Студентъёслы гужемлы уж ӵекто Россиысь студентъёслэн отрядъёссы

Соосты витё Крымысь гостиницаосы, «Росатом» госкорпорацилэн объектъёссэ пуктонэ. Уждун басьтон понна одно ик кыдёке потатэк но луэ, кылсярысь, гужемлы уж ӵектӥсьёс сюрозы Удмуртилы артэ луись улосъёсын но.

Кинлэн гужемлы уже интыяськыны мылкыдыз вань, вазиськон гожтоно трудкрут.рф сайт пыр. Тӥледын герӟаськозы Россиысь студенческой отрядъёслэн улос ёзысьтыз адямиос.

Студентъёслы улон сэрег висъялозы, ужзы дорозь сюрес дунэз берыктозы. Со сяна, егитъёс быгатозы кыӵе ке выль удысъя профессия басьтыны.

Со сяна, студентъёс ужан висказы быгатозы пӧртэм фестивальёсы, спорт вожвылъяськонъёсы пыриськыны.

Гужемлы уже интыяськон огшоры уждун басьтон гинэ ӧвӧл, уноез понна со аслэсьтыз улон сюрессэс бырйыны луонлыкъёс.

Сергей Захаров