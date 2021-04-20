Музъем трос, но гырыны уг луы

Кылем арын гурт предприятиос но фермеръёс 9,2 сюрс гектар аналтэм бусыосты выльысь гырыны-кизьыны ӧдъязы. Туэ ог 10 сюрс гектар пашмем бусыосты улӟытыны медо. Таӵеез кемалась ӧй вал ни.

20 ар ӵоже Удмуртиын 125 сюрс гектар музъем аналтэмын

Туспуктӥз Максим Егоров

Шаерамы 1 миллион 900 сюрс гектар котыр гыроно-кизёно бусыос, но утялтӥське 923,3 сюрс гектарез гинэ.

— Арлы быдэ кудӥз ке хозяйство я фермер бусыоссэ кулэстэ, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — 2000-тӥ арысен 125 сюрс гектар музъемъёс оборотысь озьы куштэмын. Со 3 Вавож ёрос быдӟа. Валамон мед луоз шуыса, пусъё на: шаерамы ю-няньлы висъям бусыос ог 450 сюрс гектар. Инвесторъёс музъемъёсмы шоры учкыло ик. Соос дасесь пудо вордыны, турын, нянь будэтыны. Но ужаны кутскон понна соослы ичизэ 5 сюрс гектар кулэ. Аналтэм бусыос трос ке но, туннэ одӥг ёросын но та быдӟа лудъёс кадастръя учётэ пуктэмын ӧвӧл. Сотэк участокез басьтон я арендае кутон сярысь нокыӵе документъёс лэсьтыны уг луы. Озьы инвесторъёслэн, гижысь-сюлмысь тыршемзы потыса но, киоссы думылэмын.

Туэ шаерысьтымы гурт хозяйствоослэн ог 22 сюрс гектар музъемзы кадастръя учётэ басьтэмын луоз. Вуоно арын 33 сюрс гектарлэн границаосыз кылдозы. Но та уж но ӧй вырӟысал, дыр, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство межевание лэсьтыны субсидиос висъяны ӧй кутскысал ке. Гурт поселениослы та ужен выремзы понна быдтэм уксёзылэн 90 процентэз берыктӥське, нош гурт предприятиослы — 50 процентэз.

Тросэзлэн гуртоослэн пайёссылы документъёс лэсьтэмын ӧвӧл. Со дыре ик куд-огез частникъёс я фермеръёс хозяйствоосы вазисько: мыным пае кулэ. Тужгес ӟеч бусы шорысь кӧня ке гектарез асьсэлы озьы басьто. Предприятиос талы люкетыны уг быгато. Но таин сэрен хозяйствоослэн бусызы кышъям палдурес шобрет кадь кыле — отын рос-прос ужамзы уг луы ни. Шаерамы утялтоно лудъёс так но сокем паськытэсь ӧвӧл: шоро-куспо быдӟалазы ог 80-90 гектар. Вань 47 гектар быдӟаез но. Экономика ласянь учконо ке, сыӵе пичи участокъёсты утялтонлэн пайдаез бадӟым уг луы. Угось отчы бадӟым туала техникаен уд пыры. Министр пусъемъя, ӟеч ужан понна бусы ичизэ 100 гектар луыны кулэ.

— Россиысь шор улосъёсын аналтэм бусыос ӧвӧл ни, — шуэ Ольга Викторовна. — Адямиос музъемлэсь дунзэ валаны кутскизы. Шаерамы куд-ог ёросъёс но лудъёсты дунъяны ӧдъязы. Аналтэм бусыоссэс выльысь утялтыны мыло-кыдо ӧдъязы киясаос. Али Кияса ёросын оглом 24 сюрс гектар музъем кизиське. Та район шаерамы гыроно бусыослэн лыдзыя 17-тӥ инты басьтэ. Нош кӧня ке ар талэсь азьвыл гинэ список­лэн мышказ вал. Буш муоссы воксё ӧвӧл Алнаш ёросын — хозяйствоос но фермеръёс ӵошатскыса ужало. Ёрос миым 57 сюрс тонна ю тысь дасяз но элькунмыя 3-тӥ инты басьтӥз. Сыӵе ик чырмыт ужаны пӧрмытысалзы каракулиноос но. Татысь инвесторъёс, асьсэ ёросазы тырмыт музъем шедьтытэк, Кияса палась куштӥськем 2 фермаосты арендае кутыса, ӧдъяло курка будэтон фабрика усьтыны. Соос али пузысь немыч поттыны кутскизы ни. Талы туж шумпотэ Можга ёросысь курка вордон предприятие. Татчыозь уго Германиысь но Нидерландыысь соку гинэ ӵогиськем куркапиосты вуттоно луылӥз. Озьыен, асьмеос но немыч поттыны но будэтыны быгатӥськомы.

Музъемлы документъёс лэсьтэмын луысалзы ке, фермеръёс но чырмытгес бергасалзы. Ольга Абрамова пусъемъя, гуртоос али котькыӵе уж борды басьтӥськыны дасесь — теплицаосын турын-куар будэтон бордысен кутскыса, бадӟым сад мерттонозь. Кылсярысь, али сад будэто, емышъёслэсь сок, консерваос лэсьто можгаос но вавожъёс гинэ.

— Вузан инты шедьто ке, картошка будэтӥсьёс но узыр луо. Вотка, Можга ёросысь фермеръёс, кылсярысь, майбыр уло, — шуэ Ольга Абрамова. — Чакласа потӥ кызьы Китайын, Финляндиын, Нидерландыын, Даниын, Швейцариын гурт удыссэс азинто. Кылсярысь, Швейцария Удмуртия быдӟа гинэ. Отын гурт удысэн вырыны ик кулэ ӧй вал кадь. Ю тысь но бакча сиён будэтоно муоссы ог 200 сюрс гектар гинэ. Фермеръёс киын 50 гектарлэсь ичи музъемзы. Но та кун экспортлы чурыт сыръёс лэсьтонъя дуннеын 1-тӥ интыын сылэ. Отын йӧл но, Удмуртиын сярысь, уногес потто. Оскисько, ми но озьы быгатомы. Маке борды кутскыны мылкыд гинэ медло. Кылсярысь, али Арабские Эмираты но Израиль туж кулэясько гранулированной пудо сиёнлы. Соос пудо вордонзэс кужмысь азинто, нош сиён дасяны луонлыкъёссы сокем бадӟымесь ӧвӧл. Соос бадӟым дунын но ӟеч пудо сиён басьтыны дасесь. Нош асьмеос быгатыса будэтӥськом трос аръем турынъёсты. Малы эскеронтэмез?

Елена Сараматова