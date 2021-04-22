Малы сэпъёс люкало ишанъёсты?

Эгра ёросысь Сэп гуртысь культурая юртын уж пӧзе: концертъёслы дасяськем сяна, выро пӧртэм проектъёсын. Кылсярысь, гужем та­тын ишанъёс, удмурт мифологиысь геройёс (палэсмурт, мунчокузё, нюлэсмурт но мукетъёсыз) сярысь веранъёсты бичазы, али соосъя «Сепские былички» ад­­­ӟытон дасяло. (0+) Со усьтӥськоз 26-тӥ оштолэзе.

Эгра ёросысь Сэпысь культурая юртын мадёнъёсъя видео лэсьто

Туспуктӥз Максим Егоров

Трос кужым быриз

Та адӟытон — кема ужлэн емышез. SEP COMMUNITY проект улсын культурая юртын ужасьёс нырысь потазы гуртоос пӧлы, гожъязы соослэсь ишанъёсын, удмурт мифологиысь геройёсын гер­ӟаськем учыръёссэс, вань материалъёссэс люказы нимысьтыз кылдытэм калык культурая архивазы, бӧрысь калыкез мастерское ӧтизы, татын нылпиос со учыръёсъя суредъёс, горд сюйлэсь геройёсты лэсьтылӥзы, алигес соосъя аудиовыжыкыл гожтӥзы, видеосуред пуктӥзы.

— Адӟытонъёсты радъяны трос кужым кулэ, — шуэ SEP COMMUNITY проектлэн ки­чӧлтӥсез, «Кама рекордз» огазеяськонлэн кивалтӥсез Александр Юминов. — Мыным, музей ужен вырисьлы, уг кельшы, тросэз тазьы малпало шуыса: банка-склянкаосты бичад но — тани тыныд музей, борддоре суредъёсты ошид но — тани тыныд адӟытон. Озьы гинэ уг луы. Адӟытонъёсты лэсьтыны секыт. Учке, макем трос кужымзэс сётӥзы гуртоос: экспедициосы потазы, трос выльзэ тодӥзы, бичам учыръёсты эскеризы, соосъя экспонатъёс лэсьтӥзы, табере гинэ усьтӥськомы адӟытон.

— Пандемия дыръя ми малпамы калык пӧлы потаны, исаськонъёсты, мадиськонъёсты, визькылъёсты, ишанъёс, выжыкыл геройёс (палэсмурт, нюлэсмурт, мунчокузё но мукет) сярысь паймымон учыръёсты бичаны. Котькуд гуртын вань соос, бен ведь. Пумиськимы 6 адямиосын, соос 30 пала учыръёсты веразы. Адӟытон дыръя та учыръёсъя пӧртэм адямиос пӧртэм сямен экскурсиос ортчытъялозы. Кылсярысь, мон куноосме горд сюйлэсь палэсмуртэз лэсьтыны куро, — вера «Сепские былички» адӟытонэз дасясь Екатерина Романова.

Нырысетӥ пумиськонзы вал кылем арын инвожо толэзе гуртысьтызы Зинаида Мит­­рофановаен. Зинаида Ан­дрияновна мадиз, кызьы анаез дорын кунояськемез бере бер ӝыт Сепож гуртысь Николаевкае бертыны потӥз. Со гуртъёс вискытӥ мерттэм посадка — грань — кузя куасэн кошкиз. Учке но, азьпалаз кыӵе ке пиосмурт, пе, мынэ. Дӥсяськемын прак атаез кадь. Бӧрысь со адями сьӧраз мыныны кутскем, грань сьӧры потытозяз келям. Кин вал со? Мар вал со? Сэпысь гуртоослэн улоназы трос гинэ сыӵе ишан адӟон учыръёссы, пе, вал. Тросэз соос экспедициос дыръя гожтэмын. Татьяна Анатольевна Шкляева, крезьгуръя дышетӥсь, вера, кызьы солэн анаез палэсмуртэз адӟем, нош кӧня ке улыса, песянайзы кулэм. Вань, пе, Сэпын сик кузя нуллӥсьсы но. Троссэ юэм воргоронъёсты со круген нуллэ, соосыз толалтэ куазен, гуртазы сюрес шедьтытэк, кынмыса куло.

— Адями понна та учыръёс — валантэм маке, сопал дуннеен герӟет. Адями уг тоды, мар вал со, кытысь потӥз. Та адӟытонын ми сое возьматыны малпаськомы, — шуэ Александр Юминов. — Адӟытон кыстӥськоз 27-тӥ гудырикошконозь. Со дыр ӵоже ортчылозы на пӧртэм ужрадъёс: мадиськем адямиосын пумиськонъёс, мастер-классъёс, лекциос, мульт­фильм возьматонъёс но мукет.

Проектъёстэк улон ӧвӧл ни

Сэпъёс дышемын ни проектъёсын улыны. Культурая юртын ужасьёсын ӵош «Кама рекордз» огазеяськон кылдытӥз SEP COMMUNITY («Сэп огин») культурной центр, татын соос гуртэз азинтыны, вашкалазэ утьыны туртто. Трос уж берыктэмын ни, кылсярысь, огез соос пӧлысь — бырем гуртъёслы сӥзем музей, табере со ваньмызлы тодмо луиз ни. Али улонэ пыӵа «Хранители» («Утисьёс») проектсы: калык пӧлы потало, вашкала улон сярысь юаллясько, улонысь кошкись ужъёсты гожтыса кельто. Кылсярысь, кызьы азьло вӧй шуккылӥзы, бадӟым гурын нянь пыжылӥзы, ыж ӵышкылӥзы. Та проектэз «Кама рекордз» Кез но Дэбес ёросъёсын но пыӵатэ ни.

SEP COMMUNITY проектлэн кивалтӥсез Александр Юминов: — Сэпъёсын ӵош ужмес ми азьланьтомы, SEP COMMUNITY проектмес Потанинлэн фондэз ӟечен лыдъя, соин ик эшшо 2 но ӝыны арлы коньдон висъялоз на.

— Ми азьло но проектъёсын ужаськом вал ини, — шуэ Сэпысь культурая юртэн кивалтӥсь Татьяна Мосова. — «Шунды» огазеяськонэн валче егитъёслы «Ой, шудо егит дыр» пумиськонъёс ортчытъямы, соос 5 ар ӵоже ортчылӥзы, кыӵе шумпотыса дорамы вуылӥзы удмурт егитъёс. Собере ансамбльёс пӧлын «Жингрес гуръёс» фестиваль радъяллямы. SEP COMMUNITY бадӟым командамы кылдӥз Александр Юминовлы луыса. Табере проектъёстэк улон ӧвӧл ни кадь потэ. Ми проектын улӥськом, отысь потыны нокызьы уг луы ни, малы ке шуоно улонлэн азьпалаз бызьыса мынытэк ӧвӧл. Кызьы гончарной круг берга, озьы ик милям улонмы но берга, бергамъя маке вылез, чеберез кылдэ. Коллективмы но туж юн умой. Мон шуисько: адями уже шумпотыса мед лыктоз, шумпотыса ик гуртаз но мед бертоз. Милям озьы ик луэ!

Выль клубе шумпотыса лыкто

4 ар талэсь азьло Сэп гуртэ вуылӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Соку культурая юртын тыршисьёс ужамзы, шуг-секытъёссы ся­рысь веран висказы шуизы: клубмес выльдоно вал… Табере вашкала клубзэс уд ик тодма ни: пырон азьын ик лэсьтэмын адӟытонъёслы туала зал, концерт возьматон висъетазы ӝутэмын чебер сцена, пиналъёс суредаськыса пуко нимаз шудон интыын. Нош спортзалзы — азьвыл со кенос интыын во­зиськиз — воксё конференц-заллы пӧрмытэмын, татын ик инты шедиз куара гожтон студилы но, горд сюен вырон мастерскойлы но.

— Клубмы воштӥськоз шуыса тодӥськомы вал, но таӵе луоз шуыса, ӧм ик малпалэ, — вера Татьяна Мосова. — Выльдӥськонмес 2019-тӥ арын кутскимы, нылпиослы шудон сэрег лэсьтӥмы, асьмеос борддоръёсты сэрттӥмы, кирпичъёсты поттамы, выль борддор ӝутӥмы. Жадимы, конечно. Кытын али адӟытонъёслы чак­лам зал, отысь вӧлдэтсэ, выжзэ пиосмы асьсэос лэсьтӥзы. Борддоръёсты буяны, шпаклевать карыны юрттӥзы Эгралась политехникумысь студентъёс. Эгра ёросысьтымы культурая отделлы, солэн кивалтӥсезлы бадӟым тау шуэме потэ. Елена Владимировна Кошина — паймымон адями. Со кивалтӥсь но, лэсьтӥськись но, эктӥсь-кырӟась но.

Сэпысь культура юртлэн кивалтӥсез Татьяна Мосова: — Проектын ваньмыз вань: дышетскон но, пӧртэм адямиосын тодматскон но, аслыд ярась ужез лэсьтон но. Озьы ми пӧртэм оборудование но выльдыны, мебель но басьтыны быгатӥськом.

— Клубе ӝутскем мылкыдын лыктӥськомы: чебер, югыт, — верало «Капчи мылкыд» ансамбльысь кенакъёс. — Али дасяськиськомы йылпумъян концертлы, репетициосы ветлӥськомы.

— Сэпъёс возьмато: культура быгатэ гуртэз азинтыны, ушъяськымон карыны, — вера Александр Юминов. — Валамон, проект гожтыкумы, ми ум быгатӥське коньдон курыны тупатъян-выльдӥськон, лэсьтӥськон ужъёслы. Соин ик татын бадӟым административной уж нуэмын, тау со понна Эгра ёрос администрацилы, Сэпысь культурая юртын ужасьёслы. Кивалтӥсьёс дунъяло ке тыршемез, адӟо ке, калык тэк уг пукы шуыса, ремонтлы коньдон шеде.

Проект проектэн, но клублэн ужез озьы ик мынэ. Пиналъёс пӧртэм кружокъёсы ветло, вань 3 ансамбльзы: арлыдоослэн, нылпи садын ужасьёслэн, покчиослэн коллективъёссы. 1-тӥ апреле гуртын ортчиз серекъян ӝыт, али сэпъёс возьмало ни италмас сяськаян вакытэз. Соку италмаслы сӥзем фестивальзы элькун тыр жингыртоз.

Мария Векшина