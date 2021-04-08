Мон нокытчы кошкыны уг дасяськиськы!

Ньыль ар талэсь азьло элькунэнымы кивалтыны кутскиз Александр Бречалов. Мар воштӥськиз та дыр ӵоже, кызьы ортчизы та аръёс шаерамы улӥсьёс но ачиз понна, Александр Владимирович журналистъёслы мадиз.

Йӧскалык библиотекалэн выльдэм юртаз, лыдӟиськон залын, ортчиз

нырысетӥез ужрад — Удмуртилэн Тӧроезлэн шаерамы 4 ар ужамезлы

йылпумъянъёс лэсьтонъя пресс-конференция.

Фото: udmurt.ru

10 ар возьмам шумпотон

Бадӟым пресс-конферен­ция Йӧскалык библиотекалэн выльдэм юртаз ортчиз. Со усьтӥськыны кулэ туэ сӥзьыл, туннэ вань тупатъян ужъёс быдэстэмын ни, возьмало на тӥрлык гинэ. 10 ар возьмаз калык библиотекалэсь выльдӥськемзэ! Со понна табере шоркарамы кылдӥз эшшо одӥг дворец!

— Та проект туж шуг вал, малы ке шуоно библиотека пытсамын ни вал 2011-тӥ арын, мон дорозь соин кин но ӧз выры. Вошъяськизы кивалтӥсьёс, ужъёсты быдэстон дыр, но туннэ со тани быдэсмиз! Со понна нырысь ик тау шуэме потэ лулчеберетъя министрлы Владимир Соловьёвлы но лэсьтӥськисьёслы.

Мар эшшо пуктэмын-тупатъямын луоз шаерамы матысь аръёсы? Одно ик — ож тӥрлык поттонъя заводлэн валтӥсь корпусэз, шоркарысь бассейн, аэропорт, вокзал, ФАП-ёс, паркъёс… Удмурт лулчеберетъя центр туж кема вордӥськыны выре ни — матысь дыре, пе, нош ик ялэмын луоз сое кылдытонъя концепцилы конкурс. Малы ӧз яра азьлоез? Туала куронъёсъя вань объектъёсты пуктыны кутскон азьын калыклэсь мыдкыдзэ юано, та центръя мылкыдъёс пазьгиськизы — огъя кылэ вуэмын ӧй вал…

Коньдон ноку уг тырмы

Котьку котькыӵе вакытъёсы нырысь интыын луыны кулэ экономика, сотэк одӥг улос но уз азинскы. Жаляса верано, со та вие нокинэ но уг шумпотты.

Удмуртилэн кун долгез зэмзэ но йылэ, али со 64 миллиард манетозь вуиз ни (2019-тӥ арын 46 миллиард вал). Пандемия вакытэ экономика куашказ: асьме шаер данаксэ барышсэ поттэ вал мувӧй но ож тӥрлык чотын, миым, та удысъёс лябӟемен, элькун казнае ӧз вуы 9 миллиард манет. Со дыре ик социальной удыслэн расходъёсыз 12 миллиардлы будӥзы, соин кредитэ пырытэк амал ӧй вал.

Но оглом бюджетэз кутонын дисциплина юнмаз. Кылсярысь, шӧдскымон шыръ­­яны луиз, ваньбурез (имуществоез) валаса кутыса, закупкаосты огъя (централизованно) ортчытъяса. Берлоез чотын гинэ 8 миллиард манет шыръяськиз. Соин но ваньбурез вузаса поттэм коньдонэн (кылсярысь, «Ижевские электросети» предприятиез) тупатъямын школаос, нылпи садъёс, сюресъёс,

4 миллиард висъямын нацпроектъёсты быдэсъянлы.

Ӟеч юрттэт сётӥськиз ужбергатӥсьёслы но — оглом 17 миллиард манет тыр. Вылаз ик, кулэстэмын вал вытъёс, кинлы ке сётэмын кузь каникулъёс — озьы бюджет нош ик пась кылиз. Ужбергатӥсьёс сое дунъязы, шуыны луоз, — 2017-тӥ арен лыдпусъёсты ӵошатоно ке, секыт югдур шоры учкытэк, экспорт йылӥз. Оглом туннэ шаерысьтымы 500 компания кунсьӧрен вуз каре.

Пусйыны кулэ, Тӧро ноку но уг сеськы янгышъёсызлэсь — соосты котьку шара вера. Кылсярысь, али лыдъя, командаысьтыз куд-огез ужзэс ӧз ворме. Али Тӧро аслыз гинэ уг оскы ни, тодӥсь-валась адямиосын кенеше. Озьы ке но, быръён вань дыръя, нырысь ик оске ужбергатӥсьёслы, малы ке шуоно соос тодо уксёлэсь дунзэ, ноку уг буйгатско ваненыз — соос дышемын ӧвӧл дасьсэ возьмаса пукыны. Тӧро ӟечен пусйиз «Удмуртлес» но «Аптеки Удмуртии» огазеяськонъёслэсь азинскемзэс. 2 ар талэсь азьло гинэ та предприятиос бадӟым изъянэн ужало, банкрот кариськыны дасясько ни вал, но, ӟеч кивалтӥсьёс шедьыса, югдурзы тупатскиз, али прибылен ужало, шаермылэн бюджетаз шӧдскымон выт тыро.

Москва умой, Удмуртия — ӟечгес!

Туэ сӥзьыл Кун Думае быръёнъёс ортчозы, соин валче улӟизы ни политтехнологъёс, «Огъя Россия» партия ялӥз ни праймериз сярысь, нялтас вераса, А. Бречалов партилэн улосвыл ёзэзлэн секретарез (кивалтӥсез) луэ, соин, вылды, куд-огез сое амалтэк Думае «келя» ни. Нош дасяське-а со ачиз Москвае берытскыны?

— Мон нокытчы кошкыны уг дасяськиськы! — ӝот-ӝот вераз Тӧро. — Мыным татын яра, мон ӧй на быдэсты Удмуртиысь калык азьын сётэм кылме, татын уже пумтэм-йылтэм, вылаз ик, али югдур капчи ик ӧвӧл. Мон валалляй, капчи уз луы шуыса, но шуг-секытъёстэк улон мыным мӧзмыт потэ.

— 4 ар ӵоже учконъёсты воштӥськизы-а, воштӥсь­киды-а асьтэос, — юазы журналистъёс.

— Воштӥськи, — шуиз Алек­сандр Владимирович. — Азьвыл мон тросгес тырши общественной ужын, ужбергатӥсь, политик вал, нош татын, та ужын ваньзэ огдыре быгатыны кулэ. Тон кыл кутӥськод ваньмыз понна! Мон валасько, кылсярысь, библиотека пуктэм понна мыным тау шуисьёс, оло, уз но луэ, малы ке шуоно со мынам уже, нош сюрес вылысь котькуд гоп понна быдтыса куштозы… Но со сямез кыдатэ.

— Мон нокытчы кошкыны уг дасяськиськы! — ӝот-ӝот вераз Тӧро. — Мыным татын яра, мон ӧй на быдэсты Удмуртиысь калык азьын сётэм кылме, татын уже пумтэм-йылтэм, вылаз ик, али югдур капчи ик ӧвӧл. Мон валалляй, капчи уз луы шуыса, но шуг-секытъёстэк улон мыным мӧзмыт потэ.

Эшшо пусйымонэз — татын мон музъемез адӟи! Та дыр ӵоже быдэс элькунэз котыртӥ, ёросъёсы потакум, огшоры калыкен пумиськылыны тырши, тросэзлы пыраклы синмаськи. Соку ик кылдӥз «Данъян» («Признание») премия сётъян сярысь малпан — арлы быдэ соин пусйиськом ас ужзэс сюлэмзэс сётыса быдэсъясь адямиосты, мон уг учкиськы соослэн должностьсы шоры: кивалтӥсь-а со, ужбергатӥсь-а, дышетӥсь-а, тракторист-а, волонтёр-а — адями мукетъёслы шумпотон кузьманы, пайда вайыны быгатэ ке, котырысь улон но воштӥське!

Лыдъясько, элькунмылэн азинскыны луонлыкъёсыз туж бадӟымесь. Удмуртиез М. Калашниковен гинэ медаз герӟалэ, мед со данэ потоз бадӟым ужбергатӥсьёсыныз, коньдон поттыны, инвестициос кыскыны быгатэменыз.

Зинаида РЯБИНИНА