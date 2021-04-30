Пыралэ «Гералэн азбараз»!

5 ар талэсь азьло ужбергатӥсь Георгий Алексеев Пичи Пурга пумын «Гералэн азбараз», ӟуч сямен «Гармония», шутэтскон интызэ усьтӥз. Нуналлы быдэ пиналъёс татчы вал вылын ворттылыны, гимнастикаен вырыны ветло, нош куноос арнянуналэ зыретэн табань сиыны кожало. Пургала вуылыкуды, отчы пыратэк эн кошкелэ!

«Гералэн азбараз» шутэтсокн интылэн кузёез Г. Алексеев

«Гералэн азбарез» доры матэктыку ик, кылӥсько ни гырдаллям куараос: валъёс шӧдо куноослэсь вуэмзэс. Капка азьын милемыз пумитало Георгий Алексеев — шутэтскон интылэн кузёез — но Ольга Колесникова — азбарез азинтӥсь, со понна вань сюлмыныз висись адями.

— Та музъемез ми 5 ар талэсь азьло басьтӥмы, пуктӥськыны татчы ӧз лэзе, соин ик вал басьтыны, гид пуктыны, собере нылпиослы шудон инты лэсьтыны малпамы. Со вакытэ Пургалан одӥг но сыӵе инты ӧй вал, — вера Георгий Алексеев. — Та уж борды басьтӥськиз бадӟымез Ольга нылы, со ик пичиен-пичиен ваньзэ азинтэ ни, мон ӵукъёссэ, ӝытъёссэ эскерыны гинэ ветлӥсько. Али базаямы пӧртэм выжыосысь 10 пала валъёсмы, пӧлазы вань чуньыос, пони, осёл.

— Маке лэсьтэмед потэ ке, каллен-каллен ваньмыз пӧрме, — шуэ Ольга. — Али дорамы Пичи Пургалась, Агрызысь пиналъёс валэн ворттылыны, вольтижировкаен (вал вылын гимнастикаен) вырыны ветло. Соосты дышетыны арняяз 3 пол Ижысь ипподромысь тренер, арняяз 1 пол Пичи Пургалась гимнастикаен дышетӥсь вуыло. Туэ спортзал лэсьтӥмы, покчи гимнастъёс нырысь спортзалын пу вал вылын ворттылыны дышетско, собере улэпез вылэ пуксё, асьсэ быгатонлыкъёсынызы ёрос ужрадъёсын калыкез паймытъяло. Нылы тани татчы ик гимнастикае ветлэ, 5 аресъем пие туэ пони вылэ пуксиз.

Туннэ но пиналъёс вал вылын ворттыло. Шумпотӥськомы, пе, Пургалан таӵе инты вань шуыса. Тросэз соос вал (конный) спортын азинскыны малпало, Москвае, Санкт-Петербурге, Кирове ӵошатсконъёсы потало, разряд басьтыло. Пичи Пургалан вал спортэз азинтэммы потэ, пусъе Георгий Леонидович. Шумпотысалмы, пе, элькунамы валъёс шоры мукет сямен учкыны, валъёсын вырисьёслы юрттӥськыны кутскысалзы ке.





«Гералэн азбарез» арысь аре будэ. Берло дыре кылдӥзы гид, липет улын манеж, спортзал, беседка, али лэсьтӥсько сауна, бассейн. Татын ортчыло пӧртэм праздникъёс, ёрос ужрадъёс. Шумпотымон, ужбергатӥсьёс нылпиослы бадӟым саклык висъяло шуыса. Ольга Колесниковалэн азьланяз сӧсыр нылпиосын пыр-почгес ужамез, иппотерапиен выремез потэ, дышетӥсь шедьтӥз ни, со али Санкт-Петербургын та ужлы дышетске. Озьыен, гужемзэ татчы эшшо тросгес нылпиос люкаськылозы.

«Гералэн азбараз» али ӵем гинэ вуыло ни туристъёс, гурт калык шутэтскыны кожа, анай-атайёс пиналъёссэс валъёс доры ваё, школаын дышетскисьёс экскурсиосы лыкто. Арнянуналлы быдэ Ольга Людмила анаеныз ӵош, удмурт дэрем дӥсяса, гур азе султо, пыжо табань, перепеч, пӧзьто турынэн чай. Куноос, вал вылын ворттылыса, ӝӧк сьӧрын пӧсь табанен куноясько. Озьыен, гажано эшъёс, тӥледыз но ӧтиськомы «Гералэн азбараз»!