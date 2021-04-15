Спортэн эшъяськытэ пичизэ но бадӟымзэ

Пичи Пурга ёросысь Уромысь калыкмес таза улонэн эшъяськытэ Александр Храмов. Со сюлмаськемъя ик гуртамы хоккеен шудон площадкаысь калык уг бырылы.

А. Храмов (бурысез) пиосынзы арлы быдэ йӧ коробкаез дасяса возё

Туспуктэм басьтэмын А. Храмовлэн архивысьтыз

Александр Иванович — 4 адӟем карымон пиослэн атайзы, пиналъёссэ ӟеч будэмез понна пусъемын «За верность отцовскому долгу» данъетэн, 3 полэс песятай, погранвойскоослэн ветеранзы, мушкась.

Армие ветлыса, механизатор луыса ужаны кутскиз «Уромское» хозяйствоын. 1996-тӥ арысен тырше Горьковской чугун сюрес вылын, служебной пуныосын ужа.

Александр Иванович егит дырысеныз ик синмаськемын хоккейлы. Ас вакытаз гуртысь командаязы устоез шудӥсь вал.

2015-тӥ арын Уромын хоккеен шудон площадка кылдӥз. Нош 2018-тӥ арын «комфортная городская среда» проект улсын сое выльдыны быгатӥм. Со дырысен Александр Иванович площадкаез чакланэз ас вылаз басьтӥз. Пиосыныз ӵош соос асьсэ кужыменызы коробкаез дасяло, сузяло, вольытато.

А. Храмов быгатӥз гуртысь мыло-кыдо адямиосты огазеяны, озьы егитъёслэн но бадӟымъёслэн хоккеен шудон командаоссы кылдӥзы. Александр Иванович соослэн капитанзы но, тренерзы но луиз.

Со сяна, А. Храмов капка возьмасьлы дӥськут басьтыны спонсоръёс шедьтыны быгатӥз. Ӟеч шудон инты кылдэмен валче спортменъёсмылэн вормонъёссы но унояны кутскизы. Туннэ Уромысь хоккеистъёс ёрослэсь данзэ утьыло «Золотая шайба», «Кубок Калашникова», «Кубок надежды» элькун вожвылъяськонъёсын, отысь медальёсын берто. Арлы быдэ гуртамы хоккеен шудыны, Уромысь гинэ ӧвӧл, быдэс ёросысь спортсменъёс вуыло.

Александр Иванович гужемзэ но площадка котырын ужлэсь уг мозмылы. Гуртысь мыло-кыдоосты люкаса, площадкаез тупатъяло, выльдо, котырзэ утялто, турынзэ турнаса возё.

Пичи Пурга ёросысь Уромысь калык