можгаысен Ижозь бертыны. Ми но эшъёсыным бордазы итӥськимы. Вагонын порозъёсты нуо вылэм. Кызьы но озьы Ижозь вуимы, нош милем эшшо бертоно на. Городлэн Якшур-Бӧдья палаз — Колтомае — потӥмы но попутной машинаосты дугдытъямы. Шаплыосыз эшъёсмы со нуналэ ик кошкизы, нош кӧняез ке кылимы. Одӥгезлэн ӵыжы-выжыез город пумын улэ вылэм, отчы мыныса, выж вылазы кӧлӥмы но ӵуказеяз берен сюрес вылэ потӥмы.

Можга педучилищеын дышетскыкуз

Сюрес вылын курадӟыса ветлӥмы ке но, педучилищеын дышетсконме ӧй аналты. 1-тӥ курсысен ик эшъёсы монэ старостае бырйизы. Азьланяз но ялан калык пӧлын вал. Педучилищеез йылпумъяса, Эгра ёросысь Кушья школаын ужаны кутски. Отысен комсомол огазеяськонэ бырйизы. Колхозын ужась 5 гуртъёсысь егитъёслы политкружокъёс нуи. Лекциос лыдӟем сяна, концертъёс но пуктылӥмы. Агитбригадаосмы, самодеятельной коллективъёсмы ужысь калыкез данъяллямы, юыны яратӥсьёсты визьноданы вырылӥмы.

Дышетӥсь

— Вордскем палъёсам трос ик ужаны ӧз кылды. 1965-тӥ арын Якшур-Бӧдья ёросэ вуи, педучилищеын ӵош дышетскем эшелы Якшур гуртысь Михаил Григорьевич Шкляевлы бызи. Ачим со вакытэ Ижысь пединститутын исторической факультетын заочно дышетскисько ни вал. Пиналысен математика предметлы синмаськемын вал, но бадӟымгес эшъёсы кышкатӥзы, институтын дышетскыны, пе, туж секыт. Шузигес вылӥськем, соослэсь кылзӥськоно кожай. Бӧрысь валай ни, историез дышетон но капчи вылымтэ шуыса. Котькыӵе удысын аслаз шуг-секытэз.

Якшур-Бӧдьяе вуыса, ляб адӟись пиналъёслэн школа-интернатазы ужаны кутски, нош кузпалы ёросысьтымы ик Ӵошкыт школаын физкультурая урокъёсты нуиз, гуртысь комсомол огазеяськонлэн секретарез вал. Собере сое ёросысь комсомол огазеяськонэ басьтӥзы. Отын кема ик ӧз ужа, колхоз председетеле пуктом шуизы. Алнаш ёросысь кудаз ке колхозэ но Мукшие ысто вылэм. Нырысетӥяз кыдёкын шуыса ӧз мыны, нош кыкетӥяз ӵыжы-выжыосыз уло вал. Озьы 1971-тӥ арын Мукшиысь куашканы кутскем колхозэн кивалтыны кутскиз. Паймем, ферма липетъёссы куроен вӧлдэмын на вылэм.

Ӝыны ар пала кузпалэным нимаз улӥмы, эшъёсы индылӥзы: али ке сьӧраз ӧд мыны, семьяды куашкалоз. Якшур-Бӧдьяын мон асме шедьтӥ ни вал кадь, ваньмон дыръям самодеятельной коллективе но ветлӥ. Пыдлось гуртэ мынэме воксё уг поты, нош Михаил Григорьевич монэ гочатӥз: Мукшиын вордскем гуртад кадь чебер ӵыпетсы вань. Август толэзь йылпумъяське ни вал. Выль дышетскон ар кутскемлэсь азьло быръёно, ёрос центре кылисько яке гуртэ мынӥсько. Ялан нимаз уд улы шуыса, одӥг ӝыт Мукшие мыноно кариськи. Якшур гуртысь меӵак Кӧсвае пыдын потӥ, сьӧрам 2 тэркы но 2 пуньы кутӥ. Мукшие нуись сюрес номырлы ярантэм нӧд. Ярано коть, сюрес дурын кема ик ӧй сылы, трактор дугдӥз. Удалтӥз, Мукшиысь Бушмакин вылэм. Со дырозь тракторе пуксьылэме ӧй вал, татын ке, усьтыр-табыр туби. Дымбыр-йыг мынэммес туннэ но син азям пуктӥсько. Со нуналэ кӧтурдэсъёсы лыз-вож луизы. Мукшие вуэмелы кузпалы паймиз.

Со ик Мукшие кылеме луиз. Милемлы пичи гинэ пу корка сётӥзы, омшанник вылэм. Боддоръёссэ туйылӥмы, буямы но, коркамы югыт но шуныт луиз. Со коркан ми 20 ар пала улӥмы.

Кивалтӥсь

— Мукши школаын ужаны кутскон аре школамы начальной гинэ вал. Бӧрысь сое 4 классъем, собере 5 классъем каризы. Предметъёсъя дышетӥсьёсмы 4 кузя вал. Котькудмылэн асьмелэн ужан амалъёсмы, урок нуыны методической пособиос дасямы. Областной конференцие но ужаменымы тодматыны ӧтчазы.

Школалэн интернатаз 100-лэсь трос пиналъёс улӥзы. Сьӧр гуртъёсысь нылпиосты нуллӥзы тракторен, дӧдьы вылэ лэсьтэм автобусэн. Нылпиосты понедельнике ваё вал, субботае берен гуртъёсазы нуо. 5 класс дышетскемзы бере Сосновкае, Кыквае, Ӵошкытэ я Якшур-Бӧдьяла кошкылӥзы. Пиналъёсты сьӧрло нуллоно шуыса, гурт калык Мукшиысь кошкыны кутскиз ни вал. 8 классъем школа кылдэм бере югдур ӧжытак тупатскиз. Трос аръёс ӵоже завучын ужай, 6 ар директор вал. Отӥяз школамес средней каризы.

Ужа но ужа вылэм, нош мыным школаын ганяк ужаны маза ӧз сётэ, сельсоветэн кивалтыны косӥзы. Мон дырозь ужам председательёсмы я юон вылэ чӧлскемын, я ужзэс рос-прос ӧз быдэсъялэ. Одӥг полаз ёросысь кивалтӥсьёс дорам лыктӥзы но председателе пуксёд шуизы. Пумитъяськыны выремме лыдэ ӧз басьтэ. Ужаны кутскемелэсь азьло 1 толэзьлы дышетскыны ыстылӥзы. Городысь бертӥ гинэ но, монэ Якшур-Бӧдьяысь роноен кивалтыны ӧтё. Ма шуыны ик абдрай, соку малы дышетскыны ысъязы шуисько? Кузпалы но шуиз солань-талань ветлыса, пе, ум улэ ни.

Школалэн директорез

8 ар сельсоветын ужатозям, ульчамес асфальтэн шобыртыны быгатӥмы, автобус дугдылон инты лэсьтӥмы, ялан маке сюлмаськон шедиз. Дышетӥсьёслы пу ваён сярысь но сюлмаськоно луылӥз, нош сое Кушья я Кекоран станциосысь ворттӥзы. Скал вордӥсьёслы покосъёс люкылыны кутскимы, музъем мертась специалистмы ӧвӧлэн асьмеос саженен ветлӥмы. Придомовой хозяйствоослы свидетельствоос, чертёжъёс лэсьтӥмы. Уж тросэн гужемъёссэ йӧнала шутэтскыны но ӧз кылдылы.

Кӧня ветлӥмы, пыдъёсмес коскатыса. Мырдэм но кызьы сельсоветлы машина висъязы но, мон нош ик школае ужаны выжи. Ӟуч кылъя но литературая урокъёсты нуись дышетӥсьмы декретэ потӥз вал. Школаын толэзь ужаса вуттӥ-а, ӧй-а, ёрос кузёос лыктӥзы но берен сельсоветэн кивалтыны косӥзы. Сыӵе ӝож луиз, сюлмы пиналъёс доры кыске. Ӝыны арзэ сельсоветын ужаса, школае ик пегӟи, таяз учыре 2-тӥ класс сётӥзы. Ёрос кивалтӥсьёс дорам ветлӥзы на вал, но школаысь ӧй кошкы ни. Кӧня ке ар ужаса, постановление потӥз: яке уж, яке пенсия. Ужаны кужыме вал ке но, школалэсь мозмытскытэк ӧйлась.

Общественной ужен выронме ноку ӧй аналтылы. Школаын берпуметӥ аръёссэ ужакум, колхозысь кивалтӥсьёс лыктӥзы но клубын ортчись кенеше ӧтизы. Мынӥ но, монэ гуртысь арлыдоослэн кенешсылы председателе бырйизы. Та ныпъетэз 18 ар нуи. Туж юрттӥз «Палэзё сӥзьыл» ансамбль. Соин ми котькытчы пыриськылӥмы. Ёросын ортчылӥсь конкурсъёсысь вормонъёсын бертылӥмы. Асьмелэн музыкантмы ӧй вал ке но, трос гуртъёстӥ, концерт пуктыса, ветлӥмы. Гуртамы арнялы быдэ сюанъёс ортчылӥзы. Семья кылдытӥсьёслы но коллективмы шулдыр концерт пуктылӥз. Гуртоослэн сюлмаськытӥсь ужпумъёссы сярысь но ӧм вунэтылэ. Ваньзэ дэмен лэсьтылӥмы.

Анай…

— 50 арес котырам гуртысьтымы фермаын тылпу потӥз, ваньмыз кесясько, кытчы ке дырто. Сельсоветлэн кивалтӥсез вал бере, мон но калык сьӧры бызисько. Дыртонъям уси, мырдэм но кызьы берен дорам вуи. Арня пала курадӟыса ужаны ветлэме бере ёросысь больницае ветлоно кариськи. Соку гинэ ваем УЗИ аппаратэнызы эскеризы но, пекляе, пе, пилиськемын, ӝегатскытэк больницае выдтӥзы. 3 арня йӧнатӥзы, собере операция лэсьтӥзы на.

Кузпалэныз

Больницаысь бертыса, кузпалэлы шуисько, кема улӥсь уг луы, дыр, огнад кылемед уг поты ке, ныл вордыны ваёмы шат. Пинал басьтон сярысь кемалась малпаськимы ни вал. Егит дыръямы Эгра ёросысь Факелэ но ветлӥмы, 2 аресъем нылэз киямы возимы. Гуртамы нылпи садмы ӧй вал бере, гуртамы вайыны ӧм дӥсьтэ. Собере Ижевскысь но, Уваысь но, Глазовысь но детдомъёсы ветлӥмы. 7 аресъем нылэз дорамы вайимы. Школае мынон азяз документъёс лэсьтӥмы, асьмелэсь фамилимес сётӥмы. Нылмылы кытысь кин луэмзэ шара вераны ӧм дӥсьтэ вал соку, гуртысь кыллы етӥз нылпиос ми интые вераллям. Анаез сярысь одӥг пол гинэ юамез вань, кытысь кин вал со шуыса. Табере нылмы ачиз анай ни, 2 внучкаосмы будо. Уг вунэтӥськы на Якшур-Бӧдья школа-интернатысь нылпиосты но. Соос но монэ анайзэс кадь гажало. Куд-огез туннэ но гожтэт гожъя, куное дорам вуылэ.

Кылбурчи но крезьгурчи

— Ӵапак нылмылы луыса крезьгураны кутски. Музыкальной школаын дышетскыкуз, пианино басьтӥмы. Йырам крезьгур лыктэ ке, соосты пианиноен шудыны вырисько вал. Озьы кырӟанлы нотаос гожъяй. Жаляса верано, нокыӵе крезьгуро инструментъёсын шудыны таки ӧй дышы.

1994-тӥ арын улонысь кошкиз 82 аресъем анае. Монэ тятяе тус шуылоз вал. Анае верамысь ик тодӥсько, тятяе кырӟаны но, балалайкаен шудыны но, пуэн ужаны но яратэ вылэм шуыса. Ас киыныз лэсьтэм балалайкаеныз мынам но триньгетылэме вань. Анаенымы ми туж матын вал, котьма сярысь вераськылӥмы, нош улонысь кошкемез бере сыӵе куректонэ уси, соку ик «Атай оже быриз» кылбуре кылдӥз, нош бӧрысь крезьгур малпай но сое «Палэзё сӥзьыл» ансамблен кырӟамы.

Огпол Якшур-Бӧдьяын ортчиз нылкышно писательёсын пумиськон. Ижысь лыктэм куноос азьын кырӟанмес быдэстӥмы. Кылбурчи Татьяна Чернова дорам лыктӥз но кырӟандэ, пе, синвуаськытэк кылзыны уг луы. Мынам сюлмы буйгаз. Отӥяз мукет кырӟанъёсы но кылдӥзы, тросэз война сярысь пӧрмизы. Кырӟанъёсы гожтэмын вал Лидия Черновалэн «Нимтэм солдатъёс», Владимир Романовлэн «Пужыятэм ӵушкон» но «Атай» кылбуръёссыя.

Школаын но, сельсоветын но ужакум, котькуд праздниклы стенгазетаос лэсьтылӥ, отчы ик вакчи кылбуръёс гожъялляй. Кылбураны куке-соку кутско шуыса, ӧй но малпалля. Табере 6 кылбуре кырӟанлы пӧрмиз. Ӟуч но удмурт сямен быдэстӥськомы «Нырысь дышетӥсе» кырӟанэз. Кылбур-кырӟанъёс шуэмысь, юмоке но шедьылэме вань. Мувӧй поттӥсьёс сярысь лекгес кылбур гожтӥ вал, сюресъёсты урод каро, инкуазез саптало шуыса. Ас вакытаз «Удмурт дунне» газетысь «Шӧкыч» бамын но печатлазы. Сое ёросысь кивалтӥсьёс дорозь вуттӥллям, визьнодазы монэ, выт, пе, тыро, юрттӥсько асьмелы, нош тон… Кылбур чуръёсме соку тупатъяно луиз, лек кылъёссэ куштӥ, умойзэ ватсай но, выль кылбур пӧрмиз. Табере «Нефть поттон — данъяськон!» кырӟанмес ӟуч но удмурт кылъёсын быдэстӥськомы.

«Палэзё сӥзьыл» ансамблен

Тросэз кырӟанъёсы Владимир Романовлэн, Иосиф Бобровлэн, Александр Белоноговлэн, Галина Романовалэн кылбуръёссыя гожтэмын. Гуртмы котырысь ошмесъёс, инкуазь сярысь гожъяны яратӥсько. Гуртысьтымы Надежда Гильманшиналэн кылбуръёсыз ярало на. Мон сямен ик, со но та гуртын вордскемын ӧвӧл ке но, данъя Мукши палъёсты: «Сюлэм кыске гуртэ», «Мукши гуртэ», нош «Вунонтэм Мукши палъёс» гуртмылэн гимнэз луэмын.

Гуртамы ноку но музыкальной руководительмы ӧй вал, нош ансамблямы котьку 2 куараен кырӟаськомы. Куд-ог дыръя жадисько но кырӟамысь, коллективен кивалтэмысь дугдо ни шуисько… Арлыдоосы ку кырӟаломы, ку пумиськомы шуыса юало, клубын ужасьёс витиськомы шуо но, сюлэмы нош ик берытске. Та вакытэ люкаськылыны коронавирус люкетэ. Соин, лэся, ваньмон дыры тросгес луэмын. Азьло керттӥськи, чильпаськи, нош тужгес но вуриськыны яратылӥ. Вуриськон машинае анаелэсь кылемын ай, сое война вылтӥ басьтӥз вал, картошка вузаса. Куэм дэралэсь плаття вурылӥз, вӧзаз мон но вуриськыны дыши. Педучилищеын дышетскыкум но, аслам вурем дӥсеным ветлӥ, али но вуриськисько.

Улонын мон асме кылбурчи но, крезьгурчи но ӧй шуысал, нырысь ик мон — педагог, бӧрысь гинэ самодеятельной крезьгурась, сюлэм буйга кырӟаса. Та вие 100-лэсь ятыр кырӟанъёсы, нош калыке вӧлмемын ог 30-эз. 16 кырӟанэ нимысьтыз диске гожтэмын. Алигес Ашальчи Оки премиен пусйизы. Со понна тау карисько гурт калыкелы, кырӟась эшъёсылы, мылкыд лӧптэмын, премия коньдонэн кырӟанъёс эшшо гожтысал на. Тазалык гинэ мед луоз.

Валентина Емельянова