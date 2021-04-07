Песянайзылэсь саламзэ утьыса возё

Эгра ёросысь Унтем гуртын улӥсь Наталья но Алексей Чирковъёс доры табере тросэз музее выллем пырало. Юртсылэсь итэтсэ соос удмурт коркалы пӧрмытӥллям.

Эгра ёросысь Унтем гуртысь Чирковъёслэн корказы

Туспуктӥз Александр Караваев

— Огшоры улӥськомы вал ай, Эграысь «Колосок» нылпи садын ӵош ужась эшеным Алевтина Анатольевна Молчановичен Интернетысь «Мать и дитя» калыккуспо конкурс сярысь иворез адӟимы, со Россиын ортче. Отчы ыстоно калык дӥськутэн анайёслэсь но пиналъёслэсь туспуктэмъёссэс, — шуэ Наталья Алексеевна. — Маин ке висъяськоно ук, аслам нылпиосы бадӟым будэмын ни, нош садикын пиналъёс мыло-кыдоесь. Озьы кенешимы нылпиосын ӵош ми дӥньын туспуктэм лэсьтыны. Нош солэсь азьло коркамылэсь итэтсэ удмурт тусо кароно луиз. Москваын фотоконкурслы йылпумъянъёс лэсьтозы август толэзе. Туж оскиськомы, вормисьёс пӧлы шедёмы шуыса.

Наталья Чирковалэн удмурт дэремъёсыз котькуд праздниклы дасямын, кожалод, берлозэ юри вурытэм Эгра ёросын ортчоно Герберлы шуыса. Юртъер котырын кутӥськись тӥрлыксэ, пужыятэм арбериоссэ ӝогак огазе люкам, куд-огзэ миськем-сузям. Самовар, песьтэр, ыж гон сӥньыслэсь куэм пичи шобрет ваем мужикезлэн мамаезлэсь.

— 74 аресъем анаймы Капиталина Архиповна Левой Кушъя гуртын улэ, — шуэ Наталья Алексеевна. — Мужикеныз ӵош соос 3 пинал будэтӥзы. Соос бызён-басьтон вакытлы шуыса, котькудзылы пирдан дасям — 21 метр выж лёгетъёс. Нош соосты ас вакытаз куэм ай мужикезлэн мумиз Александра Ильинична. Озьы тӥни пересь песянаймылэсь саламзэ ми туж утьыса возиськомы, выж вылэ но кӧнялы ке гинэ, бадӟым куноос вуылыку, вӧлдылӥськомы.

Таӵе чебер корказы пӧрмоз шуыса, Чирковъёс ӧз но малпалэ вал. Доразы вуылӥсь куноосты гуразы пыжем табань-перепечен азьло но куноятылӥзы, нош табере Чирков кузпалъёслэн эшшо но тросгес куноосты пумитамзы потыны ӧдъяз, удмурт корка усьтон сярысь но малпасько ни.

Валентина Емельянова