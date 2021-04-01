Мылкыдыз пӧсь

Удалтӥз Алнаш ёросысь Шадрасак-Кибья гуртысь калыклы! Ас вордскем гуртаз улыны бертӥз Нина Семёновна Тарасова.

Н. Тарасова

Пыд улаз музъем ӝуа ­— озьы верало калыкын шаплы, ужез бергатыны быгатӥсь адями сярысь. Та веран туж тупа Нина Семёновналы но. Гуртоос сое Испай Нина шуо, Абрамова фамилиен тодазы возё. Нош элькунамы та йӧно кышномуртлэсь нимзэ тодмо каризы куролэсь лэсьтэм мунёосыз. Нина Семёновна кема аръёс ӵоже ужаз Ижкарысь нылпи творчествоя дворецын. Берло 3 арзэ мылысь-кыдысь тыршиз шоркарысь Столичной лицейын. Нош 2020-тӥ арын пандемия ялэм бере аслаз вордскем Шадрасак-Кибья гуртаз бертӥз — Интернет пыр котькытысен ужаны луэ ук!

Вераны кулэ, Шадрасак-Кибья гуртын клуб ворсамын, медпункт ӧвӧл, вань нылпи сад, начальной школа.

Гуртоослэн бадӟым мылкыдзы пӧртэм ужрадъёс ортчытъяны. Та понна сюлмаське Нина Семёновна но.

Али Нина Тарасова ужа Варзи-Ятчи шор ёзо школаын кивалтӥсьлэн воштӥсез луыса. Со сяна, пӧсь мылкыдын басьтӥськиз гуртысь калыкез огъя ужъёсы ӝутон борды. Удмурт калык кырӟаны-вераны яратэ, соин ик клубтэк нокызьы но уг луы, пумиськон-люкаськон инты одно кулэ. Нина Семёновналэн кичӧлтэмезъя гуртоос 2 пол бадӟым субботник ортчытӥзы. Вуж клуб пушкын, котыраз утялскизы. Клубез улӟытон понна гожтэт дасязы, вазиськизы Алнаш ёрослэн йырызлы Алексей Семеновлы. Оскон вань, лулчеберетъя юртэз тупатъялозы инициативной бюджетирование улсын — кибьяослы со бадӟым шумпотон луоз!

Гуртын выльдэмын ожгарчиослы сӥзем синпелет — сое Нина Семёновналэн тыршемезъя гурт шоры пуктӥзы. Табере Шадрасак-Кибьялась ожгарчиослэн нимъёссы, гранит вылэ гожтыса, пыраклы кельтэмын. Соин валче кылдӥз на выль йылол — пинал кузпалъёс сюан нуналазы улэп сяськаосын сӥлы каро оже ветлэмъёсты.

Шадрасак-Кибья гурт 3 даурлэсь но мӧйы ни, нош та

дырозь ӧй вал на бадӟым сюрес дурын гуртэз возьматӥсь пус. Нина Семёновна тыршиз йылаз-пумаз вуттыны та ужпумез но.

Н. Тарасова пӧртэм пумиськонъёс ортчытъян понна школаын усьтӥз «Замлагач» клуб. Быдэс гурт калык — пичиез но, мӧйыез но — люкаськыло тунсыко пумиськонъёсы. Отчы ӧтчало тодмо но тодмотэм кырӟасьёсты, пӧртэм кибашлыосты, гуртоос ӝӧк выл тыр сиён-юон дасяло, покчи классын дышетскисьёс яке Варзи-Ятчи школаын дышетскисьёс куноос азьын концерт возьмато.

Со сяна, Нина Семёновна кибья пиналъёсты олокыӵе но ужрадъёсы бича: кибья нюлэс кушъёсын тодматэ, картошка пыжыны, гурезетӥ нискыланы потта, пӧртмаськон, Вӧйдыр ортчытъя.

Оскон кылдэ: Кибья гуртын будозы шӧртчиесь, шаплыесь, асьсэды йӧно возись пиналъёс.

Татьяна КИБАРДИНА