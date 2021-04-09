Лымы шуна — уж вырӟе
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Гурт хозяйствоосын кыштыр дасясько бусы ужъёслы. Ёросъёсын ортчо техосмотръёс.
Али котькуд гаражын йыг-дым вазе — гуртоос техниказэс тупатъяло. Нош кытын но отын сӥзьылысен ик тракторъёссэс, сеялкаоссэс, грузовой машинаоссэс тулыслы дасязы. Кылсярысь, та нуналъёсы Алнаш ёросысь «Прогресс» хозяйство возьматӥз, кызьы ужаны кулэ: татын ортчиз техосмотр. 41 трактор но 26 прицепной техника эскеремын. Гостехнадзорысь инспекторъёс колхозысь механизаторъёсты умоен пус-
йизы. Котькудӥзлы руль сьӧры пуксьыны лэзись документ сётӥзы. Табере сюлэм уката бусые золгес куриське, шумпото воргоронъёс.
— Тулыс вуоз — дась луэмез уз юа, — вера «Прогрессысь» валтӥсь агроном Лев Сараматов. — Кылем арын 14-тӥ апреле кизиськомы ни вал. Туэ 25-тӥ числоосы сяна бусые пыреммы уз луы, дыр. Котыр лымы пуке на. Но лымы вылтӥ озимойёсты удобрениосын али куноятом. Гектарлы быдэ 38 килограмм минералъёс басьтэмын. Кидысмы но ваньмыз ӟеч. Сӥзьыл ик сое КЗС-ын тазатӥськом. Вужзэ выленыз воштӥськом. Ми доры мукет хозяйствоосысь кидыс басьтыны вуыло.
«Прогрессын» гыроно-кизёно бусыоссы 4 сюрс 886 гектар. Туэ 5 метрлэсь паськыт сеялка басьтыны медо. Выль погрузчик вуттӥзы ни.
Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина верамъя, апрель шорын Вавож палась хозяйствоос кизьыны быгатозы ни. Татын уго музъемзы луо — ӝог шупа. Инкуазез эскерисьёс но шумпотто: вуоно арняе нуназе 16-17 градус шуныт сӥзё ни. Узьым ӟеч потэмын.
Кылем арын шаерамы 327 сюрс гектар ю тысен киземын вал. Туэ Сьӧлта, Вавож, Сарапул, Ува но Пичи Пурга ёросъёс ю-нянь улэ висъям лудъёссэс 8,9 сюрс гектарлы йылтыны дасясько. Озьы ик 4,6 сюрс гектарлы уногес киземын луоз рапс, 330 гектарлы ятыргес — етӥн, 100 гектарлы будоз картошка. Оглом гыремын-киземын луозы 931,1 сюрс гектар бусыос. Лудъёсы потозы 5 сюрс 625 тракторъёс, 1 сюрс 568 грузовой машинаос, 1 сюрс 973 сеялкаос, 1 сюрс 789 культиваторъёс но мукет техника. Пӧлысьтызы 88-94 процентэз тупатъямын ни. Гуртоос автопарксэс выльдон сярысь но сюлмасько. Ог 242 миллион манетлы басьтэмын ни 78 пӧртэм техника.
Елена Сараматова
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