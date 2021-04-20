Нижний Новгородын журналистъёслэсь правооссэс утён пумысен кенешон ортчиз

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Россиысь Президенлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров кивалтэм улсын кенешонэ пыриськизы Россиысь Президент бордын ужась граждан обществоез азинтонъя но адямилэн правоосызъя Кенешлэн кивалтӥсез Валерий Фадеев, Приволжск федерал округъя валтӥсь Прокуратураысь ёзэзлэн кивалтӥсез Александр Окатьев, Россиысь журналистъёслэн огазеяськонзылэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Алексей Вишневецкий. Кенешон видеконферения амалэн ортчиз, ужрадэ пыриськиз Удмуртиысь Тӧролэн но Правительстволэн администрациеныз кивалтӥсь Сергей Смирнов.

Игорь Комаров шуиз, округын журналистъёслэн но кивалтӥсьёслэн умой кусыпъёссы. Ивор вӧлмытон удысын тыршисьёслэсь правооссэс тӥян учыръёс пумиськыло ке но, огъя учыръёсы соос герӟаськемын запросъёслы кема валэктон дасямен яке кыӵе сюлмаськытӥсь учыръя валэктон сётымтэен.

Валерий Фадеев нимысьтыз вераз блогеръёс но пӧяськись журналистъёс сярысь, соос пӧяськись яке эскерымтэ ивор вӧлмытэмзы понна кыл уг куто, ӵемысь Интернетысь басьтэм удостоверениосын ужало. Таӵе учыръёс медаз кылдылэ шуыса, ӵектэмын журналистъёслэсь реестрзэс кылдытыны яке кыӵе ке ужрадэ QR-код пыр пусйиськыса лыктыны, соя югдурез утисьёс адямиез тодманы быгатсалыз. Озьы-а, тазьы-а, но воштӥськонъёс журналистъёслэсь правооссэс медаз тӥялэ, со вакытэ ик полицейскойёслы капчигес мед ужаны луоз. Соин ик та дэмланъёс бордын пыр-почгес ужаны кулэ на, шуиз кивалтӥсь.

И. Комаров улосысь кивалтӥсьёслы журналитъёслэсь правооссэс тӥян учыръёсты син азязы возьыны куриз.

Сергей Захаров