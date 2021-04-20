Ма кулэ егитъёслы?

Кыкетӥ арзэ ини шаерамы радъяське «Атмосфера» конкурс: отчы проектъёсынызы пыриськыны быгато 14 аресысен 25 аресозь егитъёс. Тужгес устооссэ кичӧлтонъёсты улонэ пыӵатыны элькун бюджетысь коньдон висъяське.

Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можгаысь егитъёс тодмато хоккей коробка лэсьтонъя проектэнызы

Туспуктэм басьтэмын Пичи Пурга ёрос администрацилэн «ВКонтакте» бамысьтыз

«Атмосфера» конкурсэ егитъ­ёс 3 пумо проектъёссэс келяны быгато: кыӵе ке объектэз ӝутыны, ужрад ортчыты­ны яке ивор вотэсын то­дон-валан сётӥсь сайт усьтыны. Кылем арын конкурсэ вуиз 144 проект, ар пумозь соос ваньмыз сямен быдэстэмын вал. Озьы кытын ке ортчиз робототехникая ӵошатскон, кытын ке усьтӥськиз велодром я тренажёр зал…

Конкурс туэ но азин­тӥське. Та вакытэ ёросъёсын быръемын ни устоосыз проектъёс. 12-тӥ майысен 26-тӥ маёзь соосты эскероз на улос комиссия. Та бӧрсьы проектъёсты пыӵатыны уксё висъяськоз. Нялтас вераса, кылем арын проектъёсын вырыны мылкыд каризы ке 1 сюрс 200 егитъёс, туэ — 3 сюрс 600.

— Конкурслэн куронъ­ёсызъя ёросъёслы элькун бюджетысь быдэн 900 сюрс манетэн висъяськоз, Ижлы — 4 миллион 500 сюрс манет, элькунысьтымы кылемъёсызлы городъёслы — быдэн 2 миллион манетлэсь ятыр. Коньдон сётозы ёрос администрациос но — проектлэн дуныз­лэсь 15 процентсэ. Юрттэт ӵектыны быгато спонсоръёс но. Июль толэзьысен егитъёслэн кичӧлтонъёссы улонэ пыӵаны кутскозы, — шуэ «Атмосфера» конкурслэн проектной центреныз кивалтӥсь Ильдус Магсумов.

Пичи Пурга ёросысь егитъёс «Атмосферае» нырысь 43 проектсэс ӵектӥзы. Устоен лыдъямын вал 5-ез. Таосты ик пичи пурга егитъёс ӵектозы «Атмосфералэн» улос люкетаз.

— Тужгес но шаплы луэмзэс возьматӥзы Пуро-Можга, Аксакшур, Уром гуртъёсысь, Пичи Пурга черкогуртысь егитъёс, — шуэ Пичи Пурга ёросысь культурая юртысь социальной проектъёс понна кыл кутӥсь Анна Павлова. — Басьтом тани аксакшуръёсты. Клубзы куашкан калэ вуэмын. Кытчы люкаськоно егитъёслы, кытын ваньмон дырзэс ортчытоно? Озьы аксакшуръёслэн кылдӥз «Выль поколение» проектсы: соя чакламын клуб бордын егитъёслы площадка усьтыны. Отын пӧртэм ужрадъёс ортчытъяны луоз. Нош Пичи Пурга черкогуртысь егитъёс чаклало культурая юрт бордын «ART-компот» нимаськись пространство усьтыны — отын концертъёс, адӟытонъёс радъяськозы. Ёрос библиотекалэн юртаз усьтыны малпа­­ло «Фабрика» нимаськись студия — отын дышетскозы видео лэсьтыны, быгатонлыкъёссэс социальной сетьёс пыр усьтыны. Нош Уром черкогуртысь егитъёслэн ӧвӧл теннисэн шудон ӝӧксы — шудон понна Пичи Пурга черкогуртэ вуыло. Кутӥзы но теннисэн шудон клуб кылдытон сярысь проект дасязы. Оскем потэ: туэ гужем вылтӥ соослэн но малпанзы быдэсмоз. Нош Пуро-Можга гуртын пуктыны чакламын хоккеен шудон площадка. Оскиськом, «Атмосфералэн» улос комиссияз пырисьёс та проектъёсмылы дурбасьтозы. Угось та объектъёс егитъёслы туж кулэ.