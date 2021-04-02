Лыдӟиськыны, кырӟаны — библиотекае

Дэри ёросысь Пальник гуртысь библиотекаын трос аръёс ӵоже мыло-кыдо ужа Наталья Агичева. Ас удыссэ со туж яратэ.

Н. Агичева

Туспуктӥз В. Емельянова

Наталья Васильевналэн библиотекаын ужам стажез 30 ар люкаськемын ни. Ӝажыос вылын сылӥсь книгаоссэ 2-3 пол лыдӟылэмын ни.

— Аръёс ортчемъя лыдӟемез но вунэ ни табере, — шуэ Наталья Агичева. — Тодӥськоды-а, кытын тужгес ӟеч лыдӟиськон инты? Бусыын, пастухе ветлыку… Пальнике лыктыса, пудоен улӥмы ай, гужемзэ толэзьлы 1-2 пол пастуханы ветлылӥ, сьӧрам соку сиёнлэсь тросгес книга-газетъёс нуллылӥ.

Наталья Агичева библиотекаын пӧртэм ужрадъёс ортчытъя, котькудӥзлы рос-прос дасяське, книгаосын ӝажыоссэ выльдылэ,

Интернетын бугыръяське.

Библиотекае яратыса ветло покчи пиналъёс но, арлыдоос

но. «Тюрагай» ансамбль но татын ик репетициоссэ ортчытъя. Котькуд люкаськемзы азьын библиотекарь выль адӟытон дася.

— Нылпиос понна пӧртэм темаосъя викторинаос радъясько, ӵемгес соос пырало, рефератъёс дасякузы, энциклопедиосын бугыръясько, — шуэ Наталья Васильевна. — Арлыдоос но соослэсь бере уг кылё, берло дыре дышизы ни Интернетын бугыръяськыны. Радио пыр выль кырӟан кыло ке, дорам бызьыса вуо ни сое утчаны. Туала улон сьӧры кыстӥсько. Чидатэк витё выль газет-журналъёслэсь вуэмзэс.

Та вакытэ библиотекаын 4 сюрс пала книгаос, лыдӟиськисьёс 300 пала люкасько. Тужгес арлыдоез — Зоя Фёдоровна Поздеева. 90 арессэ ортчемын ни ке но, книгаосты шаплы лыдӟе на. Солы книгаос нуллэ пенсиын пукись нылыз Галина Чурина. Библиотекарь нимысьтыз пусйиз на Пётр Дмитриевич Гызинэз, Мария Павловна Ивановаез, Зоя Николаевна Ломагинаез, ваньзы соос 60 арессэс ортчемын ни.

Библиотекаын ужасьлэн сюлмаськонъёсыз лачак гинэ. Оптимизация шуонэн валче Наталья Васильевна книгаосыныз юртысь юртэ трос пол выжылоно луылэм, нош 29-тӥ мартысен ӝыны ставкае ужаны кельтэмын. Та вакытэ библиотека интыяськемын азьвыл совхозлэн контора юртаз. Совхоз куашкам бере юртэз уг эсто ни, библиотекаез шунто пичи калориферъёс гинэ. Бадӟым кабинетлы шунытсы уг тырмы ке но, кышномурт калыкез лякыт сюлмыныз шунтэ. Ма вите ӵуказе библиотекаез, Наталья Агичева вераны шугъяське, нош туннэ ужзэ со лулысь-сюлмысь быдэстэ.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА