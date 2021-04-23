Россиысь улосъёс пӧлын цифровой ФАП-ъёс нырысь ик Удмуртын усьтӥськозы

Россилэн Президентэзлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров Удмуртие вуылӥз.

И. Комаров Ижысь 4-тӥ город больницалэсь ужамзэ учке

Удмуртилэн тӧроеныз Александр Бречаловен соос учкизы Ижысь 4 номеро город больницалэсь 2019-тӥ арын пуктэм выль поликлиникаез. Со борды юнматэмын 34 сюрс 300 пала адями, нуналлы быдэ эскериськыны быгатэ ог 500 мурт.

Больницалэн валтӥсь врачез Ирина Кунгурова верамъя, больница бордын ужало нылпиослэн но бадӟымъёслэн стационаръёссы, нылпи ваён юрт.

Поликлиника туала амалъёсты кутыса ужа, но уг тырмо ужасьёс, уката ик сюбег удысъёсъя врачъёс. А. Бречалов верамъя, егит ужасьёсты кысконъя котькуд больницалэн аслаз программаез кылдытэмын.

Со сяна, кивалтӥсьлы верамын вал Удмуртилэн Voice2Med программая ужаны кутскемез сярысь. 2020-тӥ арысен шаерысьмы куд-ог эмъяськон юртъёсын та программаез эскеризы ни. Со верам кылъёсты ачиз медицинской картае гожтыса кельтэ, озьы та программалы луыса эмчилэн бумага ужез трослы кулэсме. Соин валче тросгес дырыз висез учкыны, кылзыны кыле. Воткинск ёросын сыӵе туала ФАП усьтыны чаклало. Мобильной тӥрлыкез уже кутыса, эмчиос пыдлось гуртъёсын улӥсь адямиосты онлайн амалэн эскерыны быгатозы, визь-кенешен юрттозы.

Озьы ик И. Комаров вуылӥз «Вараксино» птицефабрикае.

Сергей Захаров