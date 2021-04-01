Пӧсе вуттӥз пӧсь пень

Кылем арен ӵошатыса, тылпу потон учыръёс тросгес луэмын — 481. Эгра ёросын но лыдпусъёсын ушъяськыны уг быгато, ар кутсконысен татын 19 пол тылпу потаз ни.

Егитъёс малпасько, кызьы «Дарт» газетэз лыдӟымонгес кароно

Туспуктӥз Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА



Кылем арын сярысь, тылпуослэн лыдзы 2 поллы тросгес, шуыны луоз. Эгра, Красногорск но Якшур-Бӧдья ёросъёсысь калык пӧлын валэктон уж нуонъя ёзын ужась дознаватель Алексей Вахрушев верамъя, туэ тросгес тылпуос вал кезьыт куазен сэрен. Куд-ог ёросъёсын ву гумыос ӵемгес кынмылӥзы ке, Эгра палъёсысь спасательёс тылпу кысыны тросгес потазы. Кезьыт дыръя гуртоос гурзэс золгес эсто, нош муръёзэс эскерыны ӵемысь вунэто. Зол ӟырдаса, муръё пилиське, ӵын потон гумыосты но ӵемгес сузяны кулэ. Ӵапак та мугъёсъя ёросын 6 тылпу потаз. Одӥгез учыр вал Зура черкогуртын. Выль пуктэм юртын корка пырон но лэсьтыса ӧз на вуттэ вал, кезьыт куазь дыръя котельнойзэс золгес эстыны шедьтӥллям. Ӵын потон гумызы йӧнала лэсьтымтэ на вылэм.

— Котькуд тылӝу бервылэз эскерыны потаськомы, — шуэ Алексей Вахрушев. — Адямиослэн янгышенызы сэрен тылпуос ялан пото. Кысымтэ тамак пумзэс кушто яке кудӟем муртъёс тамакен умме усё. Малягуртын но Чимошурын тылпу потон мугъёс пӧсь пенен герӟаськемын вал. Пӧсь пеньзэс пластик ведрае тырыса, лапас улазы поттӥллям. Озьы пичи ведра бордысь бадӟым ыштон потӥз.

Эгра палъёсын йыркуръяськыса улӥсьёс вань вылэм, кылсярысь, Факел каргуртын но Кабачигуртын юртэз юри ӝуатӥсьёс шараямын. 5 тылпу потэмын электроприборъёс бордысь, та мугъя ик 2 машина ӝуаз.

Со сяна, спасательёс туэ гинэ 15 пол потазы ни сюресъёс вылын луэм бадӟым шуккиськонъёсы, соос паньгам машинаосыз сэрттыны юртто, адямиослы нырысетӥ юрттэт сёто.

Тылпулэсь утиськон вылысь трос нылпиё семьяослы извещательёс сётӥсько. Туннэ нуналлы ёросын 361 семья, трос нылпиё семьяос пӧлысь 53 процентэз, соосты басьтӥзы ни. Азьланяз но извещательёс люкылыны ёрос бюджетысь коньдон висъямын. Нош туэ 1-тӥ мартысен выль корка пырисьёслы одно ик извещательёс пуктоно. Со мыжык быдӟа гинэ, нош кесяськыны кутскиз ке, кудӟыса кӧлӥсь муртэ но сайкатоз.

Бадӟымъёслы но пичиослы тылпулэсь утиськон амалъёс: