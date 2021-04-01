Скалъёс йыло — бусыос паськытало
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Грак ёросысь «Родина» хозяйствоын 24-тӥ мартэ усьтӥськиз пудо вордон комплекс. Сое ӝутон 25 миллион манет тыр усиз.
Шаерамы туэ усьтӥськем фермаос пӧлысь таиз 3-тӥез. Нырысетӥосыз Ува ёросын ӝутӥськизы. Нош «Родина» понна 4 ар ӵоже та 4-тӥез гид ни.
— Одӥг гид пуктыса, буйгатскыны уг луы — мукетъёссэ но ялан сэзъяно, — шуэ «Родина» хозяйствоен кивалтӥсь Сергей Петров. — Адямиослы сяна, пудолы но ӟеч но шуныт инты кулэ. Нырысь ик сюлмаськоно пияны дасяськись скалъёс но вож кунянъёс сярысь. Тазалыксы бордысь потоз вуоно уллёлэн ӟечлыкез.
Пияно скалъёслы гид 160 йырлы чакламын. Котькытын резина коврикъёс. Ужа вентиляция, пуктылэмын быдэн тусьёс. Пудоез думетын но, эркын но возьыны луэ.
Та ферма борды ик ӝутӥзы кунянъёслы гид — котькудӥзлы нимысьтыз карен. Кунянъёсты вордӥськемзы бере ик кезьытын возёзы, чылкыт омырен шокатозы — озьы тазалыксы юнгес луэ, шуо. «Родинаын» та амалъя кунянъёсты азьло дырысен возё ни. Мускыт гидын сярысь, кырын трослы ӝоггес но чебергес будо, пе. Зэм, кунян сюдӥсьёслы шунытгес дӥсяськоно луэ. Озьы ке но отчы сюрыны вожмасько.
— Выль интыын котькинлэн ужамез потэ. Ужаны мылкыдзы эшшо золгес мед ӝутӥськоз шуыса, гидъёсмес ялан выльдӥськомы. Пудо но адямилэсь капчи мылкыдзэ шӧдэ, тросгес йӧл сётэ, — шуэ хозяйствоысь валтӥсь зоотехник Юлия Крестьянинова.
Туннэ хозяйствоын сюро таза пудозы 3 сюрс 21 йыр. 2019-тӥ арын гинэ ог 1 сюрс 300 вал ай. Али татын 1 сюрс 370 кысконо скалъёссы. Кылем арын хозяйствоын 10,1 сюрс тонналэсь ятыр йӧл кыскизы. Котькуд скаллэсь шорлыдын 7 сюрс 566 килограмм йӧл басьтӥзы. Азьланяз йӧл кысконзэс но, пудозэс но йылтыны медо. Макем тросгес йӧл кыскомы, сокем уногес уждун тыреммы луоз, шуэ Сергей Петров. Кылем арын хозяйствоын шоро-куспо уждун 28 сюрс манет луиз.
— Хозяйствоын али 270 мурт ужа, — вера Сергей Аркадьевич. — Ужасьёслэн арлыдзы йылэ. Тросэз дояркаос 50 арессэс ортчемын ни. Черодын нокин уг сылы уже куриськыса. Татарстанэ кошко, отын заводъёс трос. Калык мед кылёз шуыса, ужан амалъёсты капчиятон но уждунэз йылтон сярысь сюлмаськоно. Соин но скал кыскыны роботъёс вуттӥмы. Но робот адямитэк нокызьы ужаны уг быгаты.
«Родинаос» пудо лыдзэс йылто бере, бусыоссэс паськытатоно луо, аналтэм бусыосты арендае куто. Лудъёссэс йылтэмъя выль техника басьто.
Елена САРАМАТОВА
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