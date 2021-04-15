Матэктэ бадӟым ву

Шаерысьтымы уйпал ёросъёсысь шуръёс вылысь йӧэз 13-тӥ апреле гинэ пуштытъямысь дугдӥзы ай, нош лымшор ёросъёсын бадӟым тудву куашетыны ӧдъяз ни. Югдурез сак эскерыса возё котькуд гуртын.

Пичи Пурга ёросысь Яган черкогурт вадьсысь Ӧч шур ярдурысьтыз потӥз ини

Туспуктӥз Ирина Ильина

Котькинлэсь вазь тулыс тудвулэсь вуэмзэ шӧдӥзы Вавож ёросысь Гуляево гуртын улӥсьёс. 5-тӥ апреле ик Вало шурзы ӝутскиз. Выжзы вылтӥ ву кошкыны кутскиз. Гуртэ шедьыны луэ котыр сюрестӥ гинэ, 37 иськем ортчыса. Тулыс-сӥзьыл отӥ пичи машинаосын шуг ортчыны. Кышкытлыклэсь утиськон вылысь гуртэ ваемын тылпу кысон машина, соин ужаны нимысьтыз адями юнматэмын. Доброволецъёс пыжен но шур вамен потаны, кулэ дыръяз калыклы юрттэт сётыны но дась.

9-тӥ апреле Кизнер ёросысь Вуж Бӧдья гурт котырысь бусые люкаськем ву Вуж Бӧдья — Кизнер сюреслэсь оглюкетсэ кыриз. Сюрес лэсьтӥсьёс сое ӝог тупатӥзы.

Та арня кутсконын Яр ёросысь Вортчаысь Лекма шур вамен потон выж но ву улэ кылиз. Гуртоослэн 2 пыжзы вань, спасательёс эшшо 2-сэ вайыны кулэ.

Оӵ (Иж) шур но чакламлэсь 2 арнялы вазьгес усьтӥськиз. Тулыслы быдэ шуг-секытъёсын пумиськыло Пичи Пурга ёросысь Яган черкогуртын улӥсьёс. Туэ но улыг интые пуктэм куд-ог юртъёслэн мурӝолазы ву пыремын ни. Та вие шурысь ву 4 метрлэсь трослы ӝутскемын, эшшо ӝыны метрлы ву йылӥз на ке, соку 100 пала коркаосы ву пыроз, нош 5 метрлэсь ортчиз ке — 121 корка, пӧлысьтыз 16-ез – трос квартираем юртъёс. Шуге-леке шедем муртъёсты интыяны чакламын Яганысь школае. Кин корказэ кельытыны кышка, соослы сиён-юон вуттылыны чакламын.

Пичи шурлэсь но бадӟым шугъяськон адӟыны луэ вылэм. Пичи Пурга ёросысь ик Ыбдэс гуртын, шунам лымы но зор ву шуак вуыса, вакчи дыр куспын кӧня ке бакчаез одолиз. Нош мугез — нюкетӥзы бызись вузэс, тылобурдозэс возьыны шуыса, ӵыпиллям вылэм.

Спасательёс чакламъя, бадӟым тудву шаерамы вуыны кулэ ни матысь нуналъёсы. Гуртоослы сак кариськоно, нимысьтыз саклык висъяно пичи но бадӟым ӵыпетъёслы. Али тулыс тудвуэз эскеро пилоттэк лобась аппаратъёс но. Сьӧлтаысь Кильмезь, Сюмсиысь Кильмезь но Вала, Балезиноысь но Глазовысь Чупчи, Кезысь Пызеп но Лып шуръёсысь йӧэз пуштытъям бере ӵыпетъёс котыре трос йӧ люкаськиз ке, спасательёс отчы ӝегатскытэк потозы.

Валентина Емельянова