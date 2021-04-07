Россиысь Йӧска­лык ужпумъёсъя агентство «Мы» видео­конкурс ялӥз. Со сяна, таӵе нимын ик ортче туспуктэмъёсын флешмоб.

Фото: Андрей Миронов

Вожвылъяськонэ котькуд адями я телекомпания, киностудия аслэсьтыз ужъёссэ ыстыны быгатэ. Видео­материалъёс сӥземын луыны кулэ валче улонлы, выжы калыкъёслы, астэ кыӵе выжыысь шӧдонлы.

Профессионалъёслэсь фильмъёсты возьмало, нош огшоры адямиослэсь кутозы репортаж амалэн гожтэм роликъёссэс но. Озьы ик документальной, анимационной, игровой видеоосты ыстыны яра. Ужъёсты куто 31-тӥ пӧсьтолэзёзь мыконкурс.рф сайт пыр. Собере та сайтын ик кельшем ролик понна куара сётон ортчоз. Тужгес трос куара люкам видеоослэсь авторъёссэс коньдон премиен пусъёзы но сӥлы карозы 4-тӥ шуркынмонэ, Калык огазеяськон нуналэ.

Куд-огез мар бордысен кутскыны уг вала, мукетъёсызлэн кызьы видео чебер лэсьтыны тодон-валанзы уг тырмы. Сыӵеослы «Мы» конкурслэн Интернетысь «Ютуб» каналаз дышетон роликъёс поттозы.

Та конкурс улсын ик ялэмын фотофлешмоб. Россиын улӥсь калыкъёслэсь синъёссэс матын туспуктоно. Котькуд фото борды гожтоно, кыӵе выжыысь адямилэн со синъёсыз. Ужъёсты ыстоно 15-тӥ маёзь wekonkurs@gmail.com электрон почта пыр. Одно ик пусъёно: Фотофлешмоб МЫ-2021. Флешмобез радъясьёс люкам туспуктэмъёсын ролик лэсьтыны, сое Интернет вотэсын, телевидениын бергатозы.

Мыконкурс.рф сайтын трос тунсыкоез вань. Кылсярысь, татын интыямын вань выжы калыкъёс сярысь ивортонъёс.

Елена Сараматова