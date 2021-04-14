Ожгарчи, избач, кибашлы…

Мынам кузпалылэн атаез Александр Иванович Акилов кузь ож сюресэз ортчиз, улытозяз пӧртэм ужез быдэсъяз. Со вордӥськиз 1919-тӥ арын толсуре Дэри ёросысь Куӵос (Коньки) гуртын.

Дэри ёросысь Куӵосысь Акилов кузпалъёс.

Гуртэз сярысь со туж тунсыко гожъялляз вал, но гожтэмъёссэ Дэри ёросысь Ожмос черкогуртысь школалэн музеяз куризы но ӧз ни берыктэ. Солэн верамъёсысьтыз мае тодӥсько на, сое гожтоно кариськи.

Александр Ивановичлэн вордскем нуналаз ик анаезлы ивор вуэм, кузпалыз Григорий Вахрушев висьыса кулэм шуыса. Александрлэн атаез ужа вылэм Ижкарысь огаз заводын. Озьы Екатерина (гуртын сое Сьӧд Катя шуо вылэм) 3 пиналъёсын сеп (пал) кылиз. Секыт ужлы чидатэк, анаез бускель Кечтака (Егорово) гуртысь воргоронэз Иван Трофимович Акиловез вылаз карт пыртэм. Озьы нылпиослэн сюратайзы кылдӥз.

Александр Иванович пичиысен ик ужаны дышетэмын вал. Гуртысьтызы одӥг воргорон 6 аресъем пияшез кут кутаны нодъям. Александр Иванович тодаз вайылӥз: «Пыдъёсы пол вылозь сузьымтэен, олокӧня пол пукон вылысь усьылӥ, кут куталлякум».

1927-тӥ аре со асьсэ гуртэ ик школае мынэ. Метрикаез вылымтэен, сюратаез сое ас вылаз гожтэ, вордӥськем арзэ но 1920-тӥ ар каре. 3 классэз йылпумъяса, Александр мынэ дышетскыны Брангуртысь егит крестьянъёслэн школаязы. 1933-тӥ арын, дышетсконзэ быдтэмез бере, сое ас гуртаз счетоводлы юрттӥсе ужаны ӧтё. Со аре ик Александр Иванович заочно дышетскыны пыре Ижкарысь бухгалтерской курсъёсы.

Ар куспын дышетскыса, экзаменъёссэ «витьёслы» гинэ сётэ. Курсъёсты быдтыса, егит комсомолец мынэ ужаны Пичи Пургалась комсомоллэн райкомаз. Отын 3 толэзь ужамез бере Александр Ивановичез ысто Шор Кечол гуртэ избач (библиотекарь) но клублэн заведующиез луыса ужаны. Со тодаз вайылӥз:

— Соку туж кышкытэсь вал трахома но сифилис висёнъёс. Трос ветлоно луылӥз коркась корка, эмчиослы юрттӥськыса но висёнъёслы пумит валэктон уж нуыса.

1937-тӥ аре Александр Иванович выльысь берытске дор палаз, бухгалтер луыса ужаны кариське бускель «Стаханов» колхозэ. Отчы пыро вал Кичыр (Мурзенки) но Кокам (Никольское) гуртъёс.

1939-тӥ аре Александр Ивановичез Свердловск городэ армие басьто. Отын со офицеръёслэн школаязы дышетске, младшой сержант луыса сое йылпумъя. Собере Александр Ивановичез келяло Дальний Востоке. Хабаровск городын со дышетске поисковой школаын, йылпумъяса луэ ини старшой сержант. Армиысь бертыса уг вуы — кутске Быдӟым ож. Война аръёсы но сое командире дышетӥзы. Александр Иванович луэ артиллерийской полклэн командирез. Трос ожъёс пыр солы ортчоно луиз. Ӵем тодаз вайылӥз Сталинград понна ожмаськонэз. Война бырем бере Александр Ивановичез выльысь келяло Дальний Востоке японецъёсын ожмаськыны. Гуртаз со вуэ 1946-тӥ аре гинэ. Ожмаськемез понна трос медальёсын но орденъёсын пусъемын. Нош Александрлэн сюратаез Иван Трофимович войнаысь уг ни берты, бырыны шеде.

Бертыса Александр Иванович пумита егит но чебер дышетӥсез Наталья Петровнаез, бӧрысь соос

кузпалъясько. 1946-тӥ арын ик со пыре ужаны инструктор-бухгалтер луыса Дэри ёросысь Ожмос черкогуртысь МТС-э.

1955-тӥ аре Александр Иванович йылпумъя Ленинградысь партийной школаез. Собере сое ужаны пукто «Свобода» колхозлэн правленияз, ревизионной комиссилэн председателез карыса. 1960-тӥ аръёсы Александр Иванович йылпумъя шофёръёслэсь курсъёссэс, кӧня ке дыр ӵоже руль бергатэ. 1967-тӥ арозь нош ик ревизорын ужа. Тазалыкез лябӟемен, Александр Иванович берло плотникын ужаз, колхозник вал. Нош 1980-тӥ арын пенсие потӥз, ожысь но ужысь ветеран луыса. Пенсие потыса но, аслыз уж шедьтылӥз: куды керттылӥз, ӝӧк-пукон, нуныослы пичи валесъёс лэсьтылӥз, пичи корка пуктӥз. Лэсьтэм арбериосыз али но вань на.

Акилов кузпалъёс будэтӥзы 2 пи но 2 ныл. Александр Иванович туж данъяськиз нылпиосыныз, уката но пиосыныз: кыксы ик, атайзы сямен, артиллерийской полкын служить каризы.

Александр Иванович улонысь кошкиз 84 аресаз. Гурт калык сое уг вунэты, мон но весь тодам вайылӥсько. Солэсь кылем бакчаям мыныкум но, ялан син азям пуктӥсько, Акилов кузпалъёслэсь туспуктэмъёссэс учкылӥсько.

Татьяна АКИЛОВА. Ижкар